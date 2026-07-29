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25 ezer fontos büntetés lett az 5 pennys csomagból a Lidlben
Gazdaság

25 ezer fontos büntetés lett az 5 pennys csomagból a Lidlben

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A Lidl 25 000 fontot fizetett egy vásárlónak, miután az üzletlánc munkatársai tévesen megvádolták az 5 pennys zöldségakció szabályainak megsértésével, amelyet még karácsonykor hirdettek meg. Az incidens a diszkontlánc blackburni, Whalley Banks-i áruházában történt tavaly decemberben - írja a The Grocer.

A Lidl akciós karácsonyi termékeiből vásárlónként és zöldségfajtánként legfeljebb három csomagot lehetett megvenni. A lánc ezzel a korlátozással igyekszik megakadályozni, hogy más kereskedők továbbértékesítési céllal, nagy tételben vásároljanak fel árut. A panaszost azzal vádolták meg, hogy a megengedettnél több csomag 5 pennys mogyoróhagymát próbált megvásárolni, ezért megtagadták tőle a kiszolgálást.

A férfi elmondása szerint a pénztár közelében az egyik alkalmazott lépett oda hozzá, és azzal vádolta meg, hogy aznap már másodszor jár az áruházban, ami azonban nem volt igaz. A vásárló faji megkülönböztetésként élte meg a helyzetet, és úgy érezte, a bőrszíne miatt pécézték ki. Mivel a gyanúsítás más vásárlók és a személyzet előtt zajlott, a megalázó szituáció pánikrohamot váltott ki nála, amely összefüggésben állt egy korábban diagnosztizált mentális betegségével. Ráadásul a helyszínre hívott üzletvezető a férfi elmondása szerint érdemi megoldás nélkül távozott.

A vásárló egy héttel később kapott ugyan egy sablonos bocsánatkérő levelet a Lidltől, de ezt nem tartotta elégségesnek. Miután az ügy hónapokig rendezetlen maradt a többszöri egyeztetés és a helyi parlamenti képviselő megkeresése ellenére is, a férfi a brit esélyegyenlőségi törvényre hivatkozva 25 000 fontos kártérítési igényt nyújtott be a kormányzati online polgári követeléskezelő rendszeren keresztül.

A Lidl azonban határidőre nem nyújtotta be az ellenkérelmét, így a megyei bíróság mulasztási ítélettel a felperes javára döntött. A diszkontlánc végül csak azután fizette ki a 25 000 fontos összeget, hogy június 15-én bírósági végrehajtók jelentek meg a társaság délnyugat-londoni, tolworthi központjában. A céget ezenfelül 1250 font perköltség megfizetésére is kötelezték.

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A Lidl szóvivője elmondta, hogy az áruházlánc elkötelezett a befogadó környezet fenntartása mellett, és zéró toleranciát alkalmaz a diszkrimináció minden formájával szemben. Hozzátette, hogy egy külső partner adminisztratív hibája miatt mulasztották el a határidőt az ellenkérelem benyújtására, ezért született mulasztási ítélet az ügyben. Mivel a bíróság kizárólag a mulasztás miatt döntött a felperes javára,

az eljárás során érdemben egyetlen fórum sem állapította meg, hogy a Lidl vagy annak alkalmazottai valóban diszkriminációt követtek volna el.

Címlapkép forrása: Shutterstock

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