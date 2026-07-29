6,5 millió forintba került Szijjártó Péter egynapos katari szállása

A Külügyminisztériumtól kikért adatok szerint 6,5 millió forint közpénzt fizettek ki Szijjártó Péter egynapos katari szállására. A volt külügyminiszter a 2022-es labdarúgó-világbajnokság utolsó hetében járt Dohában, amikor a normál esetben legfeljebb kétmillió forintba kerülő luxuslakosztályok ára is jelentősen megugrott.

Egyetlen napra 6,5 millió forintot fizetett a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szijjártó Péter katari szállására 2022 decemberében – derül ki az RTL Híradó által megszerzett adatokból. A csatorna a tárcától kérte ki a volt külgazdasági és külügyminiszter külföldi útjaihoz kapcsolódó szállásköltségek listáját.

Az RTL szerint a dohai luxushotel legdrágább lakosztálya normál időszakban is körülbelül kétmillió forintba kerül éjszakánként. Szijjártó azonban a 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság idején, december 14-én járt Dohában, amikor a rendkívüli kereslet miatt a szállásárak is jelentősen megemelkedtek.

Az akkori hivatalos közlés szerint Szijjártó nem a világbajnokság mérkőzései miatt érkezett Katarba.

Napirendje alapján a katari diplomácia vezetőjével tárgyalt a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi együttműködésről, interjút adott az al-Dzsazíra televíziónak, valamint szentmisén vett részt. Akkor úgy fogalmazott:

Katar jó házigazdája volt a tornának, de látogatásának középpontjában nem a futball állt.

A külügyi tárcától kikért lista alapján nem ez volt az egyetlen kiugró szállásköltség. Az RTL beszámolója szerint Szijjártó

ghánai tartózkodása során egyetlen nap szállása négymillió forintba,

egy amerikai út alkalmával hárommillióba,

egy törökországi látogatásnál pedig kétmillió forintba került az államnak.

Szijjártó korábban azzal védte külföldi útjait, hogy nem szórakozásból vagy „poénból” utazott, hanem miniszteri feladatait látta el. A Külügyminisztérium az új kormány hivatalba lépése után már vizsgálatot indított a korábbi tárcavezető utazásai és azok költségei miatt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán