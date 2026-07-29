  • Megjelenítés
6,5 millió forintba került Szijjártó Péter egynapos katari szállása
Gazdaság

6,5 millió forintba került Szijjártó Péter egynapos katari szállása

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Külügyminisztériumtól kikért adatok szerint 6,5 millió forint közpénzt fizettek ki Szijjártó Péter egynapos katari szállására. A volt külügyminiszter a 2022-es labdarúgó-világbajnokság utolsó hetében járt Dohában, amikor a normál esetben legfeljebb kétmillió forintba kerülő luxuslakosztályok ára is jelentősen megugrott.

Egyetlen napra 6,5 millió forintot fizetett a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szijjártó Péter katari szállására 2022 decemberében – derül ki az RTL Híradó által megszerzett adatokból. A csatorna a tárcától kérte ki a volt külgazdasági és külügyminiszter külföldi útjaihoz kapcsolódó szállásköltségek listáját.

Az RTL szerint a dohai luxushotel legdrágább lakosztálya normál időszakban is körülbelül kétmillió forintba kerül éjszakánként. Szijjártó azonban a 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság idején, december 14-én járt Dohában, amikor a rendkívüli kereslet miatt a szállásárak is jelentősen megemelkedtek.

Az akkori hivatalos közlés szerint Szijjártó nem a világbajnokság mérkőzései miatt érkezett Katarba.

Napirendje alapján a katari diplomácia vezetőjével tárgyalt a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi együttműködésről, interjút adott az al-Dzsazíra televíziónak, valamint szentmisén vett részt. Akkor úgy fogalmazott:

Még több Gazdaság

Riasztó eredmények érkeztek a Semcorp közeléből

Ajánlatot kaptak a vezetőségtől az IKEA sztrájkoló dolgozói, de nem azt, amit szerettek volna

Tisza-kormány: folyik a kormányülés, meg is született az első fontos döntés

Katar jó házigazdája volt a tornának, de látogatásának középpontjában nem a futball állt.

A külügyi tárcától kikért lista alapján nem ez volt az egyetlen kiugró szállásköltség. Az RTL beszámolója szerint Szijjártó

  • ghánai tartózkodása során egyetlen nap szállása négymillió forintba,
  • egy amerikai út alkalmával hárommillióba,
  • egy törökországi látogatásnál pedig kétmillió forintba került az államnak.

Szijjártó korábban azzal védte külföldi útjait, hogy nem szórakozásból vagy „poénból” utazott, hanem miniszteri feladatait látta el. A Külügyminisztérium az új kormány hivatalba lépése után már vizsgálatot indított a korábbi tárcavezető utazásai és azok költségei miatt.

Kapcsolódó cikkünk

Kiderültek a titkok a kínai óriáscég magyarországi beruházásáról: tízezer külföldi munkás érkezhet

Szijjártó Péter BYD-vezetőként segítséget ajánlott Szeged polgármesterének

Bloomberg: Magyarország bekeményít a kínai óriáscégekkel szemben

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Odalép Amerika Putyinnak, Kramatorszk kapujában az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán
Erősödéssel reagált a forint a Fed kamatdöntésére
Döntött a parlamenti bizottság Magyar Péter mentelmi jogáról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility