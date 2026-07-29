A háttérben már megindult a vagyonadó kidolgozása a minisztériumban - De mégis mire számíthatnak az érintettek?

Zajlanak az egyeztetések a Pénzügyminisztériumban a Magyarországon bevezetés előtt álló vagyonadó részletszabályairól, ezért a Portfolio elérkezettnek látta az időt arra, hogy összeszedje: mi az, amit eddig tudunk, ez alapján mire érdemes készülniük az érintetteknek az adónem kapcsán, milyen várható következményekkel kell kalkulálni. Ebből a tételből a Tisza-kormány többszáz milliárd forintos költségvetési bevételt vár már 2027-től. Erre nagy szüksége is van a költségvetési tervek (csökkenő hiány és lakosságot támogató intézkedések) megvalósítása érdekében.

Hajthatatlan a Tisza-kormány, ami a vagyonadó bevezetését illeti. A Pénzügyminisztériumban ennek megfelelően a Portfolio információi szerint már megkezdődtek a szakmai egyeztetések az új adónemről, és a legutóbbi ígéretek szerint az erről szóló törvényjavaslat október végéig elkészül.

Amit eddig biztosan tudunk

A Tisza Párt már a választási programjában határozottan vállalta, hogy bevezeti a vagyonadót. Abban az szerepelt, hogy az igazságosabb közteherviselés jegyében az 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkezőknek az 1 milliárd feletti vagyonrészre évi 1%-os vagyonadót vezetnek be. "Minden szupergazdagnak hozzá kell járulnia a jobb minőségű közszolgáltatásokhoz, ezt követeli meg a társadalmi igazságosság" - hangzott akkor az indoklása.

A kormány megalakulása óta is többször kapott a nyilvánosság némi információt az új adónemről:

Kármán András az első parlamenti bizottsági meghallgatásán leszögezte, hogy érkezik a vagyonadó. Fontos alapelvként említette, hogy vizsgálják a nemzetközi példákat és azt látják, hogy amelyek sikeresek ezen a téren, ott széles volt az adóalap és kicsi az adókulcs. Mi is ezt próbáljuk megalkotni - ígérte.

Majd érkezett még májusban az első kormányhatározatok között a 1147/2026. (V. 14.) kormányhatározat, amely elrendelte a vagyonadóztatással kapcsolatos jogalkotás előkészítését.

Magyar Péter miniszterelnök június 11-én beszélt részletesen a kormányszóvivői tájékoztatón erről a témáról. Akkor azt mondta, hogy a kormány több opciót vizsgál és külön kitért a vagyonadó bevezetését érő kritikus hangokra is. Szerinte több ország is van, ahol jelenleg is jól működik ez az adó és beszedhetőnek nevezte a kormány által várt 300-600 milliárd forintos költségvetési bevételt. 2026 október végéig elfogadják ezt a törvényt, hogy 2027. január elsejétől már élhessen ez a jogszabály. Ismertetése szerint a legnagyobb részt a céges részesedések után fogják fizetni az adóalanyok önbevallásos alapon, ezért fontos, hogy mikori cégértéket számol a kormány és hogyan. Személy szerint azt javasolja, hogy a 2025 végi cégértéket vegyék figyelembe (az éves beszámolókból). De van szó ingatlanról és más vagyontárgyakról. A cél, hogy az érintett vagyonosok ne büntetőadóként fogják fel, ez nem a NER-es vagyonlopások visszaszerzése a cél, hanem a valódi társadalmi felelősségvállalás.

A svájci vagyonadónál vannak előremutató cégértékelési szabályok

- említette meg konkrétan a miniszterelnök az egyik példát, aki megemlítette, hogy a pénzügyminiszter egyeztet szakmai szervezetekkel és a nemzetközi tapasztalatokat is vizsgálják.

Nem sokkal később Kármán András szólalt meg ugyanerről a kormányülésről. Azt mondta: tárgyalja a vagyonadó kérdését a kormány. "A részletszabályozások kidolgozása miatt folyamatosan egyeztetek szakmai szervezetekkel, figyeljük és elemezzük a nemzetközi példákat. A vagyonadó nem büntetőadó, hanem a valódi társadalmi szolidaritást szolgálja".

A legfontosabb kérdések és az a bizonyos svájci bicska

A fentiek alapján tehát már most sejthető, hogy a minisztériumban mely irányokba indulnak, indultak el. A vagyonadó egyszerre több tárgyat is céloz, a jelek szerint teljeskörű lesz (nem lesznek kivételek), ami azt a célt szolgálja, hogy az érintettek ne tudják átcsoportosítani egyik-másik eszközükbe a pénzeiket.

Ha abból indulunk ki tehát, hogy széles és általános lesz az új adónem, akkor ezek a tételek jöhetnek szóba:

ingatlanok (lakóházak, lakások, nyaralók, üdülők, építési telkek, más földterületek, bérbe adott ingatlanok, kereskedelmi ingatlanok, irodák, raktárak, üzletek, külföldi ingatlanok, garázsok, parkolóhelyek),

cégben fennálló részesedés (üzletrészek, külföldi vállalkozásban fennálló részesedések, magántőke-befektetésben lévő részesedés),

pénzügyi eszközök, megtakarítások (bankszámla, bankbetét, külföldi számla, devizabetétek, készpénz),

értékpapírok (tőzsdei részvények, állampapírok, befektetési jegyek, ETF, nyugdíj- és biztosítási célú befektetések, megtakarítások), kriptoeszközök,

nemesfémek (befektetési arany, aranyrudak, aranyérmék, más nemesfémek, drágakövek, befektetési célú ékszerek),

műtárgyak (festmény, szobor, régiség, művészeti, történelmi tárgyak, érme és bélyeggyűjtemények, ritka eszközök gyűjteménye, órák, stb),

nagy értékű járművek és luxusingóságok (luxus és sportautók, veterán autók, jachtok-motorcsónakok, vitorlások, magánrepülőgépek, helikopterek, nagy értékű motorkerékpárok)

Már a fenti lista kapcsán is fontos részletkérdések merülnek fel, vagyis például, hogy mi történik a nyugdíjcélú megtakarításokkal, nyugdíjpénztári számlákon lévő felhalmozott tőkével, speciális befektetési számlákon tartott, célzott megtakarításokkal, más pénztári vagyonokkal. És itt érdemes behozni a svájci példát, mert Magyar Péter konkrétan megnevezte ezt a modellt (ugyanis itt bizonyos nyugdíjcélú megtakarítások mentesülnek a vagyonadó alól). Svájcban a nettó szemlélet érvényesül (és Norvégiában, valamint Spanyolországban is), vagyis a bruttó vagyont csökkentik a hitelek, fennálló tartozások, kintlévőségek. Fontos ugyanakkor megemlíteni, hogy Svájcban kizárólag kantonális és községi szintű adóról beszélünk, szövetségi szinten nincs vagyonadó. Miután megvan a nettó vagyon értéke, ezt követően kerülnek elő Svájcban a különböző mentességek, kedvezmények (van egy általános adómentes határ, ami kantononként eltérő lehet, gyermekek után is jár levonás).

A nem tőzsdei cégérték, vagyis a saját vállalkozásban fennálló tulajdonosi részesedés értékelése is nagyon érdekes kérdéseket vet fel, talán ez a legizgalmasabb területe a vagyonadónak. Svájcban nem egyszerűen a cég könyv szerinti saját tőkéjét vagy a tulajdonos által bevallott értéket veszik figyelembe, hanem egy adózási célú vállalatértéket állapítanak meg. A svájci módszertan (Praktikermethode) egyszerre veszi figyelembe a vállalkozás eszközértékét, saját tőkéjét, jövedelemtermelő képességét, korábbi eredményét, egyes esetekben a részesedés forgalomképességét és kisebbségi jellegét. Létezik jellemzően egy alapképlet (kereskedelmi, ipari, és szolgáltató vállalatoknál), ami azt mondja ki lényegében, hogy a cégérték egyharmad részben a korrigált nettó eszközértéktől, kétharmad részben a tartós jövedelemtermelő képességtől függ.

Substanzwert = korrigált nettó eszközérték. Ertragswert = jövedelemtermelő képesség.

Speciális esetekben – például ha a részesedés kisebbségi, vagy a cégben lévő tulajdonrész eladása korlátozott (például induló/start-up fázis, korlátozott átruházhatóság) – az adóhatóságok engedélyezhetnek egyedi kedvezményeket vagy egyedi értékelést.

Fontos szabály továbbá, hogy a fenti képlet eredménye főszabály szerint nem lehet alacsonyabb a működés folytatása mellett számított nettó eszközértéknél. Ha egy vállalkozás gyengén teljesít, veszteséges, vagy átmenetileg alacsony a nyeresége, az Ertragswert (jövedelemérték) nagyon alacsonyra húzná le a súlyozott átlagot. Ez a korlát megakadályozza, hogy egy jelentős vagyont (például ingatlanokat, gépeket, készpénzt) birtokló vállalkozás részesedése a vagyonadó szempontjából szinte „nullára” értékelődjön le pusztán azért, mert a cég egy adott időszakban nem vagy alig termel profitot. Nem mellékes az a szempont sem, hogy a svájci modellben miként számolják egy nem tőzsdei vállalat jövedelemtermelő képességét: ez esetben meghatároznak egy normalizált, tartósan fenntartható eredményt (a korábbi évek átlagából). Ezért az eredményt korrigálhatják egyszeri bevételekkel és kiadásokkal, rendkívüli tételekkel, ingatlaneladási nyereséggel, egyszeri támogatással, stb. A jövedelemtermelő képességből származó cégérték kiszámításában még fontos szerepet játszik a tőkésítési kamatláb, vagy kockázattal korrigált elvárt hozam. Ez két tételből áll össze: kockázatmentes kamatláb és a kockázati felár. (A tőkésítési kamatláb az elmúlt években a svájci adógyakorlatban tipikusan 9–10% körül mozgott a kereskedelmi és szolgáltató cégeknél.)

2024. január 14., Svájc, Davos. Több száz ember tüntetett a klímaigazságosságért a „Strike WEF” (WEF-sztrájk) elnevezésű mozgalom keretében Davosban. A tüntetők bírálták a Világgazdasági Fórumot (WEF) szerepében, és azzal vádolták a részt vevő vállalatokat, hogy a jelenlegi válságokat táplálják és profitálnak belőlük. Az elmúlt évek válságai és háborúi világszerte szélesítették a gazdagok és szegények közötti szakadékot. Ez az Oxfam fejlesztési szervezet által a davosi Világgazdasági Fórum kezdete előtt közzétett tanulmány eredménye. Fotó: Hannes P Albert/picture alliance via Getty Images

Érdekes lesz látni, hogy ez a cégértékelési módszer mennyire fog visszaköszönni a magyar szabályokban. Egy ilyen képlet átvétele ugyanis azt jelentené a magyar cégtulajdonosok számára, hogy egy nyereséget termelő cégük jelentős adóalapot képez még akkor is, ha az adott céget nem akarja eladni, nem vett ki osztalékot, a nyereségét visszaforgatta, a cégérték nem likvid, az üzlet sikerességét nagyban meghatározza a tulajdonos személyes munkája, erőfeszítése.

Illés István, az Apelso Wealth Management alapító cégtársa a Portfolio-nak adott interjújában épp arra mutatott rá, hogy érdemes lenne elkerülni a svájci szabályok mechanikus átvételét. "A magyar gazdaság, a számviteli rendszer, az adminisztratív környezet és a cégek működési logikája eltér a svájcitól. Bizonyos szabályokat magyar viszonyokra kellene szabni. Fontos ugyanakkor látni, hogy a svájci vagyonadó nem valamiféle költségvetési csodafegyver, a teljes adóbevételnek csak néhány százalékát adja" - mutatott rá a szakértő.

A svájci óra: szépnek szép, de drága mulatság is lehet belőle

Érdemes azt is megemlíteni, hogy mennyire eltérő egymástól a svájci és magyar társadalom, vagyoni, jövedelmi helyzet. A részletszabályokban akár lehet is itt-ott egyezés, hiszen lehetnek hasonló, életszerű, üzleti helyzetek mindkét országban, de nem mindegy, hogy egy teljesen új adónem (amely Magyarországon nem is rendelkezik múlttal) milyen térbe érkezik meg. Svájcban jelen van több mint másfél évszázados adózási gyakorlat, kiszámítható szabályok, magas intézményi bizalom. Azt is fontos megemlíteni, hogy Svájcban ez az adóteher nem újszerű képződmény, az első kantonok már az 1840-es években alkalmazták a nettó vagyonadót, az utolsó kantonok 1970 körül vezették be. Nem mellékes ha azt is tudjuk, hogy eredetileg Svájcban nem a gazdagok megadóztatására jött létre az adó, hanem az állam finanszírozásának egyik módja lett (mivel a bevételek egy része átkerült szövetségi szintre és a kantonoknak új bevételi forrásra volt szükségük). Az akkori döntéseket egyébként kantoni parlamentek, helyi politikai egyeztetések, és több helyen népszavazások előzték meg. Korábbi kutatások arra jutottak, hogy azért tud jól működni a svájci vagyonadó, mert az hagyományosan szervez része a sajátos svájci adórendszernek. Ezért is lehet kockázatos, ha a svájci vagyonadó-modellt kiragadjuk az ottani környezetéből, abból az adórendszerből. A svájci vagyonadó nem egy önálló eszköz, hanem egy svájci óra egyik fogaskereke. Ha csak ezt az egy alkatrészt vesszük ki, és beépítjük egy teljesen más szerkezetbe, attól még nem fog ugyanúgy működni.

Kockázatok és mellékhatások

Az elmúlt években a vagyonadó nem éppen pozitív pályát futott be a nemzetközi térben, idehaza viszont nagyon úgy tűnik, hogy a politika ebből a választási ígéretéből nem enged. Tekintettel erre, valamint arra, hogy a kormány az ebből származó bevételt 300-600 milliárd forintra teszi, nem árt

tisztában lenni a lehetséges következményekkel.

Ha a költségvetés teljes bevételi összegéhez viszonyítjuk (30 ezer milliárd forintnyi összeg), akkor ez a tétel nem tűnik jelentősnek, viszont más adónemekből (társasági adó, bankadó) származó bevételekkel már könnyedén összemérhető és komoly tételnek mondható. Csak néhány példa a nagyságrendek érzékeltetésére (2025-ös pénzforgalmi tényadatok alapján, teljes éves bevételek):

Társasági adó: 1027 milliárd forint,

Pénzügyi szervezetek befizetései (hagyományos bankadó): 298 milliárd forint,

Kiva: 243 milliárd forint,

Kiskereskedelmi különadó: 284 milliárd forint,

Pénzügyi tranzakciós illeték: 578 milliárd forint,

Biztosítási adó: 224 milliárd forint

A remélt bevétel nagyságából logikusan következik: a 300-600 milliárd forintnak máshol ára lesz.

Igaz, a GDP-arányosan a költségvetést akár (amennyiben elfogadjuk, hogy reális a kormány várakozása) 0,3-0,6 százalékponttal is javíthatja éves szinten, azt a költségvetést, amely több oldalról is ki van feszítve: az előző kormánytól megörökölt büdzséhelyzet nagyon kedvezőtlen, tartósan csökkenő pályán kell tartani a deficitet, és mellette a Tisza-kormány új ígéreteit is be kell építeni (nem mellékesen a különadóval érintett szektorok képviselői is a különadó-kivezetések irányába tett lépéseket várnak el).

Szakértők és érintett vállalattulajdonosok arra hívják fel a figyelmet, hogy a vagyonadó bevezetése előre jól látható, és előre kevésbé azonosítható, számszerűsíthető folyamatokat is elindíthat. A lehetséges következmények között említik a tőke kivándorlását, a magyar tulajdonú cégek magasabb adóterhéből fakadó versenyhátrányt, a működtetés költségét, a plusz adminisztrációt (mind állami, mind az adóalany oldaláról). Azt se felejtsük el, hogy ezt az összeget az érintetteknek minden évben teljesíteniük kell (akkor is, ha például egy adott évben az adott cég jövedelemtermelő képessége nem javult) és bizony ezt az összeget elő kell teremteni a likvid tartalékokból, miközben az érték stock, azaz vagyoni típusú eszközökben van. Ez az összeg tehát a vállalkozásból valahonnan hiányozni fog. A tulajdonosokat ugyanis arra kényszerítheti az új adó, hogy kivonják a tőkét a cégből (akár osztalék formájában) az adó megfizetésére, ahelyett hogy azt kutatás-fejlesztésre, beruházásra vagy kapacitásbővítésre forgatnák vissza, és ezzel is hozzájárulnának a gazdaság növekedéséhez. Az érintettek azt is megemlítik, hogy sok vagyonos ember, család számtalan formában járul hozzá a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, különböző társadalmi programok önkéntes finanszírozásával, vagy akár az ország szellemi értékének, örökségének ápolásával (filantrópia: jótékonyság, adományok, programok finanszírozása, alapítványok, egyetemek, civil szervezetek, kutatók, kulturális intézmények, helyi közösségek támogatása, mecenatúra, intézményi CSR tevékenységek, társadalmi befektetések). Amennyiben viszont vagyonadót kell fizetniük, akkor ezekre a célokra is kevesebb juthat.

Gyakorlati következmények között szokták még említeni, hogy a részletszabályok (melyek megjelenése még jócskán előttünk van) mennyire ösztönöznek a vagyon elrejtésére, az érintettek miként alkalmazkodnak az új környezethez és mennyiben indul el egy kedvezőtlen folyamat az elmúlt évek gazdasági kifehéredése tekintetében.

Érdemes szem előtt tartani azt is, hogy az új típusú adónem milyen környezetben éri a magyar cégtulajdonosi kört. A hazai tulajdonú, exportpiacokon is sikeres vállalkozások egyszerre küzdenek a forint felértékelődéséből fakadó kellemetlen hatásokkal, a munkaerőpiacot érintő szigorúbb szabályozásokkal (vendégmunkásokat érintően), és ezek mellé jön rá a vagyonadó, amit bár magánszemélyek fizetnek, mégis a tulajdonos lehetőségein keresztül (likviditás) érinthetik a cég mindennapi működését is.

A gyakorlati következmények mellett vannak másfajta következmények is. A vagyon részben a múltban megtermelt, de már leadózott jövedelem megtakarított része. Ennek újbóli adóztatása bünteti a megtakarítást és a hosszú távú befektetést a fogyasztással szemben.

Lényeges érv a vagyonadó ellen, hogy az elmúlt években az EU legtöbb tagállama inkább az ellenkező irányba haladt: vagyis kivezették vagy szűkítették ezt az adófizetési kötelezettséget, mert felismerték, hogy a káros gazdasági következmények túl nagy árat jelentenek.

Összegzés

Fontos leszögezni, hogy a fentiek egyelőre mind elméleti síkon értelmezendőek, hiszen a vagyonadó részletszabályai még nem ismertek, így a magyar gazdaság versenyképességét érintő következmények mérete is a végleges szabályoktól függ. Ezért egyelőre korai is lenne horrorforgatókönyveket felvázolni, a magyar vállalatok tönkretételéről értekezni és így a gazdaság versenyképességét temetni, viszont megítélésünk szerint ezen a ponton nem árt tisztában lenni az intézkedés várható költségeivel (ezt a célt szolgálta a fentebb alaposan bemutatott költség-haszon elemzés),

mert az elmúlt évek bebizonyították a gazdaságban és gazdaságpolitikában: nincs ingyen ebéd.

Kijelenthető ugyanis, hogy egy nem a magyar élethelyzetre kialakított vagyonadó a jelenlegi üzleti környezetben (a meglévő, ismert kihívások mellett) rendkívüli mértékben megterhelné a magyar tulajdonú vállalkozókat és rajtuk keresztül a vállalkozásokat. Miközben kielégítené az aktuális, széles körben érzékelhető társadalmi igényeket (feltehetően az igazságosabb közteherviselés felé vinné az országot), nem egyszerűen a tulajdonos személyes fogyasztását korlátozná, hanem visszavetné a magyar vállalkozások beruházási képességét, növelné az osztalékfizetési kényszert, és versenyhátrányt okozhatna a külföldi tulajdonú vállalatokkal szemben.

Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök (j) és Kármán András pénzügyminiszter az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. június 16-án. Forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka