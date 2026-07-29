ÁSZ: gyakorlatilag semmilyen igazolható munkát nem végzett az Orbán-kormány által létrehozott élelmiszermentő

Súlyos, rendszerszintű hiányosságokat tárt fel az állami tulajdonú Élelmiszermentő Központ Nonprofit Kft. gazdálkodásában az Állami Számvevőszék.
A szervezet a megalakulása óta nem látta el törvényben meghatározott élelmiszermentési feladatait, miközben több milliárd forintnyi állami forrást használt fel.
Az ÉMK-t 2022-ben hozta létre az állam az élelmiszer-pazarlás csökkentésére. A társaságnak a nagy élelmiszerláncoknál keletkező, lejárathoz közeli élelmiszereket kellett volna eljuttatnia a Karitatív Tanács tagszervezeteihez, koordinálnia kellett volna az országos élelmiszermentést, valamint nyilvántartania az abban részt vevő szervezeteket. Az ÁSZ jelentése szerint azonban az ÉMK egyetlen érintett élelmiszerlánccal sem kötötte meg a szükséges együttműködési megállapodást, így a társaságon keresztül megalakulása óta nem történt élelmiszerátadás.
Figyelemmel arra, hogy az ellenőrzött időszakban az ÉMK a jogszabályban meghatározott élelmiszermentési feladatát nem látta el, és a szolgáltatások biztosítása érdekében külső partnereket vett igénybe, így döntéselőkészítési dokumentumok hiányában nem volt utólag megállapítható az sem, hogy a foglalkoztatottak milyen tevékenységeket láttak el.
- fogalmaz az ÁSZ.
A feladatok ellátására bruttó 2,8 milliárd forintért fejlesztettek informatikai rendszert, de az ÉMK nem tudta igazolni annak megfelelő tesztelését, működőképességét és a jogszabályi feladatok ellátására való alkalmasságát. A rendszer tényleges használatára sem került sor, ennek ellenére az üzemeltetésére 2023 harmadik negyedéve és 2025 harmadik negyedéve között további bruttó 4,6 milliárd forintot fizettek ki.
Az ügyvezető az ÁSZ-nak úgy fogalmazott, hogy az üzemeltetés lényegében arra irányult, hogy „fenntartották az üres rendszert”.
Az üzemeltetési szerződés lejárta után az ÉMK már hozzá sem fért a rendszerhez, ezért azt az ellenőrök sem tudták megtekinteni.
Az informatikai rendszer fejlesztésével megbízott SCI-Hálózat Zrt.-vel kötött szerződés értéke nettó 1,5 milliárdról 2,23 milliárd forintra emelkedett, miután egy új logisztikai modul miatt a szoftver teljes átdolgozása vált szükségessé. Az ÉMK azonban nem szerezte meg a rendszer tulajdonjogát, és a szolgáltató privát felhőjében működtetett konstrukció az ÁSZ szerint olyan függőséget alakított ki, amely korlátozta a szolgáltatóváltást és a későbbi versenyeztetést. A közbeszerzés nélkül végrehajtott szerződésmódosítás miatt az ÁSZ a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordult.
Az ÉMK emellett 53 millió forintot fizetett ESG-tanácsadásért, ám az átadott tanulmányok a teljesítés igazolásánál később keletkezett forrásokra és eseményekre is hivatkoztak. Az ÁSZ ebből arra jutott, hogy a dokumentumok utólag készültek, a kifizetések pedig jogosulatlanul történtek. További 23 millió forintnyi ügyvédi megbízás teljesítését sem támasztották alá hitelt érdemlő dokumentumokkal.
A számvevőszék a társaság humánerőforrás-gazdálkodását sem találta megfelelőnek, mivel az ÉMK 2023-ban 19 embert foglalkoztatott munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban, de nem rendelkezett létszámtervvel, és a hiányos dokumentáció miatt
nem lehetett megállapítani, hogy a dolgozók pontosan milyen feladatokat végeztek.
Az sem volt igazolható, hogy kiválasztásuk milyen szempontok alapján történt, illetve létszámuk indokolt és célszerű volt-e, holott a társaság működését teljes egészében a magyar állam finanszírozta.
Az ÉMK 2023-ban 3,8 milliárd forint támogatást kapott a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól, miközben tőketartalékát 722 millióról mintegy 1,9 milliárd forintra emelték. Az ÁSZ szerint az állami támogatások felhasználása nem vezetett a kitűzött feladatok teljesítéséhez, és nem felelt meg a célhoz kötött gazdálkodás követelményeinek.
A jelentés szerint a társaság nem alakította ki a jogszabályoknak megfelelő belső kontroll- és szabályozási rendszerét, több alapvető gazdálkodási dokumentummal sem rendelkezett, iratmegőrzési és közzétételi kötelezettségeinek pedig nem tett maradéktalanul eleget. A hiányosságok olyan súlyosak voltak, hogy az ÉMK 2023-as éves beszámolója az ÁSZ szerint nem adott megbízható és valós képet a társaság vagyonáról, pénzügyi helyzetéről és működésének eredményéről.
A társaság részben az élelmiszerláncok ellenállásával és a jogszabályi környezet bizonytalanságával indokolta a feladatellátás elmaradását.
Az ÁSZ ezt nem fogadta el, mivel az ÉMK az ellenőrzés és az észrevételezési eljárás során sem tudta megfelelő dokumentumokkal igazolni a rendszer működőképességét vagy a törvényben előírt feladatok teljesítését. A feltárt szabálytalanságok és a felmerült bűncselekmények gyanúja miatt a számvevőszék az illetékes hatóságokhoz fordult.
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