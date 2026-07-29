ÁSZ: gyakorlatilag semmilyen igazolható munkát nem végzett az Orbán-kormány által létrehozott élelmiszermentő

Megalakulása óta egyetlen élelmiszer átadását sem koordinálta az állami Élelmiszermentő Központ, miközben több milliárd forintot költött egy ténylegesen nem használt informatikai rendszer fejlesztésére és üzemeltetésére. Az Állami Számvevőszék jogosulatlan és nem igazolt kifizetéseket is feltárt, ezért bűncselekmények gyanúja miatt az illetékes hatóságokhoz fordult.

Súlyos, rendszerszintű hiányosságokat tárt fel az állami tulajdonú Élelmiszermentő Központ Nonprofit Kft. gazdálkodásában az Állami Számvevőszék.

A szervezet a megalakulása óta nem látta el törvényben meghatározott élelmiszermentési feladatait, miközben több milliárd forintnyi állami forrást használt fel.

Az ÉMK-t 2022-ben hozta létre az állam az élelmiszer-pazarlás csökkentésére. A társaságnak a nagy élelmiszerláncoknál keletkező, lejárathoz közeli élelmiszereket kellett volna eljuttatnia a Karitatív Tanács tagszervezeteihez, koordinálnia kellett volna az országos élelmiszermentést, valamint nyilvántartania az abban részt vevő szervezeteket. Az ÁSZ jelentése szerint azonban az ÉMK egyetlen érintett élelmiszerlánccal sem kötötte meg a szükséges együttműködési megállapodást, így a társaságon keresztül megalakulása óta nem történt élelmiszerátadás.

Figyelemmel arra, hogy az ellenőrzött időszakban az ÉMK a jogszabályban meghatározott élelmiszermentési feladatát nem látta el, és a szolgáltatások biztosítása érdekében külső partnereket vett igénybe, így döntéselőkészítési dokumentumok hiányában nem volt utólag megállapítható az sem, hogy a foglalkoztatottak milyen tevékenységeket láttak el.

- fogalmaz az ÁSZ.

A feladatok ellátására bruttó 2,8 milliárd forintért fejlesztettek informatikai rendszert, de az ÉMK nem tudta igazolni annak megfelelő tesztelését, működőképességét és a jogszabályi feladatok ellátására való alkalmasságát. A rendszer tényleges használatára sem került sor, ennek ellenére az üzemeltetésére 2023 harmadik negyedéve és 2025 harmadik negyedéve között további bruttó 4,6 milliárd forintot fizettek ki.

Az ügyvezető az ÁSZ-nak úgy fogalmazott, hogy az üzemeltetés lényegében arra irányult, hogy „fenntartották az üres rendszert”.

Az üzemeltetési szerződés lejárta után az ÉMK már hozzá sem fért a rendszerhez, ezért azt az ellenőrök sem tudták megtekinteni.

Az informatikai rendszer fejlesztésével megbízott SCI-Hálózat Zrt.-vel kötött szerződés értéke nettó 1,5 milliárdról 2,23 milliárd forintra emelkedett, miután egy új logisztikai modul miatt a szoftver teljes átdolgozása vált szükségessé. Az ÉMK azonban nem szerezte meg a rendszer tulajdonjogát, és a szolgáltató privát felhőjében működtetett konstrukció az ÁSZ szerint olyan függőséget alakított ki, amely korlátozta a szolgáltatóváltást és a későbbi versenyeztetést. A közbeszerzés nélkül végrehajtott szerződésmódosítás miatt az ÁSZ a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordult.

Az ÉMK emellett 53 millió forintot fizetett ESG-tanácsadásért, ám az átadott tanulmányok a teljesítés igazolásánál később keletkezett forrásokra és eseményekre is hivatkoztak. Az ÁSZ ebből arra jutott, hogy a dokumentumok utólag készültek, a kifizetések pedig jogosulatlanul történtek. További 23 millió forintnyi ügyvédi megbízás teljesítését sem támasztották alá hitelt érdemlő dokumentumokkal.

A számvevőszék a társaság humánerőforrás-gazdálkodását sem találta megfelelőnek, mivel az ÉMK 2023-ban 19 embert foglalkoztatott munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban, de nem rendelkezett létszámtervvel, és a hiányos dokumentáció miatt

nem lehetett megállapítani, hogy a dolgozók pontosan milyen feladatokat végeztek.

Az sem volt igazolható, hogy kiválasztásuk milyen szempontok alapján történt, illetve létszámuk indokolt és célszerű volt-e, holott a társaság működését teljes egészében a magyar állam finanszírozta.

Az ÉMK 2023-ban 3,8 milliárd forint támogatást kapott a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól, miközben tőketartalékát 722 millióról mintegy 1,9 milliárd forintra emelték. Az ÁSZ szerint az állami támogatások felhasználása nem vezetett a kitűzött feladatok teljesítéséhez, és nem felelt meg a célhoz kötött gazdálkodás követelményeinek.

A jelentés szerint a társaság nem alakította ki a jogszabályoknak megfelelő belső kontroll- és szabályozási rendszerét, több alapvető gazdálkodási dokumentummal sem rendelkezett, iratmegőrzési és közzétételi kötelezettségeinek pedig nem tett maradéktalanul eleget. A hiányosságok olyan súlyosak voltak, hogy az ÉMK 2023-as éves beszámolója az ÁSZ szerint nem adott megbízható és valós képet a társaság vagyonáról, pénzügyi helyzetéről és működésének eredményéről.

A társaság részben az élelmiszerláncok ellenállásával és a jogszabályi környezet bizonytalanságával indokolta a feladatellátás elmaradását.

Az ÁSZ ezt nem fogadta el, mivel az ÉMK az ellenőrzés és az észrevételezési eljárás során sem tudta megfelelő dokumentumokkal igazolni a rendszer működőképességét vagy a törvényben előírt feladatok teljesítését. A feltárt szabálytalanságok és a felmerült bűncselekmények gyanúja miatt a számvevőszék az illetékes hatóságokhoz fordult.

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