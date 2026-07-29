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Augusztus elsejétől drágul a budapesti taxizás
Gazdaság

Augusztus elsejétől drágul a budapesti taxizás

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Augusztus elsejével lépnek életbe az új, megemelt budapesti taxitarifák. A módosítás értelmében emelkedik az alap-, a kilométer- és a percdíj is, emellett egy új, a repülőtéri utazásokat érintő pótdíjat is bevezetnek a Fővárosi Közgyűlés döntése nyomán.

A hatályba lépő szabályozás értelmében

  • az alapdíj 1100 forintról 1300 forintra,
  • a kilométerdíj 440-ről 521 forintra, míg
  • a várakozási percdíj 110 forintról 130 forintra nő.

Új tételként vezetik be a 800 forintos repülőtéri pótdíjat, így a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről induló vagy oda érkező fuvarok esetében a kiinduló összeg 2100 forintra emelkedik.

A fuvardíjak módosításáról a Fővárosi Közgyűlés a nyári szünet előtti utolsó, június 26-i ülésén határozott. A Karácsony Gergely főpolgármester által benyújtott javaslatot harmadszori nekifutásra, 19 igen szavazattal és 10 tartózkodás mellett fogadta el a testület. A döntést az tette szükségessé, hogy a taxis tarifák 2023 márciusa óta nem változtak, miközben az infláció jelentős nyomást gyakorolt az ágazatra. Az egyeztetéseket az is nehezítette, hogy a szakmai érdekképviseletek kezdetben nem jutottak konszenzusra a drágulás mértékéről.

Az érdekvédelmi szervezetek által korábban közzétett hatástanulmány számszerűsíti is a változást, amely szerint egy átlagos, 5 kilométeres út ára a korábbi 3630 forintról 4290 forintra emelkedik augusztustól. Az érdekképviseletek hangsúlyozták, hogy a módosítás mértéktartónak tekinthető, hiszen a budapesti fuvardíjak a napi bruttó átlagbér körülbelül 9 százalékát teszik ki, ami elmarad a vidéki nagyvárosokban mért 11–15 százalékos aránytól.

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