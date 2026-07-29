Augusztus közepéig lehet pályázni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetésére

A bizottság
nem hozott döntést a pályázati kiírásokról,
mivel a testület négy ellenzéki tagja - a Fidesz három és a Mi Hazánk egy képviselője - nem vett részt az ülésen. Melléthei-Barna Márton (Tisza), a bizottság alelnöke elmondta, Tuzson Bence (Fidesz) politikai okokkal indokolta neki frakciója távolmaradását.
A tiszás politikus ugyanakkor azt javasolta, hogy a felhívásokat e-mailben küldjék el valamennyi bizottsági tagnak, a szavazást pedig halasszák el délután négy órára, hogy az ellenzéki képviselőknek biztosítva legyen annak a lehetősége, hogy érdemben bele tudjanak szólni a pályázati felhívásba.
Hantosi István (Tisza), a bizottság elnöke elmondta, a hivatal elnökét és elnökhelyetteseit az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával
hat évre választják meg; első alkalommal a törvény hatályba lépésétől számított harminc napon belül.
Az ülésen ismertették a pályázati kiírásokat. Kiss Máté (Tisza) alelnök azt mondta, a pályázóktól szakmai önéletrajzot és egy legfeljebb kétoldalas szakmai koncepciót kérnek arról, hogy a hivatal elnökeként mit kívánnak megvalósítani. Fontosnak nevezte, hogy az önéletrajz és a szakmai koncepció nem tartalmazhatja a pályázó személyes adatait; így biztosítják, hogy valóban a szakmai múlt számítson a pályázatoknál. Közölte, egy pályázó több tisztségre is beadhatja a jelentkezését.
Tóth Norbert (Tisza) közölte, a pályázatokat augusztus 16-ig várják, majd az augusztus 27-i vagy 28-i bizottsági ülésen - amikor a parlament is rendkívüli ülést tart - külön-külön döntenek az egyes tisztségekre javasolt személyekről, végül az Országgyűlés választja meg a hivatal elnökét és elnökhelyetteseit. Elmondta,
a pályázók személyes meghallgatása várhatóan augusztus 25-én és 26-án, illetve, ha szükség, 27-én lesz.
A pályázati felhívásokat a bizottság hivatalos honlapján teszik közzé - ismertette, megjegyezve, a frakciók is augusztus 16-ig jelezhetik, mely civil szervezetet javasolják meghívni tanácskozási joggal a meghallgatásokra.
Tóth Norbert azt mondta, a bizottság augusztus 24-én tartja következő ülését, akkor zárt ülésen "preferenciális véleménynyilvánítás" lesz: ez tisztségenként külön-külön történik, minden tag legfeljebb három pályázóra adhat le három, kettő és egy pontot. A személyes meghallgatásra az a három pályázó kap meghívást, aki a legtöbb pontot kapta, kiegészítve az összes frakció által tisztségenként jelölt egyetlen pályázóval, amennyiben erre igény lesz.
Úgy értékelt, az NVVH megalapítása egy valódi korszakváltás pillére. A hivatal garancia arra, hogy megerősítsék az államba vetett közbizalmat és a magyar emberek érdekeinek megfelelően megvédjék a közvagyont - rögzítette. Szerinte az elnök és az elnökhelyettesek kiválasztásán "szó szerint az ország sorsa és a jövőbe vetett hitünk múlik". Közölte, olyan szakembereket kell találniuk, akik kikezdhetetlen szakmai múlttal, évtizedes tapasztalattal és megingathatatlan elhivatottsággal képesek szolgálni.
Az igazságügyi bizottság arról is döntött, hogy hétfő este 8 óráig várják az észrevételeket a személyes érintettség kapcsán a házszabályértelmezés kialakításához, miután ez ügyben megkeresést kapott a testület. A parlament által kedden elfogadott és szerdán hatályba lépett, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvény szerint a hivatalt az elnök vezeti, munkáját négy elnökhelyettes - közpénzügyi, nyomozati, vádemelésért felelős, valamint fellebbviteli elnökhelyettes - segíti.
A hivatal elnökévé az választható meg, aki
- büntetlen előéletű,
- jogász szakképzettséggel vagy gazdasági, államtudományi, politikatudományi, közigazgatástudományi vagy egyéb társadalomtudományi területen szerzett felsőfokú végzettséggel rendelkezik, valamint
- ezen területek valamelyikén legalább tizenöt éves szakmai gyakorlata, vagy tudományos fokozata és tíz év szakmai gyakorlata van.
A közpénzügyi elnökhelyettesre is ugyanilyen végzettségi követelmények vonatkoznak, további előírás, hogy az állami adóhatóság vagy vámhatóság feladatkörébe tartozó területen legalább tizenöt éves szakmai gyakorlattal rendelkezzen. Nyomozati, vádemelésért felelős, valamint fellebbviteli elnökhelyettessé ügyészségi szolgálati viszonyban álló ügyész választható meg.
Nem lehet a hivatal elnöke vagy elnökhelyettese, aki a megválasztása előtti hat évben egyebek mellett
- országgyűlési képviselő,
- polgármester,
- kománytag volt vagy
- pártban tisztséget viselt, párt alkalmazásában állt.
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