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Bejelentette a miniszter: életbe lép a vörös kód
Gazdaság

Bejelentette a miniszter: életbe lép a vörös kód

MTI
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Csütörtöktől ismét életbe lép a vörös kód a tartós, akár 40 Celsius-fokot is elérő kánikula miatt. A rendkívüli hőség kezelésére a hazai szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem is felkészült, a döntéshozók pedig fokozott odafigyelést kérnek a lakosságtól – tájékoztatott Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter Facebook-bejegyzésében.

A rendkívüli időjárási helyzet miatt életbe lépő különleges protokoll célja a leginkább kiszolgáltatott társadalmi csoportok védelme. A tartós hőség ugyanis komoly fizikai megterhelést jelent, különösen

  • a gyermekek,
  • az idősek,
  • a fogyatékossággal élők, valamint
  • a krónikus betegséggel küzdők

számára. A legveszélyeztetettebb helyzetben a hajléktalanok vannak, akikre a tartósan extrém meleg közvetlen életveszélyt jelent. A miniszter rámutatott arra is, hogy az intézményrendszer felkészültsége mellett a társadalmi szolidaritásnak is kulcsszerepe van a kritikus időszakban.

Vegyük észre, ha valaki segítségre szorul, egy telefonhívás vagy egy emberi gesztus akár életet is menthet!

– hívta fel a figyelmet a tárcavezető.

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A vörös kód ideje alatt a szociális intézményeknek kötelező megnyitniuk kapuikat a rászorulók előtt, biztosítva ezzel a hőség elől menekülők számára a hűtött helyiségeket és az ivóvizet,

függetlenül attól, hogy az adott intézmény alapvetően milyen típusú ellátásra szakosodott.

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