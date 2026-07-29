Bejelentette a miniszter: életbe lép a vörös kód

A rendkívüli időjárási helyzet miatt életbe lépő különleges protokoll célja a leginkább kiszolgáltatott társadalmi csoportok védelme. A tartós hőség ugyanis komoly fizikai megterhelést jelent, különösen

a gyermekek,

az idősek,

a fogyatékossággal élők, valamint

a krónikus betegséggel küzdők

számára. A legveszélyeztetettebb helyzetben a hajléktalanok vannak, akikre a tartósan extrém meleg közvetlen életveszélyt jelent. A miniszter rámutatott arra is, hogy az intézményrendszer felkészültsége mellett a társadalmi szolidaritásnak is kulcsszerepe van a kritikus időszakban.

Vegyük észre, ha valaki segítségre szorul, egy telefonhívás vagy egy emberi gesztus akár életet is menthet!

– hívta fel a figyelmet a tárcavezető.

A vörös kód ideje alatt a szociális intézményeknek kötelező megnyitniuk kapuikat a rászorulók előtt, biztosítva ezzel a hőség elől menekülők számára a hűtött helyiségeket és az ivóvizet,

függetlenül attól, hogy az adott intézmény alapvetően milyen típusú ellátásra szakosodott.

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