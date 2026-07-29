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Bombákat találtak a Duna medrében
Gazdaság

Bombákat találtak a Duna medrében

MTI
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Vélhetően második világháborús robbanószerkezetek bukkantak elő az aszály miatt visszahúzódó Duna medréből Érd határában - közölte szerdai Facebook-bejegyzésében a város polgármestere.

Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy

senki ne menjen az érdi Duna-partra, a Molnár utca végébe,

ahol 20-30 centiméterre áll ki a vízből az egyik szerkezet.

Közlése szerint, a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet; közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek, továbbá értesítették a tűzszerészeket.

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Megjegyezte, hogy a rekordalacsony vízállás miatt országszerte bukkannak elő bombagyanús szerkezetek, így aztán a tűzszerészek igencsak leterheltek.

Hadházi Sándor, a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezredének sajtóügyeletese az MTI-t arról tájékoztatta, hogy

a helyszínt biztosították, jelenleg a mederből előbukkant szerkezet beazonosítása zajlik.

Az állampolgárok mozgását korlátozó, lakosságvédelmi intézkedést egyelőre nem vezettek be - mondta a referens.

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