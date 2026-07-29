Döntött a Tisza-kormány: takarékossági programot hirdetett az állami cégeknél

A kormány közleménye szerint az előző kormányban kifizetőhelyként működtek az igazgatóságok és felügyelőbizottságok az állami cégek esetében. Ezekbe a testületekbe sokszor az adott területhez legfeljebb felületesen értő politikusok, miniszterek, kormánytagok kerültek, sokszor szükségtelenül felduzzasztva a vezetői létszámot - írták. Ráadásul ugyanaz az ember több cégnél is kaphatott ilyen pozíciót - tették hozzá.
A Tisza-kormány álláspontja szerint "a vezetőség tagjainak kifizetett díjazás és a szakértelem hiánya is hozzájárult ahhoz, hogy az állami cégek működési költségei messze túllépték az indokolt összeget".
A mostani bejelentés szerint az új kormány ezen változtat azzal, hogy
takarékossági intézkedéseket vezet be: gátat szab az értelmetlen tagságoknak és kifizetéseknek.
Majd sorolja:
- Az állami cégek vezetői testületeiben visszaállítják a létszámot a törvényi minimumra.
- A bonyolult és szerteágazó nemzetközi folyamatokat, esetleg összetett technológiákat alkalmazó gazdasági szervezetek ezentúl legfeljebb 5 tagú igazgatósággal és 6 tagú felügyelőbizottsággal működhetnek.
- A kisebb cégeknél 3-3 tagja lehet ezeknek a testületeknek.
- A tagok díjazása is kisebb lesz. Ez az egyébként csökkentett létszám miatt jelentős spórolást jelent.
- Ha miniszter vagy államtitkár tölt be egy felügyelőbizottsági pozíciót, akkor azért nem kaphat pénzt. Ez szintén csökkenti a működési költségeket.
A tervezett takarékossági intézkedésekről szóló jogszabályok előkészítése folyamatban van, ennek részeként a közeljövőben társadalmi egyeztetést is hirdet a kormány - zárul a közlemény.
Emlékezetes, Magyar Péter a múlt heti kormányszóvivői tájékoztatón már beszélt erről a kormánydöntésről. Akkor az is kiderült, hogy a bérplafon 3,6 millió forint lesz az állami cégeknél. Valószínűleg több tízmilliárd forintos éves megtakarítást érnek el ezzel a költségvetésben - jelezte akkor. Kérdésre válaszolva is előkerült ez a téma a múlt heti eseményen. Kormányülésen is érveltek így - reagált arra, hogy az állami cégek vezetőinek helyére a piaci versenyszférával versenyeznek, és így nehezebb lesz jó szakembereket találni, ha nem tudják őket megfizetni az állami szektorban. Ezen a ponton megemlítette a szolgálat jelentőségét az állami munkahelyek esetében. A költségvetés olyan helyzetben van, amilyen helyzetben az Orbán-kormány hagyta - sorolta a fizetéscsökkentések következő indokát.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán
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