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Döntött a Tisza-kormány: takarékossági programot hirdetett az állami cégeknél
Gazdaság

Döntött a Tisza-kormány: takarékossági programot hirdetett az állami cégeknél

Portfolio
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Az állami cégek igazgatóságait és felügyelőbizottságait érintő takarékossági intézkedésekről döntött a kormány. A tagok létszámáról és a javadalmazásukról tervezett változásokat társadalmi egyeztetésre bocsátják - jelentette be a kormány szerdán.

A kormány közleménye szerint az előző kormányban kifizetőhelyként működtek az igazgatóságok és felügyelőbizottságok az állami cégek esetében. Ezekbe a testületekbe sokszor az adott területhez legfeljebb felületesen értő politikusok, miniszterek, kormánytagok kerültek, sokszor szükségtelenül felduzzasztva a vezetői létszámot - írták. Ráadásul ugyanaz az ember több cégnél is kaphatott ilyen pozíciót - tették hozzá.

A Tisza-kormány álláspontja szerint "a vezetőség tagjainak kifizetett díjazás és a szakértelem hiánya is hozzájárult ahhoz, hogy az állami cégek működési költségei messze túllépték az indokolt összeget".

A mostani bejelentés szerint az új kormány ezen változtat azzal, hogy

takarékossági intézkedéseket vezet be: gátat szab az értelmetlen tagságoknak és kifizetéseknek.

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Majd sorolja:

  • Az állami cégek vezetői testületeiben visszaállítják a létszámot a törvényi minimumra.
  • A bonyolult és szerteágazó nemzetközi folyamatokat, esetleg összetett technológiákat alkalmazó gazdasági szervezetek ezentúl legfeljebb 5 tagú igazgatósággal és 6 tagú felügyelőbizottsággal működhetnek.
  • A kisebb cégeknél 3-3 tagja lehet ezeknek a testületeknek.
  • A tagok díjazása is kisebb lesz. Ez az egyébként csökkentett létszám miatt jelentős spórolást jelent.
  • Ha miniszter vagy államtitkár tölt be egy felügyelőbizottsági pozíciót, akkor azért nem kaphat pénzt. Ez szintén csökkenti a működési költségeket.

A tervezett takarékossági intézkedésekről szóló jogszabályok előkészítése folyamatban van, ennek részeként a közeljövőben társadalmi egyeztetést is hirdet a kormány - zárul a közlemény.

Emlékezetes, Magyar Péter a múlt heti kormányszóvivői tájékoztatón már beszélt erről a kormánydöntésről. Akkor az is kiderült, hogy a bérplafon 3,6 millió forint lesz az állami cégeknél. Valószínűleg több tízmilliárd forintos éves megtakarítást érnek el ezzel a költségvetésben - jelezte akkor. Kérdésre válaszolva is előkerült ez a téma a múlt heti eseményen. Kormányülésen is érveltek így - reagált arra, hogy az állami cégek vezetőinek helyére a piaci versenyszférával versenyeznek, és így nehezebb lesz jó szakembereket találni, ha nem tudják őket megfizetni az állami szektorban. Ezen a ponton megemlítette a szolgálat jelentőségét az állami munkahelyek esetében. A költségvetés olyan helyzetben van, amilyen helyzetben az Orbán-kormány hagyta - sorolta a fizetéscsökkentések következő indokát.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

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