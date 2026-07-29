Döntött a Tisza-kormány: takarékossági programot hirdetett az állami cégeknél

Az állami cégek igazgatóságait és felügyelőbizottságait érintő takarékossági intézkedésekről döntött a kormány. A tagok létszámáról és a javadalmazásukról tervezett változásokat társadalmi egyeztetésre bocsátják - jelentette be a kormány szerdán.

A kormány közleménye szerint az előző kormányban kifizetőhelyként működtek az igazgatóságok és felügyelőbizottságok az állami cégek esetében. Ezekbe a testületekbe sokszor az adott területhez legfeljebb felületesen értő politikusok, miniszterek, kormánytagok kerültek, sokszor szükségtelenül felduzzasztva a vezetői létszámot - írták. Ráadásul ugyanaz az ember több cégnél is kaphatott ilyen pozíciót - tették hozzá.

A Tisza-kormány álláspontja szerint "a vezetőség tagjainak kifizetett díjazás és a szakértelem hiánya is hozzájárult ahhoz, hogy az állami cégek működési költségei messze túllépték az indokolt összeget".

A mostani bejelentés szerint az új kormány ezen változtat azzal, hogy

takarékossági intézkedéseket vezet be: gátat szab az értelmetlen tagságoknak és kifizetéseknek.

Majd sorolja:

Az állami cégek vezetői testületeiben visszaállítják a létszámot a törvényi minimumra.

A bonyolult és szerteágazó nemzetközi folyamatokat, esetleg összetett technológiákat alkalmazó gazdasági szervezetek ezentúl legfeljebb 5 tagú igazgatósággal és 6 tagú felügyelőbizottsággal működhetnek.

A kisebb cégeknél 3-3 tagja lehet ezeknek a testületeknek.

A tagok díjazása is kisebb lesz. Ez az egyébként csökkentett létszám miatt jelentős spórolást jelent.

Ha miniszter vagy államtitkár tölt be egy felügyelőbizottsági pozíciót, akkor azért nem kaphat pénzt. Ez szintén csökkenti a működési költségeket.

A tervezett takarékossági intézkedésekről szóló jogszabályok előkészítése folyamatban van, ennek részeként a közeljövőben társadalmi egyeztetést is hirdet a kormány - zárul a közlemény.

Emlékezetes, Magyar Péter a múlt heti kormányszóvivői tájékoztatón már beszélt erről a kormánydöntésről. Akkor az is kiderült, hogy a bérplafon 3,6 millió forint lesz az állami cégeknél. Valószínűleg több tízmilliárd forintos éves megtakarítást érnek el ezzel a költségvetésben - jelezte akkor. Kérdésre válaszolva is előkerült ez a téma a múlt heti eseményen. Kormányülésen is érveltek így - reagált arra, hogy az állami cégek vezetőinek helyére a piaci versenyszférával versenyeznek, és így nehezebb lesz jó szakembereket találni, ha nem tudják őket megfizetni az állami szektorban. Ezen a ponton megemlítette a szolgálat jelentőségét az állami munkahelyek esetében. A költségvetés olyan helyzetben van, amilyen helyzetben az Orbán-kormány hagyta - sorolta a fizetéscsökkentések következő indokát.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán