Elindult a pályázat: rövidesen vezetőket kaphat a vagyonvisszaszerzési hivatal

A pályázatokat július 29. és augusztus 16. között lehet benyújtani, a bizottság tagjai pedig augusztus 17-én kapják meg a jelentkezők anyagait. A parlamenti frakciók augusztus 16-ig egy-egy civil szervezetet is javasolhatnak, amelyek képviselői tanácskozási joggal vehetnek részt a jelöltek meghallgatásán.
A bizottság augusztus 24-én, zárt ülésen választja ki a meghallgatásra behívott pályázókat.
Tisztségenként a három legtöbb pontot szerző jelentkező, valamint a képviselőcsoportok által javasolt egy-egy pályázó kap meghívást. A nyilvános meghallgatásokat augusztus 25–26-án, szükség esetén augusztus 27-én tartják meg, egyes szakaszaikat azonban indokolt esetben zárttá nyilváníthatják.
A bizottság várhatóan augusztus 27-én vagy 28-án dönt arról, kiket javasol az Országgyűlésnek az öt vezetői tisztségre. A jelöltekről ezt követően rendkívüli ülésen szavazhat a parlament. A pályázóknak a meghallgatás előtt be kell nyújtaniuk a végzettségüket igazoló oklevél másolatát és hatósági erkölcsi bizonyítványukat is, de ezen kívül a törvény szigorú összeférhetetlenségi szabályokat állapít meg:
Nem választható meg az NVVH vezetőjének az, aki az előző hat évben választott politikai tisztséget töltött be, a kormány tagja, politikai vezető, kormánybiztos vagy miniszteri biztos volt, illetve párttisztséget viselt vagy párt alkalmazásában állt.
A vezetők megbízatása a 70. életévük betöltésével automatikusan megszűnik.
Az NVVH széles vizsgálati jogosítványokat kap: kockázatelemzései során bankszámlákba, hatósági nyilvántartásokba és hivatalos iratokba is betekinthet, munkáját pedig a rendőrség, az ügyészség és a NAV is segítheti. A feltárt körülményektől függően közvagyonvédelmi vagy büntetőeljárást is kezdeményezhet.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt
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