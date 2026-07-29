  • Megjelenítés
Elindult a pályázat: rövidesen vezetőket kaphat a vagyonvisszaszerzési hivatal
Gazdaság

Elindult a pályázat: rövidesen vezetőket kaphat a vagyonvisszaszerzési hivatal

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Megkezdődött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) vezetőinek kiválasztása, miután az Országgyűlés kedden elfogadta a szervezet létrehozásáról szóló törvényt. Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság szerdán jóváhagyta az elnöki és a négy elnökhelyettesi pályázat menetrendjét, valamint a felhívások szövegét – közölte a Tisza-frakció.

A pályázatokat július 29. és augusztus 16. között lehet benyújtani, a bizottság tagjai pedig augusztus 17-én kapják meg a jelentkezők anyagait. A parlamenti frakciók augusztus 16-ig egy-egy civil szervezetet is javasolhatnak, amelyek képviselői tanácskozási joggal vehetnek részt a jelöltek meghallgatásán.

A bizottság augusztus 24-én, zárt ülésen választja ki a meghallgatásra behívott pályázókat.

Tisztségenként a három legtöbb pontot szerző jelentkező, valamint a képviselőcsoportok által javasolt egy-egy pályázó kap meghívást. A nyilvános meghallgatásokat augusztus 25–26-án, szükség esetén augusztus 27-én tartják meg, egyes szakaszaikat azonban indokolt esetben zárttá nyilváníthatják.

A bizottság várhatóan augusztus 27-én vagy 28-án dönt arról, kiket javasol az Országgyűlésnek az öt vezetői tisztségre. A jelöltekről ezt követően rendkívüli ülésen szavazhat a parlament. A pályázóknak a meghallgatás előtt be kell nyújtaniuk a végzettségüket igazoló oklevél másolatát és hatósági erkölcsi bizonyítványukat is, de ezen kívül a törvény szigorú összeférhetetlenségi szabályokat állapít meg:

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: folyik a kormányülés, meg is született az első fontos döntés

Megszületett a döntés: jelentősen csökkenhetnek a legszegényebbek fűtési költségei

ÁSZ: gyakorlatilag semmilyen igazolható munkát nem végzett az Orbán-kormány által létrehozott élelmiszermentő

Nem választható meg az NVVH vezetőjének az, aki az előző hat évben választott politikai tisztséget töltött be, a kormány tagja, politikai vezető, kormánybiztos vagy miniszteri biztos volt, illetve párttisztséget viselt vagy párt alkalmazásában állt.

A vezetők megbízatása a 70. életévük betöltésével automatikusan megszűnik.

Az NVVH széles vizsgálati jogosítványokat kap: kockázatelemzései során bankszámlákba, hatósági nyilvántartásokba és hivatalos iratokba is betekinthet, munkáját pedig a rendőrség, az ügyészség és a NAV is segítheti. A feltárt körülményektől függően közvagyonvédelmi vagy büntetőeljárást is kezdeményezhet.

Kapcsolódó cikkünk

Augusztus közepéig lehet pályázni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetésére

Megszavazták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Odalép Amerika Putyinnak, Kramatorszk kapujában az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán
Pattanásig feszült a helyzet a térségben: Amerika azonnal oda vezényelte a USS George Washington repülőgép-hordozót
Döntött a parlamenti bizottság Magyar Péter mentelmi jogáról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility