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Elmondta a szakértő: ennyibe kéne kerülnie a benzinnek
Gazdaság

Elmondta a szakértő: ennyibe kéne kerülnie a benzinnek

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Kedden a nagykereskedelmi áremelés végre a benzinkutak áraiban is megjelent: a benzin literje átlagosan 602, a dízelé 631 forintba kerül. Az elmúlt időszakban a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi üzemanyagárak közötti olló egyre jobban szétnyílt, ami különösen a független töltőállomásokat hozta nehéz helyzetbe, több kúton hiányhelyzetet okozva. A hotankoljak szakértője szerint a mostani emelés ellenére is 30-40 forinttal a reális ár alatt tankolhatnak a magyar autósok.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, hosszú idő után először a nagykereskedelmi áremelés már a benzinkutak áraiban is megjelent kedden, aminek következtében a mai napon a benzin literét átlagosan 602 forintért, a dízelét pedig 631 forintért tankolhatják a magyar autósok.

Fontos kontextus, hogy a töltőállomások áraiban megjelenő emelkedés piaci szempontból kedvező fejlemény, ugyanis

az elmúlt időszakban egyre látványosabban szétnyílt az olló a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi üzemanyagárak között.

Miközben a kutak beszerzési költségei meredeken emelkedtek, az oszlopárak alig változtak - ez különösen nehéz helyzetbe hozta a kisebb költségvetéssel és jóval szűkebb pénzügyi mozgástérrel működő független töltőállomásokat, amelyek közül sokan már nem tudták kigazdálkodni a beszerzési ár és az értékesítési ár közötti különbséget, ennek hatására több kúton is hiányhelyzet alakult ki.

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Most pedig az is kiderült, hogy körülbelül mekkora jelenleg a szakadék a nagy-és kiskereskedelmi árak között. A hotankoljak szakértője, Bujdos Eszter az RTL-nek nyilatkozva elmondta:

még most is 30-40 forinttal a reális, valóságot tükröző ár alatt tankolhatunk.

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