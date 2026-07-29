ENSZ: Afrikában még több száz millió ember vízellátása nincs megoldva

Afrikában még nem megoldott több mint 400 millió ember ivóvízellátása, 700 millióan pedig megfelelő szennyvízelvezetés nélkül kénytelenek élni - figyelmeztetett az ENSZ Afrikai Gazdasági Bizottságának (UNECA) főtitkárhelyettese kedden, hozzátéve, hogy a vízhiány hátráltatja a kontinens gazdasági fejlődését is.

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Claver Gatete Addisz-Abebában, az Afrikai Unió (AU) végrehajtó tanácsának ülésén elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy a helyzet veszélyt jelent a kontinens közegészségügyére, az élelmiszerbiztonságára és lassítja a gazdasági fejlődést. Közölte: az éghajlatváltozás nyomán keletkező hirtelen időváltozások már

így is csökkentik a mezőgazdasági termelékenységet.

Rámutatott arra, hogy Afrika minden jelentős fejlesztési programjának középpontjában a víz áll, és felszólította a kontinens kormányait, vezessék be az integrált tervezést a vízgazdálkodás, a mezőgazdaság, az energia, az éghajlat, az ipar és a városfejlesztés területén.

Emlékeztetett arra is, hogy

Afrikában még mindig csaknem 600 millióan élnek áram nélkül,

ami behatárolja a termelékenységet, az ipari fejlődést és a versenyképességet.

Leszögezte: az Afrikai Unió által megfogalmazott, Afrika-2063 nevű stratégiai keretrendszer céljainak eléréséhez fel kell gyorsítani a strukturális változásokat, előre kell mozdítani az iparosodást, bővíteni kell a termelési kapacitásokat, valamint mélyíteni kell a regionális integrációt.

Aláhúzta továbbá, hogy a kontinens számos megújuló és - a globális energiaátálláshoz szükséges - stratégiai energiaforrással, valamint a világ legfiatalabb népességével rendelkezik, és úgy vélte, Afrika jövője

nem az elszigetelt prioritások megvalósításától függ, hanem attól, hogy a vízbiztonságot, az iparosodást, az éghajlatpolitikai intézkedéseket, a finanszírozást és a regionális integrációt egyetlen fejlesztési stratégia keretében foglalják össze.

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