Euróbevezetés, uniós források – Most dől el Magyarország jövője!

A tavaszi választások óta talán két lényeges gazdasági téma van, melyek időről időre felmerülnek a közbeszédben:
- Az euró tervezett magyarországi bevezetése és
- az uniós források sorsa, valamint felhasználása.
Nagyrészt erről a két témáról szól majd Back to Europe című rendezvényünk október 6-án, mely szakmailag erősen kapcsolódik a másnapi Budapest Economic Forumhoz. Vagyis aki az elmúlt tizenöt évben valamikor volt már a Portfolio őszi gazdasági csúcskonferenciáján, az nagyjából tudja, mire számíthat, aki pedig még nem, az biztosan hallott már róla.
Az euróbevezetés kapcsán a kormány többször azt kommunikálta, hogy 2030-ra tartja elérhetőnek a maastrichti kritériumok teljesítését, majd azt követően egy-két évvel később cserélhetjük le a forintot euróra. A szakértők most arra számítanak, hogy az őszi hónapokban publikálhatnak egy középtávú makrogazdasági és költségvetési pályát, ami elvezethet az euróhoz, október elejére talán már erről is kicsit többet tudunk. A célunk természetesen az, hogy első kézből kapjunk információt a tervekről, reményeink szerint
a kormány és a Magyar Nemzeti Bank képviselője is elfogadja a felkérésünket a konferenciára, hogy elmondják elképzeléseiket a magyar euró kapcsán.
Emellett szeretnénk meghallgatni nemzetközi tapasztalatokat, a régiós jegybankok véleményét, hogy teljes képet alkothassunk az esetleges devizacsere előnyeiről és hátrányairól.
Az uniós források sorsával kapcsolatban az új kormány már megállapodott az eddig befagyasztott összegek felszabadításáról, illetve a helyreállítási alap (RRF) mintegy 10 milliárd eurós összegéről. Ott a fő kérdés most az,
hogyan lehet minél gyorsabban és hatékonyabban elkölteni ezt az összeget, hogy a magyar gazdaság hasznára váljon.
Erről beszélgetünk majd hazai és nemzetközi szakemberekkel, pályázati tanácsadókkal, az uniós pályázatok legjobb ismerőivel. A konferencia ezen része elsősorban cégvezetőknek szól majd, akik a következő időszakban részesülnének az uniós pénzesőből, nekik igyekszünk gyakorlati tanácsokat is adni azzal kapcsolatban, hogyan érdemes pályázniuk.
A két kiemelt témakör mellett a konferencián biztosan szóba kerül majd a magyar külpolitika irányultsága, illetve az Európai Unió versenyképessége az Egyesült Államokkal és Kínával szemben. Az európai kilátások kapcsán fontosnak lehetnek a geopolitikai és vámháborús kilátások, melyekkel kapcsolatban szintén a legjobb nemzetközi és hazai szakértőket kérdezzük majd a Back to Europe konferencián.
Összességében aki érdeklődik a magyar gazdaság kilátásairól, annak október elején két napra érdemes terveznie, a hagyományos Budapest Economic Forum mellett október 6-án is olyan kérdések kerülnek szóba, melyek akár hosszú időre meghatározhatják a magyar gazdaság sorsát. Most még mindkét rendezvényre early bird áron lehet regisztrálni!
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