Euróbevezetés, uniós források – Most dől el Magyarország jövője!

A Portfolio októberben már tizenhatodik alkalommal rendezi meg Budapest Economic Forum konferenciáját, mely idén egy extra nappal egészül ki. Azt gondoljuk, hogy annyi fontos uniós téma van, hogy azokra érdemes egy külön napot szentelni, így született meg a Back to Europe konferenciánk, melyet október 6-án tartunk a budapesti Hotel Intercontinentalban.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A tavaszi választások óta talán két lényeges gazdasági téma van, melyek időről időre felmerülnek a közbeszédben:

Az euró tervezett magyarországi bevezetése és

az uniós források sorsa, valamint felhasználása.

Nagyrészt erről a két témáról szól majd Back to Europe című rendezvényünk október 6-án, mely szakmailag erősen kapcsolódik a másnapi Budapest Economic Forumhoz. Vagyis aki az elmúlt tizenöt évben valamikor volt már a Portfolio őszi gazdasági csúcskonferenciáján, az nagyjából tudja, mire számíthat, aki pedig még nem, az biztosan hallott már róla.

Az euróbevezetés kapcsán a kormány többször azt kommunikálta, hogy 2030-ra tartja elérhetőnek a maastrichti kritériumok teljesítését, majd azt követően egy-két évvel később cserélhetjük le a forintot euróra. A szakértők most arra számítanak, hogy az őszi hónapokban publikálhatnak egy középtávú makrogazdasági és költségvetési pályát, ami elvezethet az euróhoz, október elejére talán már erről is kicsit többet tudunk. A célunk természetesen az, hogy első kézből kapjunk információt a tervekről, reményeink szerint

a kormány és a Magyar Nemzeti Bank képviselője is elfogadja a felkérésünket a konferenciára, hogy elmondják elképzeléseiket a magyar euró kapcsán.

Emellett szeretnénk meghallgatni nemzetközi tapasztalatokat, a régiós jegybankok véleményét, hogy teljes képet alkothassunk az esetleges devizacsere előnyeiről és hátrányairól.

Az uniós források sorsával kapcsolatban az új kormány már megállapodott az eddig befagyasztott összegek felszabadításáról, illetve a helyreállítási alap (RRF) mintegy 10 milliárd eurós összegéről. Ott a fő kérdés most az,

hogyan lehet minél gyorsabban és hatékonyabban elkölteni ezt az összeget, hogy a magyar gazdaság hasznára váljon.

Erről beszélgetünk majd hazai és nemzetközi szakemberekkel, pályázati tanácsadókkal, az uniós pályázatok legjobb ismerőivel. A konferencia ezen része elsősorban cégvezetőknek szól majd, akik a következő időszakban részesülnének az uniós pénzesőből, nekik igyekszünk gyakorlati tanácsokat is adni azzal kapcsolatban, hogyan érdemes pályázniuk.

Back to Europe 2026 Mit jelent Magyarország számára az, hogy visszakerült az európai térképre? Hogyan tudnak az uniós források hasznosulni a gazdaságban? Mik a legfontosabb jó gyakorlatok és buktatók ezzel kapcsolatban? Képes lehet Magyarország bevezetni az eurót néhány éven belül? Egyáltalán miért kell nekünk euró? Mi lesz, ha lecseréljük a forintot? Hogyan érdemes felkészülni egy ekkora változásra? Információ és jelentkezés

A két kiemelt témakör mellett a konferencián biztosan szóba kerül majd a magyar külpolitika irányultsága, illetve az Európai Unió versenyképessége az Egyesült Államokkal és Kínával szemben. Az európai kilátások kapcsán fontosnak lehetnek a geopolitikai és vámháborús kilátások, melyekkel kapcsolatban szintén a legjobb nemzetközi és hazai szakértőket kérdezzük majd a Back to Europe konferencián.

Összességében aki érdeklődik a magyar gazdaság kilátásairól, annak október elején két napra érdemes terveznie, a hagyományos Budapest Economic Forum mellett október 6-án is olyan kérdések kerülnek szóba, melyek akár hosszú időre meghatározhatják a magyar gazdaság sorsát. Most még mindkét rendezvényre early bird áron lehet regisztrálni!

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája. Információ és jelentkezés

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