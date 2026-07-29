Gyengén kezdődött a nyári előszezon

Nem indult jól a nyár a szálláshelyeken. Júniusban a turisztikai – kereskedelmi, magán- és egyéb – szálláshelyeken közel 1,9 millió vendég 4,3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 2,2, a vendégéjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

Az már biztos, hogy lassan indult be az idei szezon a turizmusban. A vendégek száma összességében 2,2, a vendégéjszakáké 2,5%-kal csökkent a turisztikai szálláshelyeken. (A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 1,7, a vendégéjszakáké 2%-kal kevesebb volt.)

A kereskedelmi szálláshelyek azonban ebből semmit sem éreztek meg, ott 2,3%-kal emelkedett az előző évihez képest a vendégek száma.

A magán- és egyéb szálláshelyeken 12%-kal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

Mind a belföldi, mind a külföldi vendégek száma visszaesett. A belföldi vendégek száma 2,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,6%-kal kevesebb volt az előző év azonos havinál. A 982 ezer belföldi vendég közel 2,2 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 695 ezer vendéget és 1,5 millió vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 66%-át a szállodák fogadták, ahol a számuk 2,2%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 8,8%-kal elmaradt a 2025. júniusitól.

A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr–Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (11%-kal), leginkább pedig a Sopron–Fertő térségben csökkent (17%-kal). Budapesten 5,1%-kal több,

a Balatonnál 1,9%-kal kevesebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

Ezek az első adatok, amelyek részben igazolják azokat a sejtéseket, miszerint az erős forintárfolyam miatt könnyen lehet, hogy egyre több magyar választja a külföldi utazást a belföldi nyaralás alternatívájaként. Ha a júliusi adatok is gyengék lesznek, akkor kijelenthető, hogy ez áll a rosszabb szezon mögött, hiszen a vásárlóerő alakulásával (magas bérdinamika + alacsony áremelkedési ütem) nincs gond.

A külföldi vendégek száma 1,8, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,3%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 874 ezer külföldi vendég 2,1 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 628 ezer vendéget és 1,5 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 80%-át a szállodák fogadták, ahol a számuk 5,0%-kal több volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 15%-kal elmaradt a 2025. júniusitól.

A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a Sopron–Fertő térségben nőtt a legnagyobb mértékben (11%-kal), leginkább pedig Szegeden és térségében csökkent (15%-kal). Budapesten 2,4, a Balatonnál 1,7%-kal kevesebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

További részletek hamarosan.

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