Gyökeres változást jelentett be a belügyminiszter: teljesen elválasztanák a politikát a magyar sporttól

A tárcavezető megállapította: bár az országos sportági szakszövetségek és sportköztestületek elvben önálló, a saját tagságuk által irányított szervezetek, a gyakorlatban a politika és a sport világa az elmúlt évtizedekben szorosan összefonódott. Ezen a helyzeten változtatna a belügyminiszter az új szabályozási keretrendszerrel.

Ezért a szabályozás tekintetében két dolgot mindenképpen szorgalmazok: egyrészt javasolni fogom, hogy aktuális országos poltikai vezető egy bizonyos vezetői szint felett (helyettes államtitkár, államtitkár, miniszter, országgyűlési képviselő) ne tölthessen be semmilyen vezető tisztséget nevezett szervezetekben.

Hozzátette: ez érvényes lenne a többségi tulajdonban lévő állami vállalatok vezetőire is. Átgondolandó, hogy ez az összeférhetetlenségi kérdés ki legyen-e terjesztve a sportegyesületek körére is - fogalmazott.

A megtisztulási folyamat másik fontos lépéseként a jövőben azok sem vállalhatnának vezető szerepet a sportirányításban, akikről bebizonyosodik, hogy szabálytalanul használták fel a kapott állami támogatásokat. Ez a korlátozás független lenne attól, hogy az érintettek díjazás ellenében vagy társadalmi tisztségviselőként látták el a feladatukat.

A cél az, hogy a sportszervezetek a jövőben ne a mindenkori politikai szereplők kegyeit keressék, hanem képesek legyenek saját szervezetükön belül vagy a magánszférából megtalálni a megfelelő szakembereket - vetítette előre. A belügyminiszter rámutatott, hogy olyan vezetőkre van szükség, akik a felmerülő problémákat nem politikai lobbizással, hanem piacgazdasági eszközökkel próbálják megoldani.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert