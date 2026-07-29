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FONTOS Leállítják a Paksi Atomerőmű egyik blokkját
Harmadfokú riasztást rendeltek el, térképen mutatjuk a hőhullámot
Gazdaság

Harmadfokú riasztást rendeltek el, térképen mutatjuk a hőhullámot

MTI
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Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tisztifőorvos csütörtök 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el, ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében.

A HungaroMet Zrt. szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius-fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső országrészben és a Dél-Alföldön, ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegyére.

Az előrejelzések szerint pénteken fokozódik a hőség: Komárom-Esztergom, Fejér, Pest és Bács-Kiskun vármegyében már 29 fok felett alakul a középhőmérséklet, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet.

A hőségriadó miatt ismét életbe lép a vörös kód elnevezésű országos intézkedéssorozat csütörtökön - jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai-Németh Vilmos azt írta: a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Ezért arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen a környezetében élőkre.

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Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője az MTI-vel azt közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napokban a Velencei-tónál és vízgyűjtő területén. Siklós Gabriella elmondta, hogy jelenleg 33 centiméter a vízállás, ami a mérések kezdete óta a legalacsonyabb érték. Ebben a helyzetben a Fejér Vármegyei Kormányhivatal július 23-ától fürdőzési tilalmat rendelt el öt velencei-tavi strandon bakteriális szennyezettség miatt, az érintett strandokon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni.

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Felkészültek a tartós melegre a fővárosi szolgáltatók és intézmények - közölte Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-oldalán. Hozzátette: a rekordalacsony dunai vízállás ellenére a Fővárosi Vízművek továbbra is biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség. Arról is beszámolt, hogy a Budapesti Közművek azonnal megkezdi a villamossínek locsolását, ha az szükségessé válik, harmadfokú hőségriasztás esetén pedig éjszakára ütemezik az aszfaltozási munkákat. A főpolgármester azt is közölte: a legforgalmasabb pályaudvarokon ivókutak segítik majd az utazókat.

Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz-szolgáltatók a várható rendkívül meleg időjárás miatt. Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. a honlapján az ivóvíz-szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérte az embereket, hogy

takarékosan használják a vizet, mellőzzék a medencetöltést vagy az autómosást.

A közületi fogyasztóktól azt kérték, hogy a jelentős felhasználást ütemezzék a csúcsidőszakon kívülre. A cég közölte, hogy vízellátó rendszerei üzemszerűen működnek, a megnövekedett vízigény kiszolgálására a technikai és a személyi feltételek adottak.

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. is felhívta a figyelmet a takarékos ivóvíz-felhasználásra. Azt írták, hogy a Duna rendkívül alacsony vízállása a valaha mért legkisebb érték alá csökkent, és a következő napokban a vízszint további apadása, ennek hatására pedig az ivóvíztermelő kapacitás csökkenése várható működési területükön.

Jelezték, ha az ivóvízfogyasztás nem csökken érzékelhetően, akkor ismételten kénytelenek lesznek vízkorlátozás elrendelését kezdeményezni.

A vízügy felkészült a paksi atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte: a szakemberek készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtővízellátását.

Közlése szerint a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat: készenlétbe állítottak négy szivattyús úszóművet és két úszódarut a Duna paksi szakaszán. Bár szivattyúzásra egyelőre nincs szükség, 55 szakember 0-24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon - tette hozzá.

"A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára!" - zárta bejegyzését a politikus.

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Újabb ivócsapokat szereltek fel a harmadfokú hőségriasztás idejére, párakapukat működtetnek a nagy hőség miatt szerte az országban. Szegeden, a Klauzál téren a Szegedi Vízmű Zrt. párakaput működtet, a meglévők mellett a Móra Ferenc Múzeum előtti téren pedig egy újabb ivócsapot is felszereltek. A szentesi önkormányzat a harmadfokú hőségriasztás idejére hűsölőhelyeket jelölt ki hat közintézményben, illetve a hőségriadó idején párakaput működtetnek a Kossuth téren és a Millennium Parkban.

Pécsen az önkormányzat a város különböző pontjain csaknem félszáz ivóvízvételi lehetőséget biztosít, míg a városüzemeltetési társaság már kifeszítette a belvárosi sétálóutcákat árnyékoló napvitorlákat, több mint ötven kilométernyi szakaszon fognak járni a locsolóautók, míg a városi vízszolgáltató, a Tettye Forrásház Zrt. permetkapui hat helyszínen működnek.

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