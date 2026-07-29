Hatalmas veszélyben Magyarország élővizei: mindenki a szomorú rekordokra figyel

Az elmúlt hónapok száraz időjárása az országos aszályhelyzet mellett hazánk élővizeireis nagy hatást gyakorol. A Dunán kedden a valaha mért legalacsonyabb, 28 centiméteres vízállást regisztrálták Budapesten, a folyó alacsony szintje pedig már a hajózást és a paksi atomerőmű működését is érinti. A Velencei-tó vízszintje már júniusban megdöntötte a korábbi negatív csúcsot, és a modellszámítások szerint augusztusra akár meg is szűnhet a tó összefüggő vízfelülete. A Balatonon júniusban rekord vízhőmérsékletet mértek, az alacsony vízállás miatt pedig a Kékszalag útvonalát is módosítani kellett. A Google Trends adatai alapján megnéztük, hogy alakult az érdeklődés a legnagyobb élővizeink iránt az elmúlt időszakban.

Rekordok dőltek a Dunán, a Balatonon és a Velencei-tónál

Az idei nyár folyamán a Portfolio is szorosan figyelemmel kísérte, hogyan alakul az aszályhelyzet Magyarországon. Július elején a HungaroMet adataiból az látszott, hogy a felső egy méteres talajrétegből sokfelé több mint 100 milliméter nedvesség hiányzik. Esőzések híján a szárazság azóta tovább fokozódott, a múlt héten már

Az ország közel 89 százalékán közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály alakult ki.

A talajszárazság mellett a csapadék elmaradása Magyarország élővizeire is drasztikus hatással volt.

Kedden a valaha volt legalacsonyabb vízállást regisztrálták a Dunán Budapesten. A folyó vízszintje először 31, majd 28 centiméterre csökkent, ami öt centivel elmarad a 2018-as, 33 centiméteres korábbi negatív csúcstól.

Az alacsony vízállás már a hajózásra is hatással van hazánk legfőbb vízi útvonalán. Jelenleg nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna magyarországi szakaszán, a teherhajók többsége áll, a még közlekedők egy része pedig csak a hordképesség 10-20 százalékával tud haladni, mert a biztonságos közlekedéshez legalább 10 centiméter távolságot kell tartani a hajófenék és a meder között. Az alacsony dunai vízállás miatt a paksi atomerőmű is kénytelen volt csökkenteni a harmadik blokkjának teljesítményét.

A Velencei-tó esetében a vízállás hónapok óta szomorú képet fest. Az agárdi vízmércén júniusban 52 centiméteres vízállást mértek, ami egy centiméterrel alulmúklta az addigi, 2022 szeptemberében rögzített 53 centiméteres negatív rekordot. Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium szerint a vízügyi modellszámítások alapján augusztusra a tó vízszintje a 20 centiméteres tartományba süllyedhet, ami lényegében megszüntetné a tó összefüggő vízfelületét.

Az idei nyár extrém időjárása legnagyobb tavunkra, a Balatonra is negatív hatással volt. Június 30-án 29,2 fokos napi átlagos vízhőmérsékletet mértek a tavon, ami a mérések kezdete óta a legmagasabb júniusi érték, és a szakemberek szerint ebben a tó alacsony vízállása is szerepet játszott. A hidegfrontok július közepén átmenetileg lehűtötték a vizet, de az újabb kánikula hatására a felmelegedés folytatódhat. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet júliusi elemzése szerint a nyár első hőhullámát követő hűvösebb időjárás sem lassította le a tó párolgását, ugyanis a kánikula végét követően is napi egy centiméterrel apadt a Balaton vízszintje. Az alacsony vízállás miatt az idei Kékszalag vitorlásverseny útvonalát is módosítani kellett, hogy minden hajó biztonsággal teljesíthesse a versenyt.

Az internetezők is a veszélyzetett vizekre figyelnek

Az elmúlt 90 nap keresési adataiből kiderül, hogy a "Duna vízállás" keresési kifejezéssel kapcsolatban intenzívebbnek bizonyult az érdeklődés, mit a "Velencei tó vízállás" és a "Balaton vízállás" szavak iránt.

Kép forrása: Google Trends

A megyei bontás szerint a "vízállás" kifejezésre az elmúlt héten Tolna, Bács-Kiskun, Komárom-Esztergom és Somogy megyékben kerestek rá legnagyobb arányban. A területi megoszlás nem véletlen, ugyanis előbbi három megyét a Duna érinti, Somogy megye pedig a Balaton déli partjánál fekszik, ahol az alacsony vízállás a leginkább érezhetővé válik a tavon.

Kép forrása: Google Trends

Ha az általánosabb, "Duna", "Balaton", "Velencei-tó" és "Tisza-tó" témaköröket hasonlítjuk össze az elmúlt 90 nap adatai alapján, látható, hogy

a Balaton iránti érdekldés jócskán meghaladja a többi témakör irántit.

Kép forrása: Google Trends

Az elmúlt 5 év adatai alapján nem meglepő, hogy a Balaton váltja ki nyaranta a legnagyobb érdeklődést. Jól látható az alábbi grafikonon, hogy a legnagyobb tavunk iránti érdeklődés minden évben nyáron ugrik meg igazán.

Kép forrása: Google Trends

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán