Hende Csaba csak a kezdet - Rengeteg állami pozíció vált elérhetetlenné a bejáratott politikusoknak

A hatályos szabályozások értelmében számos állami és közjogi pozíció betöltésének alapfeltétele az országgyűlési képviselői választásokon való választhatóság. Így ha egy politikus vagy tisztségviselő a bevezetett mandátumkorlát miatt elveszíti ezt a jogát,
automatikusan alkalmatlanná válik több kulcsfontosságú tisztség betöltésére is.
A legtöbb törvény, mint a Kit. (2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról), vagy épp a 2011. évi CLI. törvény az Alkotmánybíróságról, nem nevesíti újra a passzív választójog feltételeit, hanem egyszerűsítéssel csak ráutal annyiban, hogy "megválasztható minden büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők választásán választható személy." A 17. Alaptörvény-módosítással az országgyűlési képviselővé választhatóság körébe emelt mandátumkorlát így kihat mindazon közjogi tisztségekre, amelyek betöltését törvény az országgyűlési képviselők választásán való választhatósághoz köti.
Ez a kizáró ok a kormányzati struktúrában érinti
- a miniszterelnököt,
- a minisztereket,
- a miniszterelnök politikai igazgatóját,
- az államtitkárokat,
- valamint a közigazgatási és a helyettes államtitkárokat is.
Szintén nem tölthetnek be tisztséget a mandátumkorlát alá eső személyek a területi közigazgatásban, így nem lehetnek főispánok vagy hivatalvezetők sem.
A korlátozás kiterjed az igazságszolgáltatás és a független állami intézmények vezető tisztségviselőire is. Az érintettek nem lehetnek
- alkotmánybírók,
- az alapvető jogok biztosai vagy azok helyettesei,
- bírósági végrehajtók és végrehajtó-helyettesek,
- valamint nem vezethetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot sem.
Ugyanez a szabály vonatkozik a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagjaira, a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának tagjaira, a Magyar Művészeti Akadémia felügyelő testületének tagjaira, továbbá a Médiatanács elnökére, tagjaira, elnökhelyettesére és főigazgató-helyettesére.
A passzív választójog elvesztése egy szűkebb körben nem csupán az új kinevezéseket zárja ki, hanem egyben törvényi megszűnési okot is jelent a már pozícióban lévő személyek számára. A megbízatás automatikusan véget ér a miniszterelnök, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a főispán, a hivatalvezető, az alkotmánybíró, valamint a bírósági végrehajtó esetében, amint beáll a választhatóságot kizáró ok. A jogszabályi mechanizmus gyakorlati alkalmazására már volt példa, amikor a korábban bevezetett összeférhetetlenségi szabályok miatt szűnt meg Hende Csaba alkotmánybírósági tagsága.
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