Itt a fény az alagút végén - Berobbantja a gazdaságot a Tisza-kormány?

Érkezik az első GDP-adat, amikor az időszak egy részében már a Tisza volt hatalmon Magyarországon. A közgazdászok nem várják el egy új kormánytól sem, hogy azonnali hatást fejtsenek ki a növekedésre – ez szinte lehetetlen –, ám könnyen lehet, hogy a Tiszának ez most sikerült. Az elemzők többsége szerint a második negyedéves GDP-adat erősebb lesz, mint korábban várták.

Nem lenne igazságos, ha a második negyedéves GDP-adat alapján értékelnénk a Tisza-kormány teljesítményét. Egyrészt az április és június közötti időszak első fele még az előző kormányhoz köthető, másrészt egy parlamentáris demokráciában (amelyhez igyekszünk visszatérni) aligha lehet néhány hét alatt nagyívű döntéseket hozni. És egyébként is: a gazdasági intézkedések hatása nem azonnal érződik, hanem gyakran késleltetve.

Mégsem teljesen ördögtől való, hogy a kormányváltás hatásait keressük a hamarosan megjelenő második negyedéves GDP-adatban.

Nem azért, mert olyan intézkedések történtek volna, amelyek azonnali hatással jártak volna a gazdaságra, hanem azért, mert alapjaiban változott meg a gazdasági szereplők percepciója. A piac várakozása előzetesen az volt, hogy kormányváltás esetén szépen lassan erősödhet a befektetői bizalom, felszabadultabban költekezhet a lakosság, és jobban tudnak majd tervezni a vállalatok, ami idővel megjelenik a beruházásokban is. Ez persze nem néhány hét leforgása alatt következik be.

A Tisza Párt győzelmének hatása nem maradt el a piacokon: a forint erősödése és az állampapírok hozamának csökkenése azonnal jelezte, hogy a szereplők a korábbinál kedvezőbb kockázati megítélést kezdtek el árazni, vagyis a befektetők egy egészen másik országot képzelnek el, mint amit eddig láttak. Ebből azonban még nem lesz azonnal GDP-növekedés. Az első felmérések azonban azt mutatták, hogy a lakosság is egy teljesen másik országot lát. A fogyasztói bizalom olyan mértékben nőtt, amit senki sem prognosztizált. Vagyis a bizalom erősödése még annál is erősebb volt, mint amit a legtöbb elemző várt a kormányváltástól.

És éppen ezért merül fel a kérdés, hogy a bizalom hirtelen javulása vajon már a második negyedéves GDP-ben is megjelenhetett-e.

Ezt persze egyelőre nem tudjuk, az elemzői közösség is megosztott. A közgazdászok egyik része úgy látja, hogy az első negyedévihez hasonló mértékű lehetett az éves alapú növekedés, hiszen az eddig megismert részadatok nem mutatnak óriási változást. Akik viszont nagyobb hangsúlyt fektetnek az úgynevezett „soft indikátorokra”, vagyis a bizalmi indexekre, azok úgy látják, hogy olyan erős GDP-adatokat fogunk látni, amilyenek a Covid-válságból való kilábalás időszaka óta nem érkeztek. A fogyasztói bizalmi index rakétaként lőtt ki a Tisza-győzelem után, miközben az üzleti bizalom is javult, ám nagy kérdés, hogy ez miként és milyen gyorsan transzformálódik át fogyasztássá és beruházássá.

A Portfolio által megkérdezett közgazdászok mediánvéleménye alapján 1,8%-kal nőhetett a GDP az idei második negyedévben. (Az előzetes GDP-adatot július 30-án ismerjük meg.)



Portfolio elemzői felmérés a növekedési várakozásokról (%) név intézmény 2026. q2 éves 2026. q2 negyedéves 2026. éves átl. 2027. éves átl. Árokszállási Zoltán MBH Bank 2,0 0,8 1,6 3,1 Becsey Zsolt UniCredit Bank 1,6 0,4 1,7 2,5 Eppich Győző OTP Bank 1,8 0,5 1,8 2,4 Kiss Péter Amundi 2,0 0,9 1,8 2,8 Németh Dávid K&H Bank 1,7 0,6 1,7 2,5 Nyeste. O. / Nagy J. Erste Bank 1,6 0,6 1,7 2,3 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 1,8 0,7 1,9 3,2 Virovácz Péter ING Bank 2,4 1,2 2,5 3,1 konszenzus (medián) 1,8 0,7 1,8 2,7 Forrás: Portfolio

A két-három hónappal ezelőtti várakozásokhoz képest sokkal jobb a kép Virovácz Péter szerint. Az ING Bank vezető közgazdásza úgy véli, hogy bár a rendelkezésre álló rövid távú gazdasági indikátorok közül önmagában egyik sem utal kirobbanó teljesítményre, összességük mégis meglepően erős második negyedéves növekedési képet rajzol ki. „A második negyedévre vonatkozó kép azért különösen figyelemre méltó, mert néhány hónappal ezelőtt még az első negyedév erős teljesítményét követő mérséklődés tűnt a valószínűbb forgatókönyvnek. Az azóta beérkezett adatok azonban fokozatosan egy kedvezőbb pályát rajzoltak ki” – mutatott rá Virovácz.

Termelési oldalról nézve a kép továbbra sem egységes. A mezőgazdaság és az építőipar visszafoghatta a gazdasági teljesítményt a második negyedévben, ugyanakkor az ipar, és különösen a szolgáltatási szektor érdemben támogathatta a növekedést. „A keresleti oldalon a választások előtti költségvetési intézkedések és a fiskális élénkítés szintén támogathatták a gazdasági aktivitást” – tette hozzá.

Felhasználási oldalon Virovácz szerint továbbra is a fogyasztás lesz a meghatározó terület, amelynek a növekedési hozzájárulása ismét nagyobb lehet a korábban látottnál. Nagy János, az Erste Bank közgazdásza úgy látja, hogy a háztartások költései adhatták a legjelentősebb húzóerőt a gazdaságnak. Ezt támogatta a masszív reálbér-emelkedés és ezzel párhuzamosan a korábban nem látott fogyasztói bizalom javulás.

A növekedést azonban több kockázat is övezi. Az egyik az aszályhelyzet, ami visszaveti a mezőgazdaságot. „A legnagyobb bizonytalanságot a mezőgazdaság teljesítménye jelenti, amely az első negyedévben meglepően erős volt, viszont az erős szárazság miatt várakozásunk szerint a második negyedévben csökkenés történhetett, legalább is negyedév/negyedév alapon” – emelte ki Eppich Győző, az OTP Bank Elemzési Központjának igazgatója.

Nemcsak az agrárium, hanem a költségvetési politikai is kockázatot jelent. „Az első negyedévben az előző kormányzat jelentős költekezést hajtott végre a választásokhoz kapcsolódóan. Ez nagyban tudta ösztönözni a fogyasztást. (…) A második negyedévben a költségvetési politika ennél jóval szigorúbb volt, azaz az első negyedév költségvetési expanziója részben – de csak részben, hiszen egyes intézkedések hatása folyamatos – kifutott” – vélekedik Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Ez szerinte az első negyedévhez képest előbb-utóbb visszább vetheti a fogyasztási kedvet. Nagy János pedig az új kormány felállásával kapcsolatban megjegyezte: a bővülést korlátozhatta a kormányváltással kapcsolatos, a szokásosnál hosszabb időt igénybe vevő államigazgatási átállás.

Összességében a közgazdászok többsége úgy látja, hogy a magyar gazdaság kilátásai kedvezőbbek, mint amilyenek néhány hónapja voltak, annak ellenére, hogy a világgazdaság növekedésével és az olajárak alakulásával kapcsolatos bizonytalanságok továbbra is magasak. Egy kis, nyitott gazdaságot általánosságban negatívan érintenek az ilyen események, most azonban Magyarországon kifejezetten kedvezően alakul a pénzromlás. Az elmúlt hónapokban látott 1,7-1,8%-os áremelkedés fele akkora, mint amekkora árnyomás sújtja az Egyesült Államokat, miközben az eurózónában is másfélszer akkora az infláció, mint itthon. Mindez pedig masszívan magasan tartja a reálbérek növekedési ütemét. Ez a kormányváltás után egy dinamikusan javuló fogyasztói (és mérsékelten emelkedő üzleti) bizalommal párosult, mindennek hatására hosszú idő után először nem romlottak vagy stagnáltak, hanem javultak Magyarország növekedési kilátásai az elemzők szerint. Az éves átlagos GDP a korábban várt 1,5% helyett 1,8%-ra változott az elemzői felmérésünkben. Több közgazdász megjegyezte, ha a második negyedév végül nem okoz negatív meglepetést, akkor még feljebb húzzák az idei prognózisukat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images