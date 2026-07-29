Kimondta a neves szakértő: az egész világot érintő átalakulás jön a nyugdíjrendszerekben

„A nyugdíjrendszereknek állandóan fejlődniük kell, ahogyan a munkaerőpiac és a technológia is folyamatosan átalakul” – hangsúlyozta Antolín. Kiemelte, hogy

a Mexikó által az elmúlt években végrehajtott reformok szorosan illeszkednek az OECD ajánlásaihoz,

így a szervezet kifejezetten kedvezően értékeli azokat.

A szakértő rámutatott, hogy a korábbi struktúra egyik fő gyengesége az alacsony járulékkulcs volt. Mivel a nyugdíjszámlákra – az úgynevezett Afore-okra – a béreknek csak az elenyésző töredéke került be, a magasabb nyugdíjkifizetések elérése gyakorlatilag lehetetlenné vált.

A legjelentősebb áttörést a 2020-as nyugdíjreform hozta el, amely fokozatosan emeli a kötelező munkáltatói járulékot azzal a céllal, hogy az a 2030-as évek elejére elérje a bér 15 százalékát. A járulékmérték a 2024-es 8,5 százalékról 2025-re 9,5 százalékra nőtt, 2026-ban pedig eléri a 10,5 százalékot. Ugyanez az intézkedés csökkentette a garantált minimálnyugdíjhoz szükséges kötelező járulékfizetési hetek számát is, megkönnyítve ezzel a jogosultság megszerzését a munkavállalók számára. A mexikói nyugdíjalap-kezelők által kezelt vagyon 2025 végére elérte a 8300 milliárd pesót (488 milliárd dollárt), ami a GDP 23,8 százalékának felel meg, szemben az egy évvel korábbi 20,3 százalékkal.

Antolín a foglalkoztatási szerkezet átalakulását nevezte a nyugdíjrendszerek egyik legfőbb globális kihívásának, amely Mexikót is súlyosan érinti. Úgy véli, az a modell, amelyben valaki egyetlen cégnél éli le az egész munkás életét, egyre inkább a múlté. A munkaerőpiac sokkal mozgékonyabbá vált, és a vállalkozói lét is kulcsszerepet kap. Emiatt a szabályozók egyik legsürgetőbb feladata olyan rugalmas megtakarítási konstrukciók kidolgozása, amelyek az önfoglalkoztatókat, a szerződéses és a független szakembereket is bevonják a rendszerbe, akiket a mexikói modell jelenleg csak részben ér el. A hiányosságok jól látszanak, hiszen a mintegy 60 millió informális munkavállaló alig 55 százaléka vesz részt az Afore-rendszerben, a karrier megszakadásai pedig még a magasabb járulékfizetés mellett is felőrlik a megtakarításokat.

Antolín arra is felhívta a figyelmet, hogy Latin-Amerika és az Európai Unió eltérő irányból indulva halad ugyanazon modell felé.

A főként egyéni tőkefedezeti rendszereket kiépítő latin-amerikai államok egyre inkább bevezetik a közösségi szolidaritáson alapuló alap- és minimálnyugdíj-elemeket.

rendszereket kiépítő latin-amerikai államok egyre inkább bevezetik a közösségi szolidaritáson alapuló alap- és minimálnyugdíj-elemeket. Ezzel szemben a hagyományosan felosztó-kirovó modellre támaszkodó EU-s tagállamok a mexikói Afore-hoz hasonló egyéni tőkefedezeti pilléreket építenek be saját rendszerükbe.

Eltérő kiindulópontokból haladva tehát mindkét régió a vegyes nyugdíjrendszerek irányába mozdul el – állapította meg a szakértő.

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