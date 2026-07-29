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Követeléskezelési Trendek 2026 – ezek a témák formálják most a piacot
Gazdaság

Követeléskezelési Trendek 2026 – ezek a témák formálják most a piacot

Portfolio
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Készülj fel a követeléskezelési szakma legfontosabb és legmeghatározóbb csúcstalálkozójára! Az idén tizenegyedik alkalommal megrendezésre kerülő konferencia kihagyhatatlan lehetőséget biztosít a legfrissebb piaci trendek és szabályozási változások megismerésére. Találkozzunk 2026. szeptember 15-én a Radisson Blu Béke Hotelben, ahol az iparág krémje gyűlik össze. Ne habozz, kattints és ismerd meg a részletes programot a Követeléskezelési Trendek 2026 konferencia hivatalos weboldalán!

A hazai gazdasági és szabályozási környezet rohamos átalakulása komoly kihívások elé állítja a pénzügyi szektor szereplőit. Az idei Követeléskezelési Trendek konferencia célja, hogy naprakész szakmai tudással, gyakorlati esettanulmányokkal és a legújabb piaci adatok elemzésével segítse a szakembereket a navigálásban. Legyen szó a megváltozott gazdasági környezetről vagy a technológiai újdonságokról, a hatékony és etikus követeléskezelés továbbra is a vállalati stabilitás alapköve marad.

A rendezvény első szakaszában kiemelt fókuszt kapnak a kormányzati szintű strukturális átalakítások. Részletesen elemezzük a Tisza-reform piaci hatásait, köztük a végrehajtói rendszer nonprofit alapokra helyezését, az állami kontroll erősödését, valamint a közjegyzői rendszer átalakulását, amelyek közvetlen hatással vannak a fizetési meghagyásos eljárásokra. Emellett neves szakértők járják körbe a devizahitelek rendezésének operatív kérdéseit és a folyamatban lévő perek hitelezőkre gyakorolt hatásait.

A technológia és az adatvezérelt döntéshozatal iránt érdeklődők is megtalálják a számításaikat. Bemutatjuk a legújabb EOS adós ügyfélkutatás számait, amely több mint 650 ezer hazai ügyfél adatán keresztül tárja fel a fizetési szokásokat. Szó lesz arról is, hogyan forradalmasítja a mesterséges intelligencia a behajtást: bemutatjuk, miként képes az AI harmadával csökkenteni az adósok stressz-szintjét, és hogyan állíthatók munkába a nap 24 órájában megállás nélkül dolgozó autonóm AI workflow-k.

Kiemelt témáink:

  • Szép(?) új(!) világ - Gazdasági kilátások a Portfolio vezető elemzőjétől
  • Europe-wide study: AI reduces emotional stress in debt collection by 36%
  • Autonóm AI agentek és 0–24-ben futó adminisztratív workflow-k
  • Devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztésének következményei
  • A végrehajtási és a közjegyzői rendszer reformja
  • Az új piaci szereplők: a hitelgondozók megjelenése
  • EOS adós ügyfélkutatás 2026

Kinek javasoljuk a részvételt?

  • Ügyvezetőknek, pénzügyi és gazdasági vezetőknek
  • Főkönyvelőknek és Credit Risk Managereknek
  • Behajtási vezetőknek, valamint gazdasági, jogi és adózási szakembereknek
  • Mindenkinek, aki szeretné bővíteni a szakmai kapcsolati hálóját és új üzleti lehetőségeket keres

Ne maradj le erről a rendkívüli lehetőségről! Biztosítsd be a helyed még ma, építsd a kapcsolati hálódat a szakma legjobbjaival, és sajátítsd el a jövő követeléskezelési stratégiáit. Regisztrálj gyorsan és egyszerűen: Regisztrálj a konferenciára itt!

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Követeléskezelési trendek 2026
A Portfolio és az EOS közös szervezésű félnapos konferenciája a kintlévőség-kezelés egyik fontos hazai szakmai eseménye, amelyet immár 11. éve rendezünk meg. Idén szeptemberben kiemelt figyelmet fordítunk azokra a témákra, amelyek jelenleg leginkább formálják a szakmát: a változó gazdaságpolitikai környezet hatásaira, az új szabályozási kihívásokra, az AI, digitalizáció és automatizáció lehetőségeire.
Információ és jelentkezés

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