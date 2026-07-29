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Magyar Péter bejelentette: még ma hatalmas áfacsökkentésről dönt a kormány
Gazdaság

Magyar Péter bejelentette: még ma hatalmas áfacsökkentésről dönt a kormány

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Ma dönt a Tisza-kormány a tűzifa áfájának 27%-ról 5%-ra csökkentéséről - jelezte Facebook-oldalán a miniszterelnök.

"A TISZA-kormány ma dönt a tűzifa áfájának 27%-ról 5 %-ra csökkentéséről. Megígértük, megcsináltuk. Lépésről lépésre" - olvasható a bejegyzésben. A döntésről szót ejtett Magyar Péter már a hétfői parlamenti beszédében is, miután a Tisza Párt választási programjában is szerepelt az ígéret. Friss közösségimédia-bejegyzésével tehát a kormánydöntés időpontját pontosította.

A kormányfő hétfői beszéde szerint

egy tisztességes országban senkit nem szabad választás elé kényszeríteni,

hogy gyógyszert vegyen, a beisoklázást finanszírozza, vagy rezsit fizessen. Hétfői beszéde szerint ezeket a problémákat is segít megoldani a Tisza-kormány, alig 70 nap alatt.

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Eközben szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy

fenntarthatatlan a magyarországi tűzifa-felhasználás,

a kereslet ugyanis csaknem duplája az erdők fenntartható hozamának. Egy áprilisi, az Energy Policyban megjelent kutatás szerint radikális épületenergetikai felújítások nélkül tartós ellátási hiányra és súlyos természetvédelmi károkra kell számítani.

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Címlapkép forrása: Balint Szentgallay/NurPhoto via Getty Images

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