Magyar Péter bejelentette: még ma hatalmas áfacsökkentésről dönt a kormány

"A TISZA-kormány ma dönt a tűzifa áfájának 27%-ról 5 %-ra csökkentéséről. Megígértük, megcsináltuk. Lépésről lépésre" - olvasható a bejegyzésben. A döntésről szót ejtett Magyar Péter már a hétfői parlamenti beszédében is, miután a Tisza Párt választási programjában is szerepelt az ígéret. Friss közösségimédia-bejegyzésével tehát a kormánydöntés időpontját pontosította.
A kormányfő hétfői beszéde szerint
egy tisztességes országban senkit nem szabad választás elé kényszeríteni,
hogy gyógyszert vegyen, a beisoklázást finanszírozza, vagy rezsit fizessen. Hétfői beszéde szerint ezeket a problémákat is segít megoldani a Tisza-kormány, alig 70 nap alatt.
Eközben szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy
fenntarthatatlan a magyarországi tűzifa-felhasználás,
a kereslet ugyanis csaknem duplája az erdők fenntartható hozamának. Egy áprilisi, az Energy Policyban megjelent kutatás szerint radikális épületenergetikai felújítások nélkül tartós ellátási hiányra és súlyos természetvédelmi károkra kell számítani.
Címlapkép forrása: Balint Szentgallay/NurPhoto via Getty Images
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