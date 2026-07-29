Magyarország egyik legbefolyásosabb szövetségesénél járt Orbán Anita, fontos találkozókon van túl

A közösségi médiafelületén megjelent tájékoztatásában a miniszter a konstruktív, megoldásorientált párbeszédet emelte ki.
Érdemes megemlíteni, hogy a kormány kedden jelezte: Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön közös sajtótájékoztatót tart Markus Söderrel, a Bajor Szabadállam miniszterelnökével, amelynek középpontjában a két régió kapcsolatainak újjáélesztése áll.
Majd felsorolta, kikkel folytatott egyeztetéseket:
- Dorothee Bär szövetségi kutatási és technológiai miniszterrel a Horizon Europe programba való magyar visszatérésről, a mesterséges intelligenciáról, valamint az egyetemeink, kutatóink és startupjaink közötti együttműködésről beszéltünk.
- Alexander Dobrindt szövetségi belügyminiszterrel Európa külső határainak védelmét, az illegális migráció visszaszorítását, a terrorizmus elleni fellépést és a kiberbiztonsági együttműködést tekintettük át.
- Florian Hahn külügyi államminiszterrel az őszi magyar–német kormányzati egyeztetések előkészítéséről és az Andrássy Egyetem jövőjéről tárgyaltunk.
- Alexander Hoffman frakcióvezetővel és Thomas Erndl védelempolitikai szóvivővel a NATO európai pilléréről és a védelmi együttműködésről egyeztettünk.
- Ilse Aigner tartományi parlamenti elnökkel a parlamenti, oktatási és civil kapcsolataink erősítéséről beszéltünk.
- Eric Beißwenger és Florian Herrman tartományi miniszterekkel pedig arról, hogyan válthatjuk a megújuló politikai bizalmat szorosabb politikai együttműködésre, beruházásokra, innovációra és új gazdasági lehetőségekre.
Sok különböző témáról tárgyaltunk, de a cél mindenhol az volt, hogy
a jó politikai kapcsolat jelentsen több lehetőséget a magyar vállalkozásoknak, kutatóknak és fiataloknak, valamint biztonságos munkahelyeket a magyar családoknak
- írta.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Soós Lajos
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