Magyarország egyik legbefolyásosabb szövetségesénél járt Orbán Anita, fontos találkozókon van túl

Orbán Anita külügyminiszter bajorországi látogatásán német és bajor miniszterekkel, valamint parlamenti vezetőkkel tárgyalt.

A közösségi médiafelületén megjelent tájékoztatásában a miniszter a konstruktív, megoldásorientált párbeszédet emelte ki.

Érdemes megemlíteni, hogy a kormány kedden jelezte: Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön közös sajtótájékoztatót tart Markus Söderrel, a Bajor Szabadállam miniszterelnökével, amelynek középpontjában a két régió kapcsolatainak újjáélesztése áll.

Majd felsorolta, kikkel folytatott egyeztetéseket:

Dorothee Bär szövetségi kutatási és technológiai miniszterrel a Horizon Europe programba való magyar visszatérésről, a mesterséges intelligenciáról, valamint az egyetemeink, kutatóink és startupjaink közötti együttműködésről beszéltünk.

a mesterséges intelligenciáról, valamint az egyetemeink, kutatóink és startupjaink közötti együttműködésről beszéltünk. Alexander Dobrindt szövetségi belügyminiszterrel Európa külső határainak védelmét, az illegális migráció visszaszorítását, a terrorizmus elleni fellépést és a kiberbiztonsági együttműködést tekintettük át.

Európa külső határainak védelmét, az illegális migráció visszaszorítását, a terrorizmus elleni fellépést és a kiberbiztonsági együttműködést tekintettük át. Florian Hahn külügyi államminiszterrel az őszi magyar–német kormányzati egyeztetések előkészítéséről és az Andrássy Egyetem jövőjéről tárgyaltunk.

az őszi magyar–német kormányzati egyeztetések előkészítéséről és az Andrássy Egyetem jövőjéről tárgyaltunk. Alexander Hoffman frakcióvezetővel és Thomas Erndl védelempolitikai szóvivővel a NATO európai pilléréről és a védelmi együttműködésről egyeztettünk.

a NATO európai pilléréről és a védelmi együttműködésről egyeztettünk. Ilse Aigner tartományi parlamenti elnökkel a parlamenti, oktatási és civil kapcsolataink erősítéséről beszéltünk.

a parlamenti, oktatási és civil kapcsolataink erősítéséről beszéltünk. Eric Beißwenger és Florian Herrman tartományi miniszterekkel pedig arról, hogyan válthatjuk a megújuló politikai bizalmat szorosabb politikai együttműködésre, beruházásokra, innovációra és új gazdasági lehetőségekre.

Sok különböző témáról tárgyaltunk, de a cél mindenhol az volt, hogy

a jó politikai kapcsolat jelentsen több lehetőséget a magyar vállalkozásoknak, kutatóknak és fiataloknak, valamint biztonságos munkahelyeket a magyar családoknak

- írta.

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