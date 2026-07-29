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Magyarország egyik legbefolyásosabb szövetségesénél járt Orbán Anita, fontos találkozókon van túl
Gazdaság

Magyarország egyik legbefolyásosabb szövetségesénél járt Orbán Anita, fontos találkozókon van túl

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Orbán Anita külügyminiszter bajorországi látogatásán német és bajor miniszterekkel, valamint parlamenti vezetőkkel tárgyalt.

A közösségi médiafelületén megjelent tájékoztatásában a miniszter a konstruktív, megoldásorientált párbeszédet emelte ki.

Érdemes megemlíteni, hogy a kormány kedden jelezte: Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön közös sajtótájékoztatót tart Markus Söderrel, a Bajor Szabadállam miniszterelnökével, amelynek középpontjában a két régió kapcsolatainak újjáélesztése áll.

Majd felsorolta, kikkel folytatott egyeztetéseket:

  • Dorothee Bär szövetségi kutatási és technológiai miniszterrel a Horizon Europe programba való magyar visszatérésről, a mesterséges intelligenciáról, valamint az egyetemeink, kutatóink és startupjaink közötti együttműködésről beszéltünk.
  • Alexander Dobrindt szövetségi belügyminiszterrel Európa külső határainak védelmét, az illegális migráció visszaszorítását, a terrorizmus elleni fellépést és a kiberbiztonsági együttműködést tekintettük át.
  • Florian Hahn külügyi államminiszterrel az őszi magyar–német kormányzati egyeztetések előkészítéséről és az Andrássy Egyetem jövőjéről tárgyaltunk.
  • Alexander Hoffman frakcióvezetővel és Thomas Erndl védelempolitikai szóvivővel a NATO európai pilléréről és a védelmi együttműködésről egyeztettünk.
  • Ilse Aigner tartományi parlamenti elnökkel a parlamenti, oktatási és civil kapcsolataink erősítéséről beszéltünk.
  • Eric Beißwenger és Florian Herrman tartományi miniszterekkel pedig arról, hogyan válthatjuk a megújuló politikai bizalmat szorosabb politikai együttműködésre, beruházásokra, innovációra és új gazdasági lehetőségekre.

Sok különböző témáról tárgyaltunk, de a cél mindenhol az volt, hogy

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- írta.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Soós Lajos

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