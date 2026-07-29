Megszületett a döntés: jelentősen csökkenhetnek a legszegényebbek fűtési költségei

A kormányülésen döntöttek arról, hogy ősszel 27-ről 5 százalékra csökkentik a tűzifa áfáját – jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Az intézkedéssel a kabinet a rezsicsökkentésbe eddig érdemben be nem vont, fával fűtő mintegy másfél millió embert támogatná.

Ősztől 27-ről 5 százalékra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány – jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Közlése szerint a döntés már megszületett, a részletszabályokról és a pontos hatálybalépésről azonban csak később adnak tájékoztatást. A pénzügyminiszter az intézkedést azzal indokolta, hogy

jelenleg másfél millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt.

Ezek a családok ugyanakkor nagyrészt kimaradtak az előző kormány gáz- és áramfogyasztásra épülő rezsicsökkentési rendszeréből.

Kármán András szerint korábban időnként indultak ugyan kormányzati és önkormányzati tűzifa-programok, ezek azonban nem biztosítottak általános támogatást az érintett háztartásoknak. Az önkormányzatok a Belügyminisztériumnál pályázhattak a rászoruló családok támogatására, az eljárás azonban bonyolult és hosszadalmas volt, a segítség pedig sok esetben nem vagy csak késve jutott el az érintettekhez.

A Tisza már a választási kampányban azt ígérte, hogy megtartja, de szociális szempontok alapján kiterjeszti a rezsicsökkentést, a tűzifa áfáját pedig 5 százalékra mérsékli. A párt azzal bírálta az Orbán-kormány rendszerét, hogy az a fogyasztás alapján nyújtott támogatásokon keresztül aránytalanul nagy kedvezményt biztosított a tehetősebb, nagyobb energiafogyasztású háztartásoknak, miközben

a fával fűtő, jellemzően alacsonyabb jövedelmű családok kimaradtak belőle.

Magyar Péter már hétfői parlamenti felszólalásában bejelentette, hogy a kormány 5 százalékra csökkenti a tűzifa áfáját, de csak szerdai ülésen egyeztek meg a még bejelentésre váró részletekről. Kármán András mostani közlése alapján az intézkedés ősszel léphet életbe, ehhez azonban az Országgyűlésnek az általános forgalmi adóról szóló törvényt is módosítania kell.

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