Mi lesz az elszállt költségvetési hiánnyal? Megszólalt a hitelminősítő Magyarországról

A régiónk gazdaságai stagflációs veszéllyel néznek szembe az energiaárak megugrása miatt, részben emiatt a negatív kockázatok továbbra is erősebbek, mint a pozitív irányúak – derül ki az S&P friss elemzéséből. A hitelminősítő szakemberei szerint a második felévben elsősorban a közel-keleti háború alakulására, illetve az energiaárakra gyakorolt hatására, illetve az uniós helyreállítási alap (RRF) forrásainak felhasználására lesz érdemes figyelni a régióval kapcsolatban. Emellett szorosan figyelemmel követik a 2027-es költségvetési tervezést és az orosz-ukrán háború esetleges eszkalálódásának kockázatát.
Az év elejéhez képest az S&P 0,4 százalékponttal 2 százalékra csökkentette a régió gazdaságainak várható 2026-os átlagos növekedési ütemét. Ezzel párhuzamosan 0,6 százalékponttal 4,2%-ra emelték az átlagos inflációs prognózist. Erre alapozva állítják, hogy
Közép-Kelet-Európa stagflációs veszéllyel néz szembe.
Magyarország kapcsán az S&P az elmúlt három év stagnálása után az idén 1,6%-os GDP-növekedésre számít, majd ez 2027-ben 2,3%-ra gyorsulhat. Ezzel az idén csak a román, a szlovák és a szlovén gazdaság növekedését sikerülne felülmúlni, jövőre viszont már sokkal inkább a régiós átlagba tartozna a magyar gazdaság teljesítménye.
A folyó fizetési mérleg egyenlege a hitelminősítő szerint az idén mérsékelt, a GDP 0,7%-ának megfelelő hiányt mutathat, 2027-ben viszont ismét mérsékelt többletbe lendülhet a külső finanszírozási pozíciónk. A legproblémásabb talán a költségvetés helyzete, hiszen a tavaszi kormányváltás után a kormány már hangsúlyozta, hogy további beavatkozás nélkül a GDP 8 százaléka felett lenne az idei hiány. Az új kormány pár héttel ezelőtt részletesen bemutatta, hogy milyen helyzetben van a magyar költségvetés. Az egyelőre kérdéses, milyen beavatkozásokat tervez a kormány, nyár végére ígérték a büdzsé felülvizsgálatát. Az S&P szerint végül 6,8 százalékra sikerülhet leszorítani a deficitet, aminél a régióban csak a lengyel adat lehet magasabb. 2027-ben viszont érezhető hiánycsökkentéssel számolnak,
jövőre 5,3%-ra várják a deficitet a GDP arányában.
A kedvezőtlen költségvetési pálya mellett nem meglepő, hogy az államadósság emelkedő pályájára számítanak a következő években. A hitelminősítő szakemberei szerint a 2025 végén látott 74,6%-os GDP-arányos adósság az idén 76,3%-ra emelkedhet, majd 2027-ben 77% fölé kúszhat.
A hitelminősítő kiemeli, hogy az uniós helyreállítási alap (RRF) forrásainak eddig mindössze a 60%-át hívták le a régió országai. Az uniós tagállamoknak szeptemberig van idejük, hogy benyújtsák a számlákat Brüsszel felé, hogy hozzáférjenek a forrásokhoz. A pénzek hatékony felhasználása kulcsfontosságú lenne azokban az országokban, ahol gyenge a belső fogyasztás (Szlovákia és Románia), illetve régóta gyengén teljesítenek a beruházások (Magyarország).
Az S&P elemzői hozzáteszik, hogy az Európai Bizottság az idén akarja véglegesíteni a 2028-2034-es uniós költségvetési ciklus forrásait, majd 2027-ben allokálná azokat az egyes tagállamokhoz. Mivel az elmúlt években javult a közép-kelet-európai országok fejlettsége, így jó eséllyel az eddiginél kevesebb uniós forrásra számíthatnak majd a következő ciklusban.
Magyarország számára azért is különösen fontos a Standard & Poor’s véleménye, mert jelenleg ennél a hitelminősítőnél vagyunk a legalacsonyabban. A BBB mínusz besorolásunk csak egy fokozattal magasabb a nem befektetésre ajánlott (úgynevezett bóvli) kategória határánál, ráadásul ehhez negatív kilátást társítanak. Legutóbb május végén a cég megerősítette a besorolást, a tervek szerint legközelebb november 27-én publikálnak majd friss véleményt Magyarországról.
Láthatóan a hitelminősítő is beállt a befektetők sorába azzal, hogy szó nélkül elfogadja a magasabb költségvetési hiányt, megelőlegezi a bizalmat a kormány számára. Kérdés, meddig tart ez a bizalom. A szakemberek szerint az elmúlt hónapok piaci folyamatai (forinterősödés, hozamcsökkenés) már magasabb magyar adósbesorolást áraznak, első lépésben a kilátás stabilra javítása jöhet akár már az év végén.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kimondta Lavrov: Oroszország ellen fordult a civilizált világ - A helyzet komoly
Szerinte már Oroszország létezése forog kockán.
Módosítottak az Európai Unió AI-szabályozásán, itt vannak a részletek
Tanács Zoltán miniszter is felhívta a figyelmet néhány részletre.
Erős számokat tett közzé a legnagyobb svájci bank, szárnyal az árfolyam
Nagy volumenű részvény-visszavásárlás is jöhet.
Vezérigazgatót vált a Signal Iduna, tapasztalt vezetőt kap a biztosító
A távozó vezér, Daniel Kempchen új szerepkörben folytatja pályafutását.
Kapkodták a 911-est, megugrott a Porsche profitja
Biztató jelek.
Sokat javult egy halálozási ráta az EU-ban, de Magyarországnak nincs oka hátradőlni
Feleződött a vírusos hepatitis miatti halálozás az EU-ban.
Rendkívüli beavatkozást hajtottak végre Magyarország egyik legnagyobb folyórendszerén
Ide vezetett a tartós csapadékhiány és a folyók példátlanul alacsony vízhozama.
Öröklési tévhitben él rengeteg magyar, nem a végrendelet az egyetlen megoldás
A Pénzcentrum kérdezte a Pénztárszövetség főtitkárát.
Bizalmi vagyonkezelés 2026: új korszak jöhet a családi vagyontervezésben?
Jelen blogbejegyzésünkben röviden bemutatjuk a bizalmi vagyonkezelési struktúrákra vonatkozó adózási környezet elfogadott változásait. A 2026. augusztus 31-én hatályba lépő jogszabály els
A sziget, amelytől a világgazdaság függ - meddig védi Tajvant a szilíciumpajzs?
Az Arizonától Drezdáig zajló chipgyárépítési hullám biztonságosabbá teheti a globális ellátást, közben azonban Tajvan geopolitikai védelmét is gyengítheti. Kik nyerhetnek a félvezetőgy
Szétszakadt az ESG-piac: az amerikai pénz menekül, az európait szabályozzák
Ugyanaz a befektetési stratégia a két kontinensen már egészen más szabályozási, politikai és piaci környezetben működik. Míg Európában erősebb jelentési és megfelelési elvárásokhoz kel
Négy webáruház, négy bírság: mit üzennek a NAIH legújabban közzétett bírságoló határozatai?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) négy olyan határozatot is közzétett, amelyek mind webáruházak adatkezelési tájékoztatási gyakorlatát vizsgálták, és mindegyi
"Hogyan tegyek félre, ha alig marad a fizetésemből?" - válaszolunk a leggyakoribb kérdéseitekre
Sokszor kapunk visszajelzéseket a követőinktől kommentben: "Jó lenne félretenni, de miből?" Ez nem kifogás, hanem sok családnál nagyon is valós helyzet. Ezért most nem azt mondjuk, hogy mondj
Szárnyalnak a Wall Street-i nagybankok: erős negyedévet zárt az amerikai pénzügyi szektor
Mit árulnak el a Wall Street-i nagybankok várakozásokat felülmúló második negyedéves eredményei az amerikai fogyasztásról, a hitelpiacról és a tőkepiaci aktivitásról? The post Szárnyalnak
Macy's Inc - kereskedés
Ez itt a januári posztom a Macy's-ról, elég optimista voltam akkor. A napos chartot nézve már örültem, hogy jön az ötödik hullám, és ki tudok szállni 25-30 dollár között. Nem így történ
Erős gazdaság, mégis menekülnek a befektetők - Ezért mérgező a populizmus
A gazdaság közel megduplázódott másfél évtized alatt, a tőzsde dollárban mérve mégis ugyanott áll, mint 15 évvel ezelőtt. A népesség növekvő és fiatal, az ország... The post Erős gazda
Szárad a Velencei-tó: most érdemes nyaralót venni?
"Kiszárad" az ingatlanpiac is?
Hőkupola előtt állunk – Miért jósolnak más időt az előrejelző modellek?
Ezért látunk eltérő maximumokat a térképeken.
Albérlet vagy lakásvásárlás? Most áll a feje tetejére a piac
Döntés előtt a frissen felvett hallgatók. És a szüleik.
Nyárközepi tőzsdeparty
Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.