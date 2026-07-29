Mi lesz az elszállt költségvetési hiánnyal? Megszólalt a hitelminősítő Magyarországról

Közép-Kelet-Európa kis nyitott gazdaságai stagflációs kockázatokkal néznek szembe az energiaárak emelkedése miatt – állapította meg a Standard & Poor’s (S&P) legfrissebb elemzése. A hitelminősítő a régió kilátásaival kapcsolatban megjegyzi, hogy továbbra is többségben vannak a negatív tényezők. A magyar gazdaság kapcsán a költségvetés jelenti a legnagyobb kockázatot, jövőre azonban a kormány már képes lehet csökkenteni a deficitet.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A régiónk gazdaságai stagflációs veszéllyel néznek szembe az energiaárak megugrása miatt, részben emiatt a negatív kockázatok továbbra is erősebbek, mint a pozitív irányúak – derül ki az S&P friss elemzéséből. A hitelminősítő szakemberei szerint a második felévben elsősorban a közel-keleti háború alakulására, illetve az energiaárakra gyakorolt hatására, illetve az uniós helyreállítási alap (RRF) forrásainak felhasználására lesz érdemes figyelni a régióval kapcsolatban. Emellett szorosan figyelemmel követik a 2027-es költségvetési tervezést és az orosz-ukrán háború esetleges eszkalálódásának kockázatát.

Az év elejéhez képest az S&P 0,4 százalékponttal 2 százalékra csökkentette a régió gazdaságainak várható 2026-os átlagos növekedési ütemét. Ezzel párhuzamosan 0,6 százalékponttal 4,2%-ra emelték az átlagos inflációs prognózist. Erre alapozva állítják, hogy

Közép-Kelet-Európa stagflációs veszéllyel néz szembe.

Magyarország kapcsán az S&P az elmúlt három év stagnálása után az idén 1,6%-os GDP-növekedésre számít, majd ez 2027-ben 2,3%-ra gyorsulhat. Ezzel az idén csak a román, a szlovák és a szlovén gazdaság növekedését sikerülne felülmúlni, jövőre viszont már sokkal inkább a régiós átlagba tartozna a magyar gazdaság teljesítménye.

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A folyó fizetési mérleg egyenlege a hitelminősítő szerint az idén mérsékelt, a GDP 0,7%-ának megfelelő hiányt mutathat, 2027-ben viszont ismét mérsékelt többletbe lendülhet a külső finanszírozási pozíciónk. A legproblémásabb talán a költségvetés helyzete, hiszen a tavaszi kormányváltás után a kormány már hangsúlyozta, hogy további beavatkozás nélkül a GDP 8 százaléka felett lenne az idei hiány. Az új kormány pár héttel ezelőtt részletesen bemutatta, hogy milyen helyzetben van a magyar költségvetés. Az egyelőre kérdéses, milyen beavatkozásokat tervez a kormány, nyár végére ígérték a büdzsé felülvizsgálatát. Az S&P szerint végül 6,8 százalékra sikerülhet leszorítani a deficitet, aminél a régióban csak a lengyel adat lehet magasabb. 2027-ben viszont érezhető hiánycsökkentéssel számolnak,

jövőre 5,3%-ra várják a deficitet a GDP arányában.

A kedvezőtlen költségvetési pálya mellett nem meglepő, hogy az államadósság emelkedő pályájára számítanak a következő években. A hitelminősítő szakemberei szerint a 2025 végén látott 74,6%-os GDP-arányos adósság az idén 76,3%-ra emelkedhet, majd 2027-ben 77% fölé kúszhat.

A hitelminősítő kiemeli, hogy az uniós helyreállítási alap (RRF) forrásainak eddig mindössze a 60%-át hívták le a régió országai. Az uniós tagállamoknak szeptemberig van idejük, hogy benyújtsák a számlákat Brüsszel felé, hogy hozzáférjenek a forrásokhoz. A pénzek hatékony felhasználása kulcsfontosságú lenne azokban az országokban, ahol gyenge a belső fogyasztás (Szlovákia és Románia), illetve régóta gyengén teljesítenek a beruházások (Magyarország).

Az S&P elemzői hozzáteszik, hogy az Európai Bizottság az idén akarja véglegesíteni a 2028-2034-es uniós költségvetési ciklus forrásait, majd 2027-ben allokálná azokat az egyes tagállamokhoz. Mivel az elmúlt években javult a közép-kelet-európai országok fejlettsége, így jó eséllyel az eddiginél kevesebb uniós forrásra számíthatnak majd a következő ciklusban.

Magyarország számára azért is különösen fontos a Standard & Poor’s véleménye, mert jelenleg ennél a hitelminősítőnél vagyunk a legalacsonyabban. A BBB mínusz besorolásunk csak egy fokozattal magasabb a nem befektetésre ajánlott (úgynevezett bóvli) kategória határánál, ráadásul ehhez negatív kilátást társítanak. Legutóbb május végén a cég megerősítette a besorolást, a tervek szerint legközelebb november 27-én publikálnak majd friss véleményt Magyarországról.

Láthatóan a hitelminősítő is beállt a befektetők sorába azzal, hogy szó nélkül elfogadja a magasabb költségvetési hiányt, megelőlegezi a bizalmat a kormány számára. Kérdés, meddig tart ez a bizalom. A szakemberek szerint az elmúlt hónapok piaci folyamatai (forinterősödés, hozamcsökkenés) már magasabb magyar adósbesorolást áraznak, első lépésben a kilátás stabilra javítása jöhet akár már az év végén.

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