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Nem mond le az Állami Számvevőszék elnöke, és arra sem számít, hogy elmozdítják
Gazdaság

Nem mond le az Állami Számvevőszék elnöke, és arra sem számít, hogy elmozdítják

Portfolio
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Nem mond le, és a hatályos jogszabályok alapján az elmozdítását sem tartja kivitelezhetőnek az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke - számolt be a 24.hu.

Windisch László a Della podcastban úgy fogalmazott, nem gondolja, hogy jó döntés lenne lemondania, és azt sem tartja valószínűnek, hogy az elmozdítására sor kerülne. Mindazonáltal megemlítette, hogy az ÁSZ elnökeként idén – az eddigi hagyományokat felrúgva – már nem kapott meghívást a Közgazdász-vándorgyűlésre.

Reagált arra is, hogy a választások óta számos ügy robbant ki, mint például

  • a közpénzből gazdálkodó állami tőkealapok átláthatatlan, hűtlen kezelés gyanúját is felvető tevékenységei, amelyeket a Transparency International (TI) tárt fel,
  • a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásai,
  • vagy legutóbb az Eximbankhoz kapcsolódó, összességében a közel ezermilliárd forintos ügyletek, amelyek miatt feljelentések is születtek.

Amikor ezekre az ügyekre emlékeztették az ÁSZ elnökét, jelezte, hogy a mandátumuk ezen a téren korlátot szab a munkájuknak, hiszen az Eximbank esetében például a bankfelügyeletet ellátó intézménynek van hatásköre vizsgálatot lefolytatni.

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a Számvevőszék a sajtóhírekre reagálva, a Fideszt érintő vizsgálat részeként a kampányfinanszírozás szempontjából fogja ellenőrizni a költéseket.

Windisch László szerint ezt a munkát jelentősen nehezíti a Fidesz szervereinek lefoglalása, mivel emiatt az e-mailek sem tudnak eljutni a címzettekhez.

A Magyar Nemzeti Bank körül tavaly év elején kirobbant botrányról és a nyomozás haladásáról az elnök elmondása szerint nem tud többet, mint a nyilvánosság. A jogi felelősségre vonáshoz fűződő elvárásokat hűtve kifejtette, hogy az ÁSZ ellenőrzései – részben hatáskör hiányában – nem tártak fel olyan bizonyítékokat, amelyek külső, azaz "fentről érkező" befolyást igazoltak volna, vagy a kedvezményezettek ráhatását bizonyították volna. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy

a nyomozó hatóságoknak ezen a téren lényegesen nagyobb a mozgásterük.

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