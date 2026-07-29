Népszerű üdülőhelyre csapott le az erdőtűz, egy kórház betegeit is evakuálták

Több tucat embert kitelepítettek és egy kórház több szárnyát kiürítették szerdán a hatóságok a Törökország nyugati részén pusztító erdőtüzek miatt.

A lángok

a turisták körében népszerű Mugla városánál csaptak föl.

Az Anadolu török hírügynökség jelentése szerint 65 embernek kellett elhagynia otthonát, valamint elővigyázatosságból kiürítették a tűztől mintegy három kilométerre lévő kórház több szárnyát is.

A lángok és az erős füst miatt lezárták a város Seydikemer körzetét Antalyával összekötő autópályát is. Az oltásban 373 tűzoltó mellett a többi között munkagépek, mentőautók és helikopterek is részt vesznek.

A tűz oka egyelőre nem ismert.

Ibrahim Yumakli gazdasági és erdészeti miniszter az X-en közzétett üzenetében figyelmeztetett, hogy az erős szelek nyomán újabb tüzek keletkezhetnek, hozzátéve, hogy Ankara tűzoltó repülőgéppel segíti a szintén erdőtüzekkel küzdő Spanyolországot és Franciaországot is.

A Daily Sabah című török lap azt közölte, lángok csaptak föl az Antalya tartománybeli Kumluca körzetében is. Az országból a múlt héten is jelentettek erdőtüzeket, amelyekben többen meghaltak.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült.