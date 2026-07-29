Népszerű üdülőhelyre csapott le az erdőtűz, egy kórház betegeit is evakuálták

A lángok
a turisták körében népszerű Mugla városánál csaptak föl.
Az Anadolu török hírügynökség jelentése szerint 65 embernek kellett elhagynia otthonát, valamint elővigyázatosságból kiürítették a tűztől mintegy három kilométerre lévő kórház több szárnyát is.
A lángok és az erős füst miatt lezárták a város Seydikemer körzetét Antalyával összekötő autópályát is. Az oltásban 373 tűzoltó mellett a többi között munkagépek, mentőautók és helikopterek is részt vesznek.
A tűz oka egyelőre nem ismert.
Ibrahim Yumakli gazdasági és erdészeti miniszter az X-en közzétett üzenetében figyelmeztetett, hogy az erős szelek nyomán újabb tüzek keletkezhetnek, hozzátéve, hogy Ankara tűzoltó repülőgéppel segíti a szintén erdőtüzekkel küzdő Spanyolországot és Franciaországot is.
A Daily Sabah című török lap azt közölte, lángok csaptak föl az Antalya tartománybeli Kumluca körzetében is. Az országból a múlt héten is jelentettek erdőtüzeket, amelyekben többen meghaltak.
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