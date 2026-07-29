Olyan időjárás jön Horvátországban, hogy 10 és 17 óra között nem nagyon lehet a szabadban tartózkodni

A legfrissebb előrejelzések szerint a Délnyugat- és Közép-Európa fölött elhelyezkedő erős anticiklon továbbra is forró, száraz levegőt sodor Horvátország fölé, így
az ország szinte egész területén rendkívüli meleg várható.
Szombattól a nappali csúcshőmérséklet több helyen 35 és 40 Celsius-fok között alakul. A kánikulát trópusi éjszakák kísérik, így alig lesz lehetőség a lehűlésre. Az Adriai-tenger partvidékén az éjszakai hőmérséklet 25 fok körül vagy afölött marad, ami tovább fokozza a szervezet hőterhelését.
A legmagasabb kockázati szintű területek köre a következő napokban tovább bővül. Csütörtökön a rijekai térségben már nagyon magas kockázatot jeleznek, míg Zágráb, Split, Dubrovnik és Horvátország belső területei magas kockázati besorolást kaptak. Pénteken Rijeka mellett már Dubrovnikra is a legmagasabb kockázati szint vonatkozik, míg Zágráb, Karlovac, Knin és Split továbbra is magas kockázatú marad. A hétvégére több térségre – köztük Zágráb, Rijeka, Split és Dubrovnik környékére – vörös riasztást adtak ki.
Krunoslav Mikec, a DHMZ meteorológusa szerint a jelenlegi időjárási helyzet augusztus első hetének nagy részében fennmarad, a hőmérséklet pedig tovább emelkedhet. A szolgálat folyamatosan frissíti a kiadott figyelmeztetéseket.
A Horvát Polgári Védelmi Igazgatóság azt tanácsolja a lakosoknak és a turistáknak,
hogy a nap legmelegebb szakában, különösen délelőtt 10 és délután 17 óra között kerüljék a szabadban tartózkodást,
fogyasszanak elegendő folyadékot, és viseljenek könnyű, szellős ruházatot. Fokozott óvatosság ajánlott az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek és a szabadban dolgozók esetében. A hatóságok emellett külön felhívták a figyelmet arra, hogy senki ne hagyjon gyermeket, idős embert vagy háziállatot a parkoló autókban, hőkimerülés vagy hőguta tüneteinek jelentkezésekor pedig azonnal kérjenek orvosi segítséget.
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