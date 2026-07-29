Országos figyelmeztetést adott ki Magyarország szomszédja, SMS-ekben értesítik a lakosságot

Országos figyelmeztetést adott ki a szerb belügyminisztérium veszélyhelyzet-kezelési osztálya a csütörtöktől várható erős és tartós hőhullám miatt.

A figyelmeztetés szerint Szerbia egész területén

legalább öt egymást követő napon 35 és 40 Celsius-fok közötti nappali csúcshőmérsékletek várhatók.

A hatóságok arra hívták fel a lakosság figyelmét, hogy a rendkívüli meleg jelentős egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen az idősek, a krónikus betegek, a gyermekek, valamint a szabadban dolgozók számára. A közlemény szerint a magas hőmérséklet növeli a szabadtéri tüzek kialakulásának és gyors terjedésének veszélyét is.

A hőmérséklet emelkedése miatt a Vajdaság nagy részén és Délkelet-Szerbiában narancssárga riasztás van érvényben, míg az ország többi részén sárga riasztást adtak ki, a várakozások szerint azonban a hét végétől vörös riasztás lesz érvényben mindenhol.

Az UV-sugárzási térképek aggasztó képet mutatnak: Szerbia teljes területe vörös színnel szerepel, a 8-as és 9-es UV-indexekkel, amelyek

már a nagyon magas, egészségre veszélyes kategóriába tartoznak.

A szerbiai meteorológiai szolgálat és a belügyminisztérium rendkívüli SMS-üzenetekben is figyelmezteti a lakosságot a tartós hőhullámra.

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