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Országos orvosvezetőket menesztett a kormány
Gazdaság

Országos orvosvezetőket menesztett a kormány

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Porpáczy Krisztina, az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért felelős államtitkára egy Facebook-videóban jelentette be, hogy megkezdődött az alapellátás átalakítása, amelynek részeként kezdeményezte Békássy Szabolcs országos kollegiális szakmai vezető háziorvos megbízásának megszüntetését, valamint az új vezetői pályázatok kiírását.
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Az államtitkár kezdeményezte Békássy Szabolcs országos kollegiális szakmai vezető háziorvos megbízásának visszavonását, és ezzel párhuzamosan javaslatot tett az országos, valamint a vármegyei vezetői tisztségekre vonatkozó pályázati eljárások előkészítésére. A rendszer folyamatos működésének biztosítása érdekében az országos feladatok átmeneti ellátására Soós Zoltán megbízását javasolta.

Porpáczy Krisztina tájékoztatása szerint

Békássy Szabolcs eredetileg három évre szóló megbízatása már 2023. május 31-én lejárt, új pályázatot azonban azóta nem írtak ki,

így a feladatellátás megbízási alapon folytatódott.

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"A vezetői pályázatok elmaradása közvetlenül veszélyezteti a szakmai képviselet törvényes működését és az átlátható kiválasztás elvét" – mutatott rá az államtitkár.

A pályáztatás elmaradása a vármegyei kollegiális szakmai vezetői hálózat működésében is hiányosságokat okozott: több vármegyében tartósan betöltetlenek maradtak a pozíciók, így a háziorvosok nem részesültek a szükséges szakmai támogatásban. Az államtitkár kiemelte, hogy Békássy Szabolcs koordinációs és szervezési mulasztásai működési zavarokhoz vezettek a kollegiális rendszerben. Elmondása szerint az intézkedést szakmai szempontok mellett morális indokok is megalapozták. 

Az alapellátás átalakításának részeként az államtitkár kezdeményezte Muzsay Géza országos kollegiális szakmai vezető házi gyermekorvos és Szelman Róbert országos kollegiális szakmai vezető fogorvos megbízásának megszüntetését is, érdemeik elismerése mellett. Az ő esetükben is lejárt a jogszabályban rögzített szakmai legitimációs időszak. A feladatok folyamatos ellátása érdekében az átmeneti időszakra Rósa Ágnes országos kollegiális szakmai vezető házi gyermekorvosi, valamint Dull Zoltán országos kollegiális szakmai vezető fogorvosi megbízását javasolta.

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