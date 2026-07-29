Példátlan energiavészhelyzet Romániában: leáll az egyetlen atomerőmű!

A román energiaügyi minisztérium közlése szerint a 2-es blokkot július 30-án, csütörtökön 10 órától ellenőrzött módon állítják le.
Az 1-es blokkot már július 28-án lekapcsolták az országos hálózatról.
A döntést a Duna kedvezőtlen hidrológiai helyzetével, valamint a súlyos aszály következtében kialakult, rendkívül alacsony vízállással indokolták. A minisztérium szerint a lakossági és vállalati fogyasztók áramellátását nem érinti a leállás, a kieső termelést más forrásokból teljes egészében pótolják.
A cernavodăi atomerőmű két blokkja normál körülmények között Románia villamosenergia-termelésének mintegy 20 százalékát adja.
A teljes leállással összesen körülbelül 1400 megawattnyi kapacitás esik ki a rendszerből.
Az erőművet üzemeltető Nuclearelectrica szerint a 2-es blokk leállítására az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet legfrissebb előrejelzései alapján kerül sor. A vállalat közölte, hogy amennyiben az alacsony vízálláshoz kapcsolódó paraméterek megközelítik az engedélyezett működési határértékeket,
az erőmű szakemberei a nukleáris biztonsági tartalékok megőrzése érdekében egy vagy akár mindkét blokk leállításáról dönthetnek.
A Nuclearelectrica folyamatosan figyeli a Duna vízszintjének alakulását, és az illetékes hatóságokkal együttműködve határozza meg, mikor lehet ismét biztonságosan hálózatra kapcsolni a reaktorokat.
Ez lesz az első alkalom, hogy a cernavodăi atomerőmű mindkét működő blokkját egyszerre, önkéntes és megelőző intézkedésként állítják le.
Az erőmű teljes leállítására aszály miatt legutóbb 2003-ban került sor, akkor azonban még csak az 1-es blokk működött.
A létesítmény 2026 májusában szintén teljesen kiesett a termelésből, akkor azonban nem megelőző intézkedés miatt. Az 1-es blokk tervezett karbantartása mellett a 2-es blokkot egy transzformátorhoz kapcsolódó műszaki hiba miatt kellett leállítani.
A cernavodăi erőmű 1-es blokkját 1996-ban, a 2-es blokkot pedig 2007-ben helyezték kereskedelmi üzembe. A két CANDU típusú reaktor egyenként valamivel több mint 700 megawattos teljesítménnyel rendelkezik.
Magyarországon is lépni kellett
A Duna rendkívül alacsony vízállása Magyarországon is fennakadást okoz az atomenergia-termelésben. Az MVM közlése szerint
július 29-én délután megkezdték a Paksi Atomerőmű 3. blokkjának leállítását, miután a folyó vízszintje Paksnál mínusz 118 centiméterre süllyedt.
A döntést több lépcsőben végrehajtott teljesítménycsökkentés előzte meg. Július 27-én az 1. blokk termelését 254 megawattal mérsékelték, majd egy nappal később a 3. blokk teljesítményét is 237 megawattal csökkentették. Mivel a Duna apadása folytatódott, végül a 3. blokk teljes leállítása mellett döntöttek.
A paksi erőmű a Dunából biztosítja a reaktorblokkok hűtéséhez szükséges vizet. A rekordalacsony vízállás miatt csökken a hűtővíz-csatornába jutó víz szintje, miközben a vízkivételi szivattyúk biztonságos működéséhez meghatározott minimális vízszintre van szükség.
A 3. blokk leállítása után már csak a 2. és a 4. blokk működik közel teljes kapacitással,
az 1. blokk pedig nagyjából fél teljesítményen üzemel.
Az atomerőmű termelése így várhatóan mintegy 1200 megawattra, vagyis a névleges kapacitás körülbelül 60 százalékára csökken.
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