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Példátlan energiavészhelyzet Romániában: leáll az egyetlen atomerőmű!
Gazdaság

Példátlan energiavészhelyzet Romániában: leáll az egyetlen atomerőmű!

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Teljesen leállítják Románia egyetlen atomerőművét, miután a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a cernavodăi létesítmény második blokkját is leválasztják az országos villamosenergia-hálózatról. A két reaktor együttesen Románia áramtermelésének mintegy 20 százalékát biztosítja - számolt be az Economedia.

A román energiaügyi minisztérium közlése szerint a 2-es blokkot július 30-án, csütörtökön 10 órától ellenőrzött módon állítják le.

Az 1-es blokkot már július 28-án lekapcsolták az országos hálózatról.

A döntést a Duna kedvezőtlen hidrológiai helyzetével, valamint a súlyos aszály következtében kialakult, rendkívül alacsony vízállással indokolták. A minisztérium szerint a lakossági és vállalati fogyasztók áramellátását nem érinti a leállás, a kieső termelést más forrásokból teljes egészében pótolják.

A cernavodăi atomerőmű két blokkja normál körülmények között Románia villamosenergia-termelésének mintegy 20 százalékát adja.

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A teljes leállással összesen körülbelül 1400 megawattnyi kapacitás esik ki a rendszerből.

Az erőművet üzemeltető Nuclearelectrica szerint a 2-es blokk leállítására az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet legfrissebb előrejelzései alapján kerül sor. A vállalat közölte, hogy amennyiben az alacsony vízálláshoz kapcsolódó paraméterek megközelítik az engedélyezett működési határértékeket,

az erőmű szakemberei a nukleáris biztonsági tartalékok megőrzése érdekében egy vagy akár mindkét blokk leállításáról dönthetnek.

A Nuclearelectrica folyamatosan figyeli a Duna vízszintjének alakulását, és az illetékes hatóságokkal együttműködve határozza meg, mikor lehet ismét biztonságosan hálózatra kapcsolni a reaktorokat.

Ez lesz az első alkalom, hogy a cernavodăi atomerőmű mindkét működő blokkját egyszerre, önkéntes és megelőző intézkedésként állítják le.

Az erőmű teljes leállítására aszály miatt legutóbb 2003-ban került sor, akkor azonban még csak az 1-es blokk működött.

A létesítmény 2026 májusában szintén teljesen kiesett a termelésből, akkor azonban nem megelőző intézkedés miatt. Az 1-es blokk tervezett karbantartása mellett a 2-es blokkot egy transzformátorhoz kapcsolódó műszaki hiba miatt kellett leállítani.

A cernavodăi erőmű 1-es blokkját 1996-ban, a 2-es blokkot pedig 2007-ben helyezték kereskedelmi üzembe. A két CANDU típusú reaktor egyenként valamivel több mint 700 megawattos teljesítménnyel rendelkezik.

Magyarországon is lépni kellett

A Duna rendkívül alacsony vízállása Magyarországon is fennakadást okoz az atomenergia-termelésben. Az MVM közlése szerint

július 29-én délután megkezdték a Paksi Atomerőmű 3. blokkjának leállítását, miután a folyó vízszintje Paksnál mínusz 118 centiméterre süllyedt.

A döntést több lépcsőben végrehajtott teljesítménycsökkentés előzte meg. Július 27-én az 1. blokk termelését 254 megawattal mérsékelték, majd egy nappal később a 3. blokk teljesítményét is 237 megawattal csökkentették. Mivel a Duna apadása folytatódott, végül a 3. blokk teljes leállítása mellett döntöttek.

A paksi erőmű a Dunából biztosítja a reaktorblokkok hűtéséhez szükséges vizet. A rekordalacsony vízállás miatt csökken a hűtővíz-csatornába jutó víz szintje, miközben a vízkivételi szivattyúk biztonságos működéséhez meghatározott minimális vízszintre van szükség.

A 3. blokk leállítása után már csak a 2. és a 4. blokk működik közel teljes kapacitással,

az 1. blokk pedig nagyjából fél teljesítményen üzemel.

Az atomerőmű termelése így várhatóan mintegy 1200 megawattra, vagyis a névleges kapacitás körülbelül 60 százalékára csökken.

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