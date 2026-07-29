  • Megjelenítés
Rendkívüli beavatkozást hajtottak végre Magyarország egyik legnagyobb folyórendszerén
Gazdaság

Rendkívüli beavatkozást hajtottak végre Magyarország egyik legnagyobb folyórendszerén

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Eddig példa nélküli vízpótlási beavatkozásokra volt szükség a Körösök vidékén a tartós csapadékhiány és a folyók rendkívül alacsony vízhozama miatt. A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kövizig) az év teljes egészében nyári duzzasztási szinteket tart a Körös-vidék duzzasztói segítségével, ezért van lehetőség ökológiai és mezőgazdasági vízpótlásra is a területen - tájékoztatta az MTI-t a műszaki igazgatóhelyettes szerdán.

Kurucz Máté elmondta, először a békési duzzasztó által visszatartott, döntően a Fekete-Körösből származó vízkészletet juttatták el az Élővíz-csatornába. Ahhoz, hogy a békési duzzasztóban is legyen megfelelő vízszint, a békésszentandrási duzzasztó által visszatartott vízkészletből kell szivattyúk segítségével átemelni vizet.

Így már lényegében a Tiszából érkező vízből lehet a térség biztonságos vízellátását fenntartani

- magyarázta. A vízpótlást augusztus 31-ig tervezik üzemeltetni - közölte Kurucz Máté. Megjegyezte, abban a néhány napban, amikor nagy mennyiségű szennyező uszadék került a Fekete-Körös vizébe, szünetelt a vízkivétel.

A műszaki igazgatóhelyettes elmondta, júniusban is több mint 33 millió köbméter vízkészletet tudtak tározni a folyókon. A csatornákon csaknem 6 millió köbméter, a holtágakban (Félhalmi-, Gerlai-, Peresi-, Siratói- és Szarvas-Békésszentandrási-holtág) több mint ötmillió köbméter víz már tavasszal rendelkezésre állt.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: különleges találkozóra készül Magyar Péter

Sokat javult egy halálozási ráta az EU-ban, de Magyarországnak nincs oka hátradőlni

Rendkívüli hőség robban be Magyarországon, egyelőre nem látszik, mikor jöhet enyhülés

Május közepétől másodpercenként 500 liter víz szállítására alkalmas mobilszivattyúval ökológiai vizet biztosítottak a Hármas-Körös gyomaendrődi szakaszánál a Körösladányi I. öntöző-főcsatornába. A beavatkozás első ütemében mintegy 200 hektárnyi terület ökológiai vízellátását biztosították. A főcsatorna feltöltésével 8-10 ezer hektárnyi terület számára vált elérhetővé a víz.

Egy távfelügyelettel ellátott, automata üzemelésű, napelemes működtetésű szivattyúteleppel a Fekete-Körösből emelnek át vizet a Morgófoki-tápcsatornába, ennek révén Kötegyán és Sarkad térsége jut vízutánpótláshoz - tette hozzá.

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságával egyeztetve június második felében megkezdték hat holtág feltöltését is mintegy 3 millió köbméterrel vízzel.

A Kövizig működési területén kiépített 17 mezőgazdasági öntözőrendszerből jelenleg 15 üzemel, csaknem

35 ezer hektár szántóföldi területet, 2 ezer hektár rizsföldet és 2,7 ezer hektár halastavat lát el.

Címlapkép: Vízügyi szakemberek munkagéppel távolítják el a szennyezõdést a Fekete-Körösrõl Gyula határában 2026. július 24-én. A nagy mennyiségû uszadék terjedését korábban telepített merülõfallal akadályozták meg. Forrás: MTI/Lehoczky Péter

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Ez itt a januári posztom a Macy's-ról, elég optimista voltam akkor. A napos chartot nézve már örültem, hogy jön az ötödik hullám, és ki tudok szállni 25-30 dollár között. Nem így történ

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Már lehet pályázni a CFO of the year díjra – Légy Te az év pénzügyi-gazdasági vezetője!
Odalép Amerika Putyinnak, Kramatorszk kapujában az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán
Tízéves tilalmat törölt el Magyarországon az Országgyűlés mai döntése: nagy változás jön az energiaellátásban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility