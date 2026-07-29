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Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a Fővárosi Vízművek
Gazdaság

Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a Fővárosi Vízművek

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A rekordalacsony dunai vízállás miatt több, ivóvízbázis-védelmi területet érintő mederszakasz vált megközelíthetővé, belépni azonban továbbra is tilos – figyelmeztetett a Fővárosi Vízművek. A sérülékeny vízbázisok Budapest és az agglomeráció több mint kétmillió lakosának ivóvízellátását biztosítják.

Megtiltotta a belépést a szabaddá vált, ivóvízbázis-védelmi területeket érintő Duna-mederszakaszokra a Fővárosi Vízművek. A társaság arra figyelmeztetett, hogy

a rekordalacsony vízállás miatt megközelíthetővé vált területeken a jogszabályok alapján a tartózkodás is tilos.

A kiszáradt mederszakaszok egy része a Budapest és az agglomeráció ivóvízellátását biztosító parti szűrésű vízbázisokhoz tartozik. Ezek a területek sérülékenyek, egyúttal a kritikus infrastruktúra kiemelten védendő elemei.

A vízművek ezért azt kéri, hogy a lakosság a szabaddá vált Duna-medret ne tekintse kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak, és semmilyen körülmények között ne lépjen be a kijelölt vízbázisvédelmi területekre.

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A társaság közlése szerint ezek a vízbázisok több mint kétmillió ember, vagyis az ország lakosságának csaknem negyede számára biztosítanak biztonságos ivóvizet. A korlátozás betartását ezért nemcsak jogszabályi kötelezettségnek, hanem közös felelősségnek is nevezte a Fővárosi Vízművek.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Krizsán Csaba

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