Rendkívüli hőség robban be Magyarországon, egyelőre nem látszik, mikor jöhet enyhülés

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Újabb, legalább 8-10 napig tartó hőhullám telepszik rá Magyarországra a héten. A hőhullám csúcsnapjain a hőmérséklet a 40 Celsius-fokot is megközelítheti, a Weather on Maps meteorológusai pedig elmondták, hogy a nappali hőséghez tartósan magas, borítékolhatóan 20 Celsius-fok feletti éjszakai minimumok is társulnak majd. Bár az előttünk álló hőhullám a jövőhét végén mérséklődhet, a hosszabb távú időjárási modellfuttatások szerint a hőmérséklet akár négy hétig az ilyenkor szokásos átlag felett maradhat, tartós enyhülésre és kiadós csapadékra pedig egyelőre nincs kilátás. A szárazság és a hőség együttes hatása a mezőgazdaságon túl a vízgazdálkodást és az energiaellátást is komolyan próbára teszi majd.

Különösen meleg és száraz a nyár eddig – változásra pedig alig látszik jel

A héten ismét hőhullám köszönt be Magyarországon, amellyel az idei nyár második, különösen forró periódusa következhet. A friss előrejelzések alapján

a hőség legalább 8-10 napig velünk maradhat, miközben a hosszabb távú modellek a következő hónapra is az átlagosnál melegebb folytatást valószínűsítenek.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, az idei nyár első hónapjában a középhőmérséklet 22,5 Celsius-fok volt országos átlagban, amivel a második legmelegebb június volt ez Magyarországon 1901 óta. A júniusi, szokatlanul korán és nagy erővel lecsapó hőhullám mindenképpen történelminek nevezhető, ugyanis

hazánk abszolút melegrekordja is megdőlt a Szécsényben mért 42,0 Celsius-fokos értékkel.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 30. Megdőlt az abszolút melegrekord Magyarországon: 42 fokig kúszott a hőmérséklet

A kimagasló hőmérséklet mellett ráadásul az elmúlt hetekben a csapadékhiány és a talajok kiszáradása is egyre súlyosabb problémává vált az országban. Július elején a HungaroMet adataiból az látszott, hogy az ország túlnyomó részén a talajnedvesség a növények számára hasznosítható vízkészlet 30 százalékát sem érte el, a felső egy méteres talajrétegből pedig sokfelé több mint 100 milliméter nedvesség hiányzott a telítettséghez képest. A múlt hétre a szárazság tovább fokozódott, így az ország közel 89 százalékán közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály alakult ki.

Vagyis az előttünk álló hőhullám egy eleve túlhevült és kiszáradt környezetre érkezik. Ez nemcsak a mezőgazdaság, hanem a városi hőterhelés, az energiafogyasztás és a vízgazdálkodás szempontjából is kedvezőtlen kiinduló helyzet.

A Weather on Maps időjárással foglalkozó szakblog meteorológusai a Portfolio-nak elmondták, hogy az abszolút melegrekord az előttünk álló hőhullám idején várhatóan nem kerül veszélybe,

az előrejelzések alapján azonban így is komoly, tartós hőhullám érkezik a Kárpát-medencébe.

8-10 napos hőhullám jön, de a hőmérséklet akár egy hónapig magasabb lehet az átlagnál

Sajnos mind tartósságban, mind intenzitásban kedvezőtlenek az előrejelzések

– kezdték értékelésüket a Weather on Maps szakemberei.

A forró levegőt tartalmazó magassági gerinc, és a sarki eredetű légtömegből álló zóna elrendeződése az ECMWF augusztus elsejei előrejelzése alapján. Ez a légköri helyzet lesz felelős az előttünk álló hőség-periódusért. A blokkoló gerinc nagyon stabil képződmény, jelentősen lelassult magassági áramlásra utal, amely esménytelen, frontmentes, száraz időt okoz. Kép forrása: Weather on Maps

Általánosságban elmondható a meteorológiában, hogy minél távolabbi időszak pontos időjárási körülményeire vagyunk kíváncsiak, annál nagyobb bizonytalanság terheli az előrejelzéseket. Éppen ezért a szezonális, vagyis több hétre-hónapra előretekintő prognózisok esetében nem várható el olyan pontosság, mint egy néhány napra készülő előrejelzéstől. Az előttünk álló időszak esetében azonban a szakemberek szerint a nagy léptékű légköri helyzet már most viszonylag jól kirajzolódik.

Az ilyen nagy méretű légköri objektumok, mint a hőséget is okozó úgynevezett magassági gerinc előrejelzése sokkal kisebb bizonytalansággal terhelt, mint például egy zivatar pontos helyzetének prognosztizálása, ezért magabiztosan állíthatjuk, hogy legalább 8-10 napos hőségperiódusra érdemes készülni

– mondták a meteorológusok.

Hőkupola, vagy magassági gerinc? A meteorológusok szerint a hőséget most is egy magassági gerinc és a hozzá kapcsolódó anticiklon okozza. Ilyenkor a meleg levegő észak felé tör, a légkör mintegy „kiboltosodik”, a leszálló légmozgás pedig tovább fokozza a melegedést és gátolja a felhőképződést. A köznyelvben ezt a helyzetet gyakran hőkupolának nevezik. A szakemberek szerint a kifejezés akkor indokolt igazán, amikor az anticiklon különösen erős, a pozitív hőmérsékleti anomália pedig kiemelkedő.

A HungaroMet aktuális időjárási előrejelzése szerint a hőhullám a hét közepétől kezdődhet. Csütörtökön a maximumhőmérséklet már több helyen 35 Celsius-fok felett alakulhat, pénteken pedig helyenként a 40 fokot is megközelítheti a hőmérő higanyszála. Az előrejelzések alapján az NNGYK és a Katasztrófavédelem Magyarország egész területére harmadfokú hőségriasztást rendelt el július 30. és augusztus 4. között.

A szakemberek szerint az ország keleti részén lehet tartósabb és perzselőbb a hőség, míg a Dunántúlt valamivel korábban érhetik el zivatarok, amelyek átmenetileg frissebb levegőt is hozhatnak.

Most vasárnap szinte borítékolható, hogy a maximumhőmérséklet meghaladja majd a 35 Celsius-fokot hazánkban. Kép forrása: Weather on Maps

A különféle előrejelző modellek között egyetértés látszik abban, hogy tartós kánikula jön,

a hőhullám végét illetően azonban még nem ilyen egyértelmű a kép.

A Weather on Maps arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a legintenzívebb szakasz 8-10 napig tarthat, vagyis nagyjából a jövő hét végén jöhet némi enyhülés, a hőmérséklet akár négy hétig is a sokéves átlag felett alakulhat Magyarországon.

Jövő vasárnapra is azt mutatja az időjárási modellek "negyede-ötöde", hogy a forróság kitart hazánkban és 35 fok fölé is emelkedik majd a hőmérséklet. Kép forrása: Weather on Maps

Újra tartósan meleg éjszakákra készülhetünk

Ahogy már az előző hőhullámmal kapcsolatos elemzésünkben is kiemeltük, extrém hőség idején az emberi szervezet számára az egyik legnagyobb kihívást a trópusi éjszakák jelentik. Ezek azok az éjszakák, amelyek során a hőmérséklet hajnalra sem csökken 20 Celsius-fok alá. Ilyen esetekben a szervezet hőleadása alvás közben is korlátozott marad, ami különösen az idősek, a krónikus betegek, a kisgyermekek, valamint a rosszul szellőző vagy túlmelegedő lakásokban élők esetében növeli az egészségügyi kockázatokat.

A HungaroMet lágymányosi mérési adatai szerint eddig 22 olyan éjszaka volt a fővárosban, amikor a hőmérséklet nem csökkent 20 Celsius-fok alá. A június végi hőhullám idején, június 20. és július 1. között tizenkét egymást követő napon alakult ki trópusi éjszaka, ami jól mutatja, hogy a tartósan fennálló blokkoló időjárási helyzetekben éjszaka sem érkezik valódi enyhülés.

A Weather on Maps meteorológusai szerint hasonlóan meleg éjszakákra készülhetünk a következő időszakban is.

Az éjszakák nagy része borítékolhatóan 20 foknál magasabb hőmérséklet mellett telik majd, de különösen városi, erősen beépített környezetben arra is nagy esély van, hogy ne csökkenjen 25 fok alá a minimum

– mondták.

A szakemberek szerint valamelyest javíthatja a hőérzetet, hogy a levegő túlnyomóan száraz lehet majd. Mint fogalmaztak, a forróság általában elviselhetőbb 20-30 százalékos relatív páratartalom mellett, mint 50-60 százalékos páratartalom esetén. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a hőterhelés ne lenne jelentős, ugyanis a száraz levegő a kiszáradás kockázatát és a talaj vízvesztését is fokozhatja.

A kontinens egyik legmelegebb térsége lehet Magyarország

Az előttünk álló hőséggel kapcsolatban gyakran említik az előrejelzések, hogy augusztus első napjaiban a Kárpát-medence, azon belül is

Magyarország lehet a kontinens egyik legmelegebb térsége.

A lapunknak nyilatkozó meteorológusok szerint a Pó-síkság és az Ibériai-félsziget alföldi területei mellett valóban jó esély van arra, hogy a Kárpát-medence Európa legforróbb térségei közé kerüljön a hőhullám csúcsán.

Az is valószínű, hogy augusztus elején a Kárpát-medencében mérhetjük a legnagyobb pozitív eltérést az ilyenkor szokásoshoz képest

- értékelték a szakemberek a hőmérsékleti anomáliára vonatkozó előrejelzéseket.

Az anomália azt mutatja meg, hogy az aktuális vagy előrejelzett hőmérséklet mennyivel tér el egy korábbi referenciaidőszak átlagától. A meteorológusok szerint a mostani helyzetben a pozitív irányú eltérés meghaladhatja akár a 4-5 Celsius-fokot is, ami kifejezetten jelentősnek számít.

A hőmérséklet átlagtól való eltérése a 1991-2020 közötti referenciadőszakhoz képest a jövőhét elejéig. Ez az érték átlagosan kb. 3-5 fokkal lesz magasabb a sokévi átlagnál, de a hétvégén átmenetileg 6-8 fok is lehet az anomália mértéke. Kép forrása: Weather on Maps

Önmagában ugyanakkor az, hogy Magyarország vagy a Kárpát-medence Európa egyik legmelegebb régiója legyen, nem példa nélküli. A szakemberek szerint évente akár 1-2 alkalommal is előfordulhat hasonló helyzet, igaz, ez nem mindig jár együtt ilyen tartós és széles körű hőséggel.

A szárazság tovább súlyosbíthatjaa hőhullám hatásait

A mostani hőhullám azért különösen kellemetlen, mert egy eleve száraz, országszintű aszályos időszakban érkezik. Ez a mezőgazdaságban, a természetes élőhelyeken, a városi környezetben és az energiaellátásban is növelheti a sérülékenységet.

A Weather on Maps meteorológusai szerint „egyértelműen nagyon aggasztó” a júliusi csapadékhelyzet. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a talajok vízvesztéséhez ilyenkor az aratás is hozzájárul.

A betakarított területeken megváltozik a felszín albedója, vagyis fényvisszaverő és hőelnyelő képessége, a növényzet pedig már nem párologtat, és nem is lassítja a talaj kiszáradását.

Csapadék-anomália, vagyis az átlagtól való eltérés a hét hátralévő részében. A meteorológusok szerint lényegében "csontszáraz" idő várható. Kép forrása: Weather on Maps

A szakemberek szerint a porzó, száraz felszín felett a helyben képződő csapadékgócok esélye is csökken, a száraz levegő pedig a máshonnan érkező záporok, zivatarok fennmaradását is nehezítheti. Az újabb hőhullám beköszöntével várhatóan ezeknek is kevés esélyük lesz, így nemcsak Magyarországon, hanem Közép-Európa jelentős részén folytatódhat a száraz idő.

A meteorológusok szerint

számos országra, sőt teljes Közép-Európára kiterjedő szárazság várható még legalább 2-3 hétig.

A jövőhétre elrejelzett csapadékmennyiség ilyenkor szokásostól való eltérése. Még mindig az átlagosnál szárazabb idő várható, mindössze kevés csapadékkal. Kép forrása: Weather on Maps

Az aszály gazdasági hatása nem áll meg a mezőgazdaságnál. A magyar természetes vizek vízszintje is drámaian alacsony szinten van jelenleg. A Velencei-tónál hónapok óta egyre súlyosabb a helyzet, a friss a vízügyi modellszámítások alapján pedig augusztusra a tó vízszintje már a 20 centiméteres tartományba süllyedhet, ami ha bekövetkezne, az összefüggő vízfelület helyett egymástól elszigetelt kisebb tavacskák maradnának, közöttük száraz területekkel.

A Duna vízszintje szintén rekordalacsony szinten van. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) adatai alapján kedden 31 centiméterig csökkent a folyó vízállása Budapestnél, amivel két centivel megdőlt a korábbi negatív csúcs.

A folyóvízzel hűtött erőművek esetében a tartós hőség és az alacsony vízállás egyszerre jelent kockázatot. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kedden közölte, hogy az elmúlt hetek rendkívüli aszálya és az ebből következő alacsony dunai vízállás miatt,

a biztonságos üzemelés érdekében átmeneti teljesítménycsökkentést rendeltek el a Paksi Atomerőműnél.

A miniszter kiemelte, hogy a következő napokban érkező hőhullám tovább növeli majd az ország villamosenergia-fogyasztását, a Duna vízszintje pedig tovább csökkenhet, így aktívan figyelik az eseményeket és felkészültek az esetleges további biztonsági intézkedésekre.

Az előttünk álló hőhullám tehát az emberi szervezeten túl az ország gazdaságát is jelentősen próbára teszi majd. A szakemberek szerint tartós enyhülés és kiadós, országos csapadék nem látszik egyelőre egyértelműen az előrejelzésekben így az aszály a következő hetekben tovább mélyülhet majd az országban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images