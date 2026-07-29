  • Megjelenítés
FONTOS Trump bejelentette: Amerika indítja a támadást - Rommá fogják bombázni Iránt
Rendkívüli készültséget jelentettek Paksnál
Gazdaság

Rendkívüli készültséget jelentettek Paksnál

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Duna rekordalacsony vízállása miatt tovább erősítették a védekezést Paksnál: négy szivattyús úszóművet és két úszódarut állítottak készenlétbe, miközben több mint ötven vízügyi szakember éjjel-nappal figyeli a helyzetet. Szivattyúzásra egyelőre nincs szükség, a cél azonban az, hogy az atomerőmű hűtővízellátása az extrém körülmények között is biztonságos maradjon.

A rendkívüli készültség elrendelése után a vízügyi ágazat azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat a Duna paksi szakaszán

– közölte Facebook-oldalán Gajdos László, a Tisza-kormány élő környezetért felelős minisztere.

A tárcavezető beszámolója szerint a szakemberek már készenlétbe állítottak négy szivattyús úszóművet és két úszódarut. A berendezéseket egyelőre nem kellett bevetni, de a helyszínen 55 vízügyi szakember dolgozik folyamatos, napi 24 órás készenlétben. A cél, hogy a Paksi Atomerőmű hűtővízellátása az extrém alacsony dunai vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon – írta Gajdos László.

Történelmi mélypontra süllyedt a Duna Paksnál

A mostani intézkedések előzménye, hogy a tartós aszály és az elhúzódó kánikula miatt drasztikusan visszaesett a Duna vízhozama.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: különleges találkozóra készül Magyar Péter

Országos figyelmeztetést adott ki Magyarország szomszédja, SMS-ekben értesítik a lakosságot

Követeléskezelési Trendek 2026 – ezek a témák formálják most a piacot

Július 27-én Paksnál mínusz 106 centiméteres vízállást mértek, amivel új történelmi mélypont alakult ki.

A helyzet már az atomerőmű termelését is érinti: az 1. blokk teljesítményét július 27-én 21 óra 45 perctől 254 megawattal csökkentették. Az MVM szerint erre a lépésre az erőmű biztonságos működésének fenntartása, valamint a Dunába visszavezetett hűtővíz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírások betartása miatt volt szükség.

A júniusi és júliusi hőségben már több alkalommal is mérsékelni kellett a paksi blokkok teljesítményét. A szakemberek folyamatosan figyelik a folyó vízhozamát és hőmérsékletét, az intézkedéseket pedig az aktuális körülményekhez igazítják.

Az erőmű közlése szerint a teljesítmény visszafogása nem üzemzavar, hanem a szélsőséges hidrológiai helyzetre adott, előre meghatározott biztonsági intézkedés. A most készenlétbe helyezett úszóművek azt szolgálják, hogy szükség esetén a vízügy gyorsan be tudjon avatkozni a hűtővízellátás fenntartása érdekében.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Odalép Amerika Putyinnak, Kramatorszk kapujában az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán
Pattanásig feszült a helyzet a térségben: Amerika azonnal oda vezényelte a USS George Washington repülőgép-hordozót
Tisza-kormány: útjára indult az új vagyonvisszaszerzési szuperhatóság, egy sor fontos törvényt fogadott el a parlament
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility