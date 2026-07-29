Rendkívüli készültséget jelentettek Paksnál

A Duna rekordalacsony vízállása miatt tovább erősítették a védekezést Paksnál: négy szivattyús úszóművet és két úszódarut állítottak készenlétbe, miközben több mint ötven vízügyi szakember éjjel-nappal figyeli a helyzetet. Szivattyúzásra egyelőre nincs szükség, a cél azonban az, hogy az atomerőmű hűtővízellátása az extrém körülmények között is biztonságos maradjon.

A rendkívüli készültség elrendelése után a vízügyi ágazat azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat a Duna paksi szakaszán

– közölte Facebook-oldalán Gajdos László, a Tisza-kormány élő környezetért felelős minisztere.

A tárcavezető beszámolója szerint a szakemberek már készenlétbe állítottak négy szivattyús úszóművet és két úszódarut. A berendezéseket egyelőre nem kellett bevetni, de a helyszínen 55 vízügyi szakember dolgozik folyamatos, napi 24 órás készenlétben. A cél, hogy a Paksi Atomerőmű hűtővízellátása az extrém alacsony dunai vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon – írta Gajdos László.

Történelmi mélypontra süllyedt a Duna Paksnál

A mostani intézkedések előzménye, hogy a tartós aszály és az elhúzódó kánikula miatt drasztikusan visszaesett a Duna vízhozama.

Július 27-én Paksnál mínusz 106 centiméteres vízállást mértek, amivel új történelmi mélypont alakult ki.

A helyzet már az atomerőmű termelését is érinti: az 1. blokk teljesítményét július 27-én 21 óra 45 perctől 254 megawattal csökkentették. Az MVM szerint erre a lépésre az erőmű biztonságos működésének fenntartása, valamint a Dunába visszavezetett hűtővíz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírások betartása miatt volt szükség.

A júniusi és júliusi hőségben már több alkalommal is mérsékelni kellett a paksi blokkok teljesítményét. A szakemberek folyamatosan figyelik a folyó vízhozamát és hőmérsékletét, az intézkedéseket pedig az aktuális körülményekhez igazítják.

Az erőmű közlése szerint a teljesítmény visszafogása nem üzemzavar, hanem a szélsőséges hidrológiai helyzetre adott, előre meghatározott biztonsági intézkedés. A most készenlétbe helyezett úszóművek azt szolgálják, hogy szükség esetén a vízügy gyorsan be tudjon avatkozni a hűtővízellátás fenntartása érdekében.

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