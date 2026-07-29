Rendkívüli készültséget rendelt el a Tisza-kormány, kritikus a helyzet a vízhiány miatt

A rendkívüliy intézkedésre azért volt szükség, mert a hazai vízhiány-kezelési körzetek túlnyomó többségében kritikussá vált a helyzet. A hivatalos adatok szerint a 84 körzetből 66-ban a jogszabályban rögzített harmadfokú határérték fölé emelkedett az aszályindex, ami az ország területének 74 százalékát érinti.
Rendkívüli készültséget rendelt el emiatt a miniszter.
Ezzel biztosított, hogy a vízügyi igzagatóság szakemberei az ország ezen területén rendkívüli védekezési fokozatban végzik az aszály elleni védekezést.
Hozzátette: az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban el tudják végezni.
Mi történik az országban?
A HungaroMet két napja adta ki ezzel kapcsolatos jelentését. Ezek szerint az elmúlt napok szórványosan előforduló záporai is csak igen kevés csapadékot hoztak, így országos viszonylatban tovább súlyosbodott az aszályhelyzet. A következő 8-10 napban a szárazság mellett egyre erősebb hőstressznek is ki lesznek téve a növények, a csapadékhiány mellett légköri aszály is sújtja a vegetációt. Az öntözés nélkül termesztett nyári
növények idő előtti száradása fokozódik, ami további termésvesztést okoz.
A meteorológiai szolgálat szerint a talaj csak kis területen, a Dunántúl délnyugati részén tartalmaz kielégítő mennyiségű nedvességet, az ország túlnyomó részén kritikusan száraz, a felső fél-egy méteres réteg nedvességtartalma sokfelé a 20%-ot sem éri el a növények számára hasznosítható víztartalom arányában, a telítettséghez képesti vízhiány már 120-180 mm között van. A vasárnap este óta kialakult záporok csak a felső néhány cm-es réteget nedvesítették át, átmeneti jelleggel.
Főbb növényi kultúrák
A napraforgó elvirágzott, zöld tömege a műholdas mérések szerint nagyon alacsony, nagyrészt még a 2022-es évinél is kevesebb.
A kukorica öntözetlen állományai a legtöbb helyen nagyon gyengék. Elsősorban a Dunántúl legdélebbi részén vannak a kedvezőbb körülmények, másfelé az országban gyakorlatilag a szezon elejétől folyamatosan tartó aszály immár visszafordíthatatlan, nagy károkat okozott. Az NDVI index értéke jellemzően a 2022-es érték alatt van.
Jelenleg az ország túlnyomó részén nagyfokú mezőgazdasági aszály van, csak a délnyugati országrészben és kisebb körzetekben északon van optimális nedvesség a talajban. Az április 1-től tartó időszak 79%-ában volt az ország területének legalább 30%-án legalább közepes aszály, a legtöbb aszályos nap eddig Pest (102) és Hajdú-Bihar (100) vármegyékben fordult elő, a legkevesebb pedig Zalában (32). Mivel számottevő csapadékra a következő 10 napban sincs kilátás, ezért a károk tovább növekednek.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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