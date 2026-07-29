Riasztó eredmények érkeztek a Semcorp közeléből

Az ivóvízre meghatározott érték több mint tízszeresét is elérte a mangán koncentrációja a debreceni Semcorp-gyár közelében vizsgált lakossági kutakban. A szennyezés eredete egyelőre nem ismert, ezért a Greenpeace és a Mikepércsi Anyák átfogó hatósági vizsgálatot kezdeményez.

Az ivóvízre meghatározott értéket többszörösen meghaladó mangánkoncentrációt mértek a debreceni Semcorp-gyár környezetében található három lakossági kútban – közölte a Greenpeace Magyarország. Két mintában

a koncentráció a határérték több mint tízszeresét érte el, ezért a civilek hatósági vizsgálatot kezdeményeznek.

A mintákat a februári üzemi baleset után kialakult lakossági aggodalmak miatt vették Gugyori, Szemán-tanya és Szepes térségében. A kutakat tulajdonosaik a mindennapokban is használják: vizükből isznak és főznek, valamint állatokat itatnak és kerteket öntöznek vele. A laboratórium literenként 790, 520 és 240 mikrogramm mangánt mutatott ki, miközben az ivóvízre meghatározott paraméteres érték 50 mikrogramm.

A mostani vizsgálat nem mutatta ki a februári balesetet követően a környezetben talált, a gyár technológiájára utaló anyagokat.

A civilek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a magas mangánkoncentráció eredete egyelőre nem állapítható meg, és a térség földtani adottságai miatt a természetes geológiai háttér sem zárható ki. A mért értékek szerintük ennek ellenére átfogó hidrogeológiai és környezetvédelmi vizsgálatot indokolnak annak tisztázására, hogy fennáll-e egészségügyi kockázat.

A Semcorp üzemében február 18-án történt, ipari szennyezéssel járó baleset után vett csatornamintákban acetont, kloroformot, diklórmetánt, szénhidrogéneket és a vízi élővilágra veszélyes mennyiségű alumíniumot találtak.

Az aceton- és alumíniumkoncentráció egy hét alatt jelentősen visszaesett, ami a szakértők szerint egy balesetszerű szennyezési hullám levonulására utalhatott. A civilek bejelentése nyomán indított hatósági vizsgálat később a talajvízben arzént, cinket, ólmot, kobaltot, kadmiumot, nikkelt, báriumot, krómot, rezet, mangánt és lítiumot is kimutatott.

A környezetvédelmi hatóság június végén felfüggesztette a kínai vállalat tevékenységét, miután a gyár területén több anyagnál is határérték feletti koncentrációt találtak. A talajvízből vett egyik mintában az alumínium mennyisége a határérték több mint tizenháromezerszerese volt. Július elején a tűzvédelmi hatóság is megtiltott minden tevékenységet a gyár teljes területén, hárommillió forintos bírságot szabott ki, a rendőrség pedig környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozást indított.

A MIAKÖ és a Greenpeace a friss kútmérések eredményeit megküldi az illetékes hatóságoknak. A szervezetek azt is kérik, hogy a vizsgálatokat terjesszék ki további, az akkumulátoripari technológiák szempontjából releváns anyagokra.

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