Riasztó eredmények érkeztek a Semcorp közeléből

Az ivóvízre meghatározott értéket többszörösen meghaladó mangánkoncentrációt mértek a debreceni Semcorp-gyár környezetében található három lakossági kútban – közölte a Greenpeace Magyarország. Két mintában
a koncentráció a határérték több mint tízszeresét érte el, ezért a civilek hatósági vizsgálatot kezdeményeznek.
A mintákat a februári üzemi baleset után kialakult lakossági aggodalmak miatt vették Gugyori, Szemán-tanya és Szepes térségében. A kutakat tulajdonosaik a mindennapokban is használják: vizükből isznak és főznek, valamint állatokat itatnak és kerteket öntöznek vele. A laboratórium literenként 790, 520 és 240 mikrogramm mangánt mutatott ki, miközben az ivóvízre meghatározott paraméteres érték 50 mikrogramm.
A mostani vizsgálat nem mutatta ki a februári balesetet követően a környezetben talált, a gyár technológiájára utaló anyagokat.
A civilek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a magas mangánkoncentráció eredete egyelőre nem állapítható meg, és a térség földtani adottságai miatt a természetes geológiai háttér sem zárható ki. A mért értékek szerintük ennek ellenére átfogó hidrogeológiai és környezetvédelmi vizsgálatot indokolnak annak tisztázására, hogy fennáll-e egészségügyi kockázat.
A Semcorp üzemében február 18-án történt, ipari szennyezéssel járó baleset után vett csatornamintákban acetont, kloroformot, diklórmetánt, szénhidrogéneket és a vízi élővilágra veszélyes mennyiségű alumíniumot találtak.
Az aceton- és alumíniumkoncentráció egy hét alatt jelentősen visszaesett, ami a szakértők szerint egy balesetszerű szennyezési hullám levonulására utalhatott. A civilek bejelentése nyomán indított hatósági vizsgálat később a talajvízben arzént, cinket, ólmot, kobaltot, kadmiumot, nikkelt, báriumot, krómot, rezet, mangánt és lítiumot is kimutatott.
A környezetvédelmi hatóság június végén felfüggesztette a kínai vállalat tevékenységét, miután a gyár területén több anyagnál is határérték feletti koncentrációt találtak. A talajvízből vett egyik mintában az alumínium mennyisége a határérték több mint tizenháromezerszerese volt. Július elején a tűzvédelmi hatóság is megtiltott minden tevékenységet a gyár teljes területén, hárommillió forintos bírságot szabott ki, a rendőrség pedig környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozást indított.
A MIAKÖ és a Greenpeace a friss kútmérések eredményeit megküldi az illetékes hatóságoknak. A szervezetek azt is kérik, hogy a vizsgálatokat terjesszék ki további, az akkumulátoripari technológiák szempontjából releváns anyagokra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Lángokban Európa: tűzoltók haltak meg a pusztító erdőtűz elleni küzdelemben
Járművüket teljesen körbezárta a tűz.
Teljesen megbénult a közlekedés a Dráván, hajmeresztő dolgokat tárt fel a kiszáradó meder
Mínusz 186 centiméteres vízállást mértek.
Bejelentést tett Magyar Péter: krízistervet dolgoznak ki az áramkiesés és a vízhiány miatt, korlátozhatják a fogyasztást
A legnagyobb ipari fogyasztók áram- és vízhasználatát érintené.
Elindult a pályázat: rövidesen vezetőket kaphat a vagyonvisszaszerzési hivatal
Öt pozícióra keresnek embert az elszámoltatásért felelős NVVH-ba.
Jön a másodfokú riasztás és a 39 fokos hőség a szomszédban is, korlátozásokat vezettek be a Dunán
Csak a hegyvidékekre nem adtak ki figyelmeztetést.
Lassan elfogynak a jelzők: drámai adatok érkeztek, borzonghatnak Donald Trump tanácsadói
Sokkoló, kétségbeejtő, mellbevágó számok a republikánusok szemszögéből.
Megszületett a döntés: jelentősen csökkenhetnek a legszegényebbek fűtési költségei
Ősztől lép majd életbe az intézkedés.
Milliárdos brüsszeli források úszhatnak el, félbeszakították a parlament nyári szünetét a szomszédban
Törvénykezési dömpingbe kezdett a román törvényhozás.
Generációk a munkahelyen - Bereczki Enikő, generációkutató & Pataki Hajnalka, People Partner
Performaszpihenés, nyári önképzés, avagy új generációs trendek a nyaraláson
Megjelent a teljesítményalapú szabadidő és a performanszpihenés jelensége: nemcsak átélni szeretnénk az élményeket, hanem azt is fontosnak érezzük, hogy megmutassuk őket. [...]
Új trend a Z-generáció, de az idősebbek nyaralási szokásaiban is
A sziget, amelytől a világgazdaság függ - meddig védi Tajvant a szilíciumpajzs?
Az Arizonától Drezdáig zajló chipgyárépítési hullám biztonságosabbá teheti a globális ellátást, közben azonban Tajvan geopolitikai védelmét is gyengítheti. Kik nyerhetnek a félvezetőgy
Szétszakadt az ESG-piac: az amerikai pénz menekül, az európait szabályozzák
Ugyanaz a befektetési stratégia a két kontinensen már egészen más szabályozási, politikai és piaci környezetben működik. Míg Európában erősebb jelentési és megfelelési elvárásokhoz kel
Bizalmi vagyonkezelés 2026: új korszak jöhet a családi vagyontervezésben?
Jelen blogbejegyzésünkben röviden bemutatjuk a bizalmi vagyonkezelési struktúrákra vonatkozó adózási környezet elfogadott változásait. A 2026. augusztus 31-én hatályba lépő jogszabály els
Négy webáruház, négy bírság: mit üzennek a NAIH legújabban közzétett bírságoló határozatai?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) négy olyan határozatot is közzétett, amelyek mind webáruházak adatkezelési tájékoztatási gyakorlatát vizsgálták, és mindegyi
"Hogyan tegyek félre, ha alig marad a fizetésemből?" - válaszolunk a leggyakoribb kérdéseitekre
Sokszor kapunk visszajelzéseket a követőinktől kommentben: "Jó lenne félretenni, de miből?" Ez nem kifogás, hanem sok családnál nagyon is valós helyzet. Ezért most nem azt mondjuk, hogy mondj
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Kinek fog fájni valójában a kormány vagyonadó-terve?
A cégérték meghatározása lehet az egyik izgalmas kérdés.
Szárad a Velencei-tó: most érdemes nyaralót venni?
"Kiszárad" az ingatlanpiac is?
Hőkupola előtt állunk – Miért jósolnak más időt az előrejelző modellek?
Ezért látunk eltérő maximumokat a térképeken.