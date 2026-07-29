Tisza-kormány: folyik a kormányülés, meg is született az első fontos döntés

Megszületett a döntés: jelentősen csökkenhetnek a legszegényebbek fűtési költségei
A kormányülésen döntöttek arról, hogy ősszel 27-ről 5 százalékra csökkentik a tűzifa áfáját – jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Az intézkedéssel a kabinet a rezsicsökkentésbe eddig érdemben be nem vont, fával fűtő mintegy másfél millió embert támogatná.
ÁSZ: gyakorlatilag semmilyen igazolható munkát nem végzett az Orbán-kormány által létrehozott élelmiszermentő
Megalakulása óta egyetlen élelmiszer átadását sem koordinálta az állami Élelmiszermentő Központ, miközben több milliárd forintot költött egy ténylegesen nem használt informatikai rendszer fejlesztésére és üzemeltetésére. Az Állami Számvevőszék jogosulatlan és nem igazolt kifizetéseket is feltárt, ezért bűncselekmények gyanúja miatt az illetékes hatóságokhoz fordult.
Elfogadta ügyrendjét a gyermekvédelem válságát feltáró vizsgálóbizottság
Elfogadta ügyrendjét az Országgyűlés gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottsága első, szerdai ülésén.
Diószegi Judit, a bizottság tiszás elnöke az ülés kezdetén arról beszélt, minél kiszolgáltatottabb egy gyermek, annál nagyobb felelősség terheli azokat az intézményeket és személyeket, akik a gondozásáról döntenek, illetve akik a mindennapi, akikre a mindennapi ellátását bízzák.
A gyermekvédelmi szakellátás nem egyszerűen egy szolgáltatás
- emelte ki. Úgy vélte, a rendszer működését nem az alapján kell megítélni, hogy hány intézményt tartanak fenn, hány férőhellyel rendelkeznek vagy hány szabályzatot alkottak.
A valódi mérce az, hogy a családjából kiemelt gyermek biztonságban van-e, megfelelő gondoskodást kap-e, meghallgatják-e és kap-e valódi esélyt arra, hogy a traumái ellenére teljes, önálló és méltó életet élhessen - fogalmazott. Hozzátette: ugyanilyen fontos mérce az is, hogy a gyermekekkel foglalkozó szakemberek biztonságos körülmények között, megfelelő képzettséggel, segítséggel és szakmai támogatással tudják ellátni a feladatukat.
Panyi Miklós fideszes alelnök kiemelte: egyetértenek a vizsgálóbizottság célrendszerével, egy jobb gyermekvédelmi rendszer kialakításában, ezért részt vesznek a bizottság munkájában. Kifogásolta ugyanakkor, hogy az ügyrendre tett tiszás javaslat olyan értékítéleteket tartalmaz az elmúlt 16 évről, amelyeknek egy feltáró munka után lehet csak létjogosultsága. Úgy vélte, ha a bizottság korrektül, objektíven akar eljárni, nincs szükség olyan típusú megállapításokra, hogy rendszerszintű problémák voltak a gyermekvédelemben. Kiemelte: a gyermekvédelmet távol kell tartani a politikától, és elítélte az elmúlt időszak politikai akcióit, amelyek a kérdésből politikát csináltak.
Mellette a KDNP-s Juhász Hajnalka is arról beszélt, a gyermekvédelmet mentesíteni kell a politikától, nem pedig eszközként használni.
A Tisza eredeti igazságügyminiszter-jelöltje, Melléthei-Barna Márton alelnök szerint éppen azért hozta létre a vizsgálóbizottságot az Országgyűlés, mert felismerte, hogy rendszerszintű problémák vannak a gyermekvédelemben. Mint mondta, nem a boszorkányüldözés a cél, mindenki tudja, hogy problémák vannak a gyermekvédelemben és ha ez szerepel a bizottságot létrehozó országgyűlési határozatban, akkor az ügyrendben is szerepelhet.
A Mi Hazánk elnökhelyettese, Dúró Dóra azt javasolta, a bizottság ne csak a szűken vett gyermekvédelmi kérdésekkel foglalkozzon, és inkább vizsgálja azt a lehető legszélesebb körben, ezt a javaslatot a tagok támogatták.
Melléthei-Barna Márton a kompromisszum fontosságát hangsúlyozva azt javasolta, a Fidesz képviselői tegyenek szövegszerű javaslatot az ügyrendre, de végül az ellenzéki képviselők elálltak ettől az igényüktől és támogatták a benyújtottat. Panyi Miklós hangsúlyozta: azért döntöttek így, hogy a bizottság mihamarabb megkezdhesse a működését.
Diószegi Judit a testület munkatervének tervezetét ismertetve elmondta: időszakok szerint vizsgálnák a gyermekvédelmi ellátás rendszerét nyilvános jelentések alapján, és tartanának személyes meghallgatásokat is. Megvizsgálnák a döntéshozók politikai felelősségét, meghallgatnák a politikai vezetőket, államtitkárokat, minisztereket, a területért felelős szakembereket.
Dúró Dóra alelnök jelezte, a gyermekvédelem szakmai alapú vizsgálatánál nem szerencsés az időbeli szakaszolás, helyette tematikusan, intézmények, ügyek szerint kellene vizsgálniuk a rendszer működését. A bizottság úgy döntött, tematikus alapon készíti el munkatervét és a publikus anyagokat, jelentéseket közzéteszi a honlapján.(MTI)
A pénzügyi és költségvetési bizottság nem támogatta az NMHH 2025-ös beszámolójának elfogadását
Az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottsága nem támogatta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2025. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot.
Az ülésen a bizottsági tagok Aranyosné Börcs Janka főigazgatót a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) működéséről kérdezték, kifogásolva a gazdálkodás számos pontját, többek között a titkársági reprezentációs kiadásokat, az alvállalkozóknak és külsős cégeknek adott megbízásokat, egyedi támogatásokat.
Válaszában a hivatal vezetője kifejtette, hogy a reprezentációs költségek számos titkársági szervezet között oszlanak meg, az NMHH tevékenysége pedig széleskörű, több mint száz informatikai rendszert üzemeltet, ezek folyamatos karbantartásához és fejlesztéséhez sok szakértővel kell folyamatosan együttműködni.
Sorbán János István gazdasági igazgató közölte, hogy az NMHH szerződések alapján folyósít kifizetéseket, a támogatott partnerektől tételes elszámolásokat kér.
A bizottság a javaslat elfogadását többségi döntéssel utasította el.
A testület ezzel szemben érdemi vita nélkül fogadta el a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításáról szóló határozati javaslatot, a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosításáról szóló törvényjavaslatot, valamint a 2026-os központi költségvetésről szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot.
Ez utóbbi célja a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében (HET) vállalt kötelezettségek teljesítésének elősegítése, valamint az ahhoz szükséges pénzügyi és jogi garanciák megteremtése. Így például lehetővé teszi, hogy a HET keretében a Magyarország által lehívott hitelből a Magyar Fejlesztési Bank részére tőkeemelés formájában átadott források meghatározott részét az Európai Beruházási Bankkal együttműködve használják fel. A javaslatban kapott helyet az az intézkedés is, amely meghatározza a Versenyképes Járások Program forrását biztosító Területfejlesztési Alapba történő befizetési kötelezettség idei ütemezésének módosítását úgy, hogy miután a májusi fizetés elmaradt, az önkormányzatoknak azt novemberben kell majd teljesíteniük. (MTI)
Újabb rendkívüli ülést hívnak össze: fontos változások jönnek a magyar iskolákban és az egészségügyben
Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és keddre a kormány, amely öt előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlamenti honlapra.
Bejelentette a miniszter: életbe lép a vörös kód
Csütörtöktől ismét életbe lép a vörös kód a tartós, akár 40 Celsius-fokot is elérő kánikula miatt. A rendkívüli hőség kezelésére a hazai szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem is felkészült, a döntéshozók pedig fokozott odafigyelést kérnek a lakosságtól – tájékoztatott Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter Facebook-bejegyzésében.
Augusztus közepéig lehet pályázni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetésére
Várhatóan augusztus 16-ig lehet pályázni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöki és elnökhelyettesi posztjára, az Országgyűlés pedig augusztus 27-én vagy 28-án választhatja meg a most létrehozott hivatal öt tisztségviselőjét. A pályázati felhívások tervezetét az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának szerdai ülésén ismertették a Tisza képviselői.
Magyar Péter bejelentette: még ma hatalmas áfacsökkentésről dönt a kormány
Ma dönt a Tisza-kormány a tűzifa áfájának 27%-ról 5 %-ra csökkentéséről - jelezte Facebook-oldalán a miniszterelnök.
Euróbevezetés, uniós források – Most dől el Magyarország jövője!
A Portfolio októberben már tizenhatodik alkalommal rendezi meg Budapest Economic Forum konferenciáját, mely idén egy extra nappal egészül ki. Azt gondoljuk, hogy annyi fontos uniós téma van, hogy azokra érdemes egy külön napot szentelni, így született meg a Back to Europe konferenciánk, melyet október 6-án tartunk a budapesti Hotel Intercontinentalban.
Döntött a Tisza-kormány: takarékossági programot hirdetett az állami cégeknél
Az állami cégek igazgatóságait és felügyelőbizottságait érintő takarékossági intézkedésekről döntött a kormány. A tagok létszámáról és a javadalmazásukról tervezett változásokat társadalmi egyeztetésre bocsátják - jelentette be a kormány szerdán.
Országos orvosvezetőket menesztett a kormány
Porpáczy Krisztina, az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért felelős államtitkára egy Facebook-videóban jelentette be, hogy megkezdődött az alapellátás átalakítása, amelynek részeként kezdeményezte Békássy Szabolcs országos kollegiális szakmai vezető háziorvos megbízásának megszüntetését, valamint az új vezetői pályázatok kiírását.
Módosítottak az Európai Unió AI-szabályozásán, itt vannak a részletek
Elfogadták az Európai Unió mesterségesintelligencia-szabályozásának (AI Act) első jelentős módosítását, a Digital Omnibus AI-csomagot, amely átütemezi egyes kötelezettségek határidejét. A változásokra Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter is felhívta a figyelmet Facebook-bejegyzésében.
Forsthoffer Ágnes megszólalt az NVVH-ról
A mai napon hatályba lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. A törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgáltuk a Sándor-palota Alkotmányossági és Jogi Igazgatóságának szakembereivel. Alkotmányossági aggály nem merült fel - jelezte Forsthoffer Ágnes.
A kormány korrupcióellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért - tette hozzá.
Gyökeres változást jelentett be a belügyminiszter: teljesen elválasztanák a politikát a magyar sporttól
A magyar sportirányítási rendszer megújítása érdekében a politikai és a sportvezetői tisztségek szigorú összeférhetetlenségének bevezetését javasolja Pósfai Gábor. A belügyminiszter szerint ki kell zárni az országos politikai döntéshozókat és a többségi állami tulajdonú vállalatok vezetőit a sportági szakszövetségek, sportköztestületek éléről, emellett meg kell tiltani a tisztségviselést azoknak is, akik szabálytalanul használták fel az állami támogatásokat. A javaslat részleteit Pósfai Gábor belügyminiszter ismertette Facebook-bejegyzésében.
Magyarország egyik legbefolyásosabb szövetségesénél járt Orbán Anita, fontos találkozókon van túl
Orbán Anita külügyminiszter bajorországi látogatásán német és bajor miniszterekkel, valamint parlamenti vezetőkkel tárgyalt.
Hende Csaba csak a kezdet - Rengeteg állami pozíció vált elérhetetlenné a bejáratott politikusoknak
Az Alaptörvény tizenhetedik módosításával bevezetett országgyűlési képviselői mandátumkorlát számos magas rangú állami tisztség betöltését is kizárja, köszönhetően az egyéb törvényi szabályozásoknak. A passzív választójog elvesztése ezekben az esetekben főként a jövőbeli kinevezéseket akadályozza meg, míg Hende Csaba volt alkotmánybíró esetében a mandátum automatikus megszűnését is maga után vonta - írta friss posztjában a Vidéki prókátor oldalt üzemeltető Fülöp Botond.
Üzent a honvédelmi miniszter
Szerda éjfélig regisztrálhatnak a Bálna Honvédelmi Központban augusztus 1-jén tartandó rendezvényre azok a volt katonák, akik újra csatlakoznának a honvédséghez - közölte a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán.
Ruszin-Szendi Romulusz azt írta, hogy azok számára, akiket méltatlanul távolítottak el a Magyar Honvédségtől, vagy akiknek a Covid-19 elleni védőoltás fel nem vétele miatt szűnt meg a szolgálati jogviszonyuk, és szeretnének újra egyenruhát viselni, most van itt az idő.
"Ne halogasd, mert ma éjfélig van lehetőséged jelentkezni" - tette hozzá.
Megjegyezte, hogy sokan hosszú évek óta várnak erre a pillanatra, arra, hogy végre ne a "múlt igazságtalanságai" határozzák meg a jövőjüket, hanem ismét a tudásuk, a tapasztalatuk és a szolgálat iránti elkötelezettségük.
A miniszter arra kérte az érdeklődőket, hogy amikor augusztus 1-jén megérkeznek a Bálnába, vigyék magukkal a szolgálati jogviszony megszüntetéséről szóló dokumentumot, ez ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy a szükséges ügyintézés gördülékenyen történhessen.
"A Bálna sokunk számára fájdalmas emlékeket idéz. Most azonban együtt bebizonyíthatjuk, hogy ugyanaz a hely egy új kezdet szimbóluma is lehet. A tisztesség, a bajtársiasság és a haza szolgálata erősebb minden politikai önkénynél" - fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusz.
Rendkívüli készültséget rendelt el a Tisza-kormány, kritikus a helyzet a vízhiány miatt
Rendkívüli készültséget és a legmagasabb fokozatú riadót rendeltek el Magyarország területének csaknem háromnegyedén a súlyosbodó aszály miatt. Az azonnali beavatkozást lehetővé tévő döntésről Gajdos László, a TISZA élő környezetért felelős minisztere számolt be a közösségi oldalán közzétett videójában.
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Magyarország és a Bajor Szabadállam kapcsolatainak újjáélesztése szimbólumaként
Magyar Péter miniszterelnök hivatalában fogadja Markus Söder bajor miniszterelnököt.
A találkozót követően csütörtökön 11:20-tól a miniszterelnökök sajtótájékoztató keretében ismertetik a megbeszélés eredményeit.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt
A háttérben már megindult a vagyonadó kidolgozása a minisztériumban - De mégis mire számíthatnak az érintettek?
Zajlanak az egyeztetések a Pénzügyminisztériumban a Magyarországon bevezetés előtt álló vagyonadó részletszabályairól, ezért a Portfolio elérkezettnek látta az időt arra, hogy összeszedje: mi az, amit eddig tudunk, ez alapján mire érdemes készülniük az érintetteknek az adónem kapcsán, milyen várható következményekkel kell kalkulálni. Ebből a tételből a Tisza-kormány többszáz milliárd forintos költségvetési bevételt vár már 2027-től. Erre nagy szüksége is van a költségvetési tervek (csökkenő hiány és lakosságot támogató intézkedések) megvalósítása érdekében.
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