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Tisza-kormány: különleges találkozóra készül Magyar Péter
Gazdaság

Tisza-kormány: különleges találkozóra készül Magyar Péter

Portfolio
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A héten sem állt meg a törvénykezési nagyüzem a parlamentben, miközben a kormány új döntései is érkeznek. Közben Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Markus Söderrel, a Bajor Szabadállam miniszterelnökével találkozik.

Ezen a héten is aktív volt a parlament, lényeges törvényjavaslatokról döntöttek a képviselők.

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A találkozót követően csütörtökön 11:20-tól a miniszterelnökök sajtótájékoztató keretében ismertetik a megbeszélés eredményeit.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

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