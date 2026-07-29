Tisza-kormány: különleges találkozóra készül Magyar Péter

Ezen a héten is aktív volt a parlament, lényeges törvényjavaslatokról döntöttek a képviselők.
A keddi kormányzati sajtómeghívóból pedig az is kiderült: hosszú évek után
Magyarország és a Bajor Szabadállam kapcsolatainak újjáélesztése szimbólumaként
Magyar Péter miniszterelnök hivatalában fogadja Markus Söder bajor miniszterelnököt.
A találkozót követően csütörtökön 11:20-tól a miniszterelnökök sajtótájékoztató keretében ismertetik a megbeszélés eredményeit.
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A háttérben már megindult a vagyonadó kidolgozása a minisztériumban - De mégis mire számíthatnak az érintettek?
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Vészjósló bejelentés érkezett: dróntámadás után készül a válaszlépésre a Közel-Kelet egyik legerősebb hatalma
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Itt a friss előrejelzés: 40 fokkal indul az augusztus, jó eséllyel új melegrekord is születik
Péntekre három megyében a legmagasabb, piros figyelmeztetést is kiadták a hatóságok.
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