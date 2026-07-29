Tisza-kormány: különleges találkozóra készül Magyar Péter

A héten sem állt meg a törvénykezési nagyüzem a parlamentben, miközben a kormány új döntései is érkeznek. Közben Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Markus Söderrel, a Bajor Szabadállam miniszterelnökével találkozik.

Ezen a héten is aktív volt a parlament, lényeges törvényjavaslatokról döntöttek a képviselők.

A keddi kormányzati sajtómeghívóból pedig az is kiderült: hosszú évek után

Magyarország és a Bajor Szabadállam kapcsolatainak újjáélesztése szimbólumaként

Magyar Péter miniszterelnök hivatalában fogadja Markus Söder bajor miniszterelnököt.

A találkozót követően csütörtökön 11:20-tól a miniszterelnökök sajtótájékoztató keretében ismertetik a megbeszélés eredményeit.

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