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Új államtitkár érkezik az Igazságügyi Minisztériumba
Gazdaság

Új államtitkár érkezik az Igazságügyi Minisztériumba

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Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke, a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit gyakorolva kinevezett egy új államtitkárt az Igazságügyi Minisztériumba. Közben a közlönyben több változást is kihirdettek, ami a helyettes államtitkári kart érinti.

A miniszterelnök javaslatára Bán Dánielt az Igazságügyi Minisztérium államtitkárává 2026. július 30-ai hatállyal kinevezem - derül ki Forsthoffer Ágnes határozatából.

Az államtitkár kinevezése mellett számos új név megjelent a közlönyben.

Berki Antal pedig - Magyar Péter miniszterelnöki határozata értelmében - a Belügyminisztérium helyettes államtitkára lett, július 29-i hatállyal.

Egy másik kormánydöntés értelmében pedig Belényesi László, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium helyettes államtitkára a mai naptól a (Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium részeként működő) Nemzeti Fejlesztési Központon belül működő főigazgatóságot vezető főigazgatójaként látja el.

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Egy másik döntésből kiderül: Gergyeni Zoltán, az IM helyettes államtitkára lemondott, Szabó Levente kap helyettes államtitkári feladatokat.

Vitézy Dávid javaslatára Magyar Péter augusztus 1-jei hatállyal kinevezte Szentirmai Tamást a Közlekedési és Beruházási Minisztérium helyettes államtitkárává. Lavich Gábor Ákos pedig a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára lett július 29-i hatállyal.

Balogh Szilviát és Zöld-Nagy Viktóriát, a Szociális és Családügyi Minisztérium helyettes államtitkárait Magyar Péter felmentette, helyükre jött Szabó Imre Szilárd és Nádasné Rab Henriett Enikő.

A közlönyben megjelent miniszterelnöki döntés szerint Raffay Bálint már nem országos kórházfőigazgató-helyettes, ő a korábbi hírek szerint az Egészségügyi Minisztériumban kap szerepet, jogi és személyügyi feladatai lesznek. 

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült.

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