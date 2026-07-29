  • Megjelenítés
Újabb rendkívüli ülést hívnak össze: fontos változások jönnek a magyar iskolákban és az egészségügyben
Gazdaság

Újabb rendkívüli ülést hívnak össze: fontos változások jönnek a magyar iskolákban és az egészségügyben

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és keddre a kormány, amely öt előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlamenti honlapra.

A dokumentum szerint az Országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását.

Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása, a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása.

A Miniszterelnökség vezetője kezdeményezését egyebek mellett

a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításának elfogadásával indokolta,

Még több Gazdaság

Rendkívüli készültséget jelentettek Paksnál

Döntött a parlamenti bizottság Magyar Péter mentelmi jogáról

Hatalmas veszélyben Magyarország élővizei: mindenki a szomorú rekordokra figyel

amellyel szerinte a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, továbbá a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait.

Ruff Bálint azt írta, a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő törvénymódosítások elfogadása megteremti a költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteit. Az egészségügyi adatkezelést érintő törvénymódosítások elfogadásának célja a magyar lakosság egészségi állapotának javítása érdekében az ellátórendszer hatékonyságának folyamatos javítása. A szakképzésről szóló törvény módosítása elősegíti a szakképzési centrumok működésének racionalizálását, költséghatékonyabbá tételét - indokolta kezdeményezését a miniszter.

A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, azóta a kormány minden héten kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Odalép Amerika Putyinnak, Kramatorszk kapujában az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán
Pattanásig feszült a helyzet a térségben: Amerika azonnal oda vezényelte a USS George Washington repülőgép-hordozót
Tízéves tilalmat törölt el Magyarországon az Országgyűlés mai döntése: nagy változás jön az energiaellátásban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility