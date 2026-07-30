A túl olcsó magyar üzemanyagnak is van ára – Roham indulhat, ennek nem lesz jó vége

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Első ránézésre örülhetnek a magyar autósok: miközben a nemzetközi üzemanyagpiacon egyre feszültebb a helyzet, itthon továbbra is feltűnően olcsón lehet tankolni. Csakhogy a hazai és a régiós árak közötti különbség mára akkorára nőtt, hogy az olcsó magyar üzemanyag már önmagában is piaci kockázatot jelenthet. Erre Magyar Péter már a múlt héten figyelmeztetett, jelezve, hogy a jelenlegi állapot tartósan nem maradhat fenn, az üzemanyagturizmus veszélyével pedig a kormány is számol. Megnéztük, mi állhat az árak látványos leszakadása mögött, és hol jelentkezhetnek először a problémák.

Az elmúlt hetekben ismét a figyelem középpontjába kerültek az üzemanyagárak, miután a Hormuzi-szoros körüli kedvezőtlen fejlemények és az orosz dízelexport visszaesése kifejezetten nehéz helyzetbe hozta a piacot.

A hazai autósok azonban egyelőre nem sokat éreznek a kedvezőtlen nemzetközi folyamatokból: a benzin átlagára most is 600 forint környékén alakul, és a dízel sem drágult sokkal a június végén kivezetett védett áras szint fölé. Adódik a kérdés:

máshol sem reagálnak az üzemanyagárak a világ folyására, vagy csak nálunk ez a helyzet?

Nézzük, mennyire drága most a magyar benzin

A magyar üzemanyagárakat leginkább a szomszédos országok árszintjével érdemes összevetni, hiszen jelentős különbség esetén ezekbe az országokba indulhatnak át tankolni a határ közelében élő magyar autósok.

Ez azért is különösen fontos viszonyítási alap, mert a kormány a védett áras rendszer kivezetése után is figyelemmel kíséri a piaci folyamatokat, és már többször is jelezte, legutóbb éppen egy hete: amennyiben a hazai árak ismét számottevően elszakadnának a régiós szinttől, vagy tartós drágulás indulna, kész újra beavatkozni.

A legfrissebb, hétfői állapotokat tükröző adatok alapján azonban e tekintetben nincs ok aggodalomra (más tekintetben van, erről kicsit később). Az Európai Bizottság számai alapján mindenesetre

a benzin magyarországi ára 21 forinttal,

a dízelé pedig nem kevesebb, mint 48 forinttal marad el a szomszédos országok átlagától.

Ezzel bőven nálunk lehet a legolcsóbban tankolni a gázolajat, egyedül a szlovák jegyzések közelítik meg valamennyire a magyart.

Fontos, hogy a sávdiagramokon a hétfői magyar árak szerepelnek, azóta már volt drágulás a kutakon.

Az alábbi térképes ábrákból is látszik, hogy dízelből Magyarország kínálja a legalacsonyabb árat a vizsgált országok közül, benzinből pedig csak Horvátországban és Szlovéniában olcsóbb a tankolás.

Ilyen környezetben már "túl jó" a magyar üzemanyag

Ahogy a fenti diagramon jól látszik,

a magyar és az osztrák dízelár között literenként 119 forint a különbség, ami már érdemi üzemanyagturizmust indíthat el a határ mentén.

Egy átlagos, 50-55 literes tankkal számolva egy osztrák autós nagyjából 6-6,5 ezer forintot spórolhat egy teljes magyarországi tankolással. Ha az autó fogyasztása 6 liter száz kilométerenként, akkor pusztán az elhasznált üzemanyag alapján akár kb. 160-175 kilométeres oda-vissza útig, vagyis 80-90 kilométeres egyirányú távolságból is megérheti átjönni tankolni.

Ráadásul a benzin esetében is hasonló a helyzet; az osztrák és a magyar átlagár között literenként 78 forint a különbség, így egy 50 literes tank megtöltésével közel 4 ezer forintot spórolhat egy osztrák autós.

A jelenlegi árkörnyezetben tehát elsősorban a nyugat-magyarországi kutakon ugorhat meg látványosan a kereslet,

ami szélsőséges esetben átmeneti készletezési nehézségeket, egyes töltőállomásokon pedig időszakos ellátási fennakadásokat okozhat.

Már elindult az áremelkedés, de még lenne hova

A régiós átlagáraktól való látványos leszakadás elsősorban annak tudható be, hogy hiába emelkedtek az elmúlt hetekben nagyon meredeken az üzemanyagok beszerzési árai (nagykereskedelmi árak),

EZEK A DRÁGULÁSOK NEM JELENTEK MEG A FOGYASZTÓI, AZAZ A KISKERESKEDELMI ÁRAKBAN.

(A beszerzési árak drágulásának okaival ebben az elemzésben részletesen foglalkozunk. A lényeg: a befagyasztott orosz dízelexportnak, az iráni konfliktus miatt megugró olajárnak és a forint átmeneti gyengülésének hatására ugrottak meg a nagykereskedelmi árak.)

Normál piaci körülmények között a hazai nagykereskedelmi árakat elsősorban a mintegy 60-70 százalékos piaci részesedésű Mol, valamint a többi nagykereskedő határozza meg, ráadásul a kiskereskedelmi piacon is meghatározó szereplő a hazai olajcég, itt mintegy 30-40 százalékos a piaci súlyuk. A fogyasztói árak visszafogottabb emelkedése arra utalhat, hogy a piac meghatározó szereplője tudatosan fékezi a drágulás továbbgyűrűzését; de ez csak feltételezés, az árazási politika ugyanis üzleti titok tárgyát képezi.

Az előző fejezetben tárgyalt, nagyon is valóságos üzemanyagturizmus ismeretében nagyon jó hír, hogy a kutak ezen a héten végre elkezdték átvezetni a fogyasztói árakba a beszerzési árak meredek emelkedését. Így a következő bizottsági adatközlésben várhatóan már kisebb lesz a magyar árak előnye, ami csökkentheti a határ menti keresletugrásból fakadó kínálati gondok esélyét.

De még bőven van hova emelkedni, ha egészséges piaci körülményeket szeretnénk: a holtankoljak szakértője, Bujdos Eszter az RTL-nek nyilatkozva elmondta, hogy

még most is 30-40 forinttal a reális, valóságot tükröző ár alatt tankolhatunk a magyar kutakon.

Történelmi csúcsra lőtt az európai dízel finomítói marzsa

A kormány látja a kockázatot

A hazai dízelár keddi emelkedése üdvözlendő fejlemény volt, ugyanakkor aligha érhette váratlanul a piacot.

Magyar Péter már a július 23-i sajtótájékoztatóján arra figyelmeztetett, hogy kialakulhat olyan árkülönbség, amely jelentős üzemanyagturizmust indíthat el Ausztria felől Magyarország irányába, ez pedig akár veszélyes piaci helyzetet is teremthet.

Megfogalmazása szerint "ha túl nagyra nő a különbség a magyar kiskereskedelmi árak és Ausztria, Szlovákia árai között, akkor elképesztő turizmus alakulhat ki, és kiürülhetnek a kutak, ezt meg kell akadályoznunk.

Amit mi józanul tudunk vállalni, hogy a magyar ár alacsonyabb lesz, mint a szomszédos országokban az átlagár.

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