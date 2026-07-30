A túl olcsó magyar üzemanyagnak is van ára – Roham indulhat, ennek nem lesz jó vége

Az elmúlt hetekben ismét a figyelem középpontjába kerültek az üzemanyagárak, miután a Hormuzi-szoros körüli kedvezőtlen fejlemények és az orosz dízelexport visszaesése kifejezetten nehéz helyzetbe hozta a piacot.
A hazai autósok azonban egyelőre nem sokat éreznek a kedvezőtlen nemzetközi folyamatokból: a benzin átlagára most is 600 forint környékén alakul, és a dízel sem drágult sokkal a június végén kivezetett védett áras szint fölé. Adódik a kérdés:
máshol sem reagálnak az üzemanyagárak a világ folyására, vagy csak nálunk ez a helyzet?
Nézzük, mennyire drága most a magyar benzin
A magyar üzemanyagárakat leginkább a szomszédos országok árszintjével érdemes összevetni, hiszen jelentős különbség esetén ezekbe az országokba indulhatnak át tankolni a határ közelében élő magyar autósok.
Ez azért is különösen fontos viszonyítási alap, mert a kormány a védett áras rendszer kivezetése után is figyelemmel kíséri a piaci folyamatokat, és már többször is jelezte, legutóbb éppen egy hete: amennyiben a hazai árak ismét számottevően elszakadnának a régiós szinttől, vagy tartós drágulás indulna, kész újra beavatkozni.
A legfrissebb, hétfői állapotokat tükröző adatok alapján azonban e tekintetben nincs ok aggodalomra (más tekintetben van, erről kicsit később). Az Európai Bizottság számai alapján mindenesetre
a benzin magyarországi ára 21 forinttal,
a dízelé pedig nem kevesebb, mint 48 forinttal marad el a szomszédos országok átlagától.
Ezzel bőven nálunk lehet a legolcsóbban tankolni a gázolajat, egyedül a szlovák jegyzések közelítik meg valamennyire a magyart.
Fontos, hogy a sávdiagramokon a hétfői magyar árak szerepelnek, azóta már volt drágulás a kutakon.
Az alábbi térképes ábrákból is látszik, hogy dízelből Magyarország kínálja a legalacsonyabb árat a vizsgált országok közül, benzinből pedig csak Horvátországban és Szlovéniában olcsóbb a tankolás.
Ilyen környezetben már "túl jó" a magyar üzemanyag
Ahogy a fenti diagramon jól látszik,
a magyar és az osztrák dízelár között literenként 119 forint a különbség, ami már érdemi üzemanyagturizmust indíthat el a határ mentén.
Egy átlagos, 50-55 literes tankkal számolva egy osztrák autós nagyjából 6-6,5 ezer forintot spórolhat egy teljes magyarországi tankolással. Ha az autó fogyasztása 6 liter száz kilométerenként, akkor pusztán az elhasznált üzemanyag alapján akár kb. 160-175 kilométeres oda-vissza útig, vagyis 80-90 kilométeres egyirányú távolságból is megérheti átjönni tankolni.
Ráadásul a benzin esetében is hasonló a helyzet; az osztrák és a magyar átlagár között literenként 78 forint a különbség, így egy 50 literes tank megtöltésével közel 4 ezer forintot spórolhat egy osztrák autós.
A jelenlegi árkörnyezetben tehát elsősorban a nyugat-magyarországi kutakon ugorhat meg látványosan a kereslet,
ami szélsőséges esetben átmeneti készletezési nehézségeket, egyes töltőállomásokon pedig időszakos ellátási fennakadásokat okozhat.
Már elindult az áremelkedés, de még lenne hova
A régiós átlagáraktól való látványos leszakadás elsősorban annak tudható be, hogy hiába emelkedtek az elmúlt hetekben nagyon meredeken az üzemanyagok beszerzési árai (nagykereskedelmi árak),
EZEK A DRÁGULÁSOK NEM JELENTEK MEG A FOGYASZTÓI, AZAZ A KISKERESKEDELMI ÁRAKBAN.
(A beszerzési árak drágulásának okaival ebben az elemzésben részletesen foglalkozunk. A lényeg: a befagyasztott orosz dízelexportnak, az iráni konfliktus miatt megugró olajárnak és a forint átmeneti gyengülésének hatására ugrottak meg a nagykereskedelmi árak.)
Normál piaci körülmények között a hazai nagykereskedelmi árakat elsősorban a mintegy 60-70 százalékos piaci részesedésű Mol, valamint a többi nagykereskedő határozza meg, ráadásul a kiskereskedelmi piacon is meghatározó szereplő a hazai olajcég, itt mintegy 30-40 százalékos a piaci súlyuk. A fogyasztói árak visszafogottabb emelkedése arra utalhat, hogy a piac meghatározó szereplője tudatosan fékezi a drágulás továbbgyűrűzését; de ez csak feltételezés, az árazási politika ugyanis üzleti titok tárgyát képezi.
Az előző fejezetben tárgyalt, nagyon is valóságos üzemanyagturizmus ismeretében nagyon jó hír, hogy a kutak ezen a héten végre elkezdték átvezetni a fogyasztói árakba a beszerzési árak meredek emelkedését. Így a következő bizottsági adatközlésben várhatóan már kisebb lesz a magyar árak előnye, ami csökkentheti a határ menti keresletugrásból fakadó kínálati gondok esélyét.
De még bőven van hova emelkedni, ha egészséges piaci körülményeket szeretnénk: a holtankoljak szakértője, Bujdos Eszter az RTL-nek nyilatkozva elmondta, hogy
még most is 30-40 forinttal a reális, valóságot tükröző ár alatt tankolhatunk a magyar kutakon.
A kormány látja a kockázatot
A hazai dízelár keddi emelkedése üdvözlendő fejlemény volt, ugyanakkor aligha érhette váratlanul a piacot.
Magyar Péter már a július 23-i sajtótájékoztatóján arra figyelmeztetett, hogy kialakulhat olyan árkülönbség, amely jelentős üzemanyagturizmust indíthat el Ausztria felől Magyarország irányába, ez pedig akár veszélyes piaci helyzetet is teremthet.
Megfogalmazása szerint "ha túl nagyra nő a különbség a magyar kiskereskedelmi árak és Ausztria, Szlovákia árai között, akkor elképesztő turizmus alakulhat ki, és kiürülhetnek a kutak, ezt meg kell akadályoznunk.
Amit mi józanul tudunk vállalni, hogy a magyar ár alacsonyabb lesz, mint a szomszédos országokban az átlagár.
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