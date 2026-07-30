  • Megjelenítés
Algásodik a Balaton – Fontos adatokat közöltek a kutatók
Gazdaság

Algásodik a Balaton – Fontos adatokat közöltek a kutatók

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet legfrissebb mérései szerint az elmúlt hetekben számottevően nőtt a lebegő algák biomasszája a Balaton nyílt vizében. Az algák mennyisége ugyanakkor továbbra is az Egészségügyi Világszervezet (WHO) fürdővízre meghatározott egészségügyi határértéke alatt marad, így a jelenlegi állapot nem jelent egészségügyi kockázatot - írják a Facebookon.

A kutatóintézet közlése szerint a legmagasabb a-klorofill-koncentrációt a nyugati medencékben mérték, ahol 50–52 mikrogramm/liter közötti értékeket regisztráltak. A tó keleti része felé haladva az algabiomassza fokozatosan csökkent, ott 26–30 mikrogramm/liter közötti koncentrációkat mértek.

A legutóbbi mintavételhez képest az algaközösség összetétele is átalakult. A tó valamennyi vizsgált medencéjében a fonalas cianobaktériumok váltak a leggyakoribb algacsoporttá. A domináns nemzetségek között továbbra is megtalálható az Aphanizomenon, a Planktothrix és a Cuspidothrix, miközben a Raphidiopsis előfordulása is egyre gyakoribb.

A kutatók szerint a fecskemoszatok mennyisége nyugat felé haladva fokozatosan nőtt, így a Keszthelyi- és a Szigligeti-medencében a fonalas cianobaktériumok mellett továbbra is meghatározó elemei az algaközösségnek.

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet hangsúlyozta, hogy bár a fonalas cianobaktériumok jelenléte a tó teljes hosszában erősödött, mennyiségük továbbra sem éri el az egészségügyi kockázatot jelentő szintet. A jelenlegi vizsgálatok alapján

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: hamarosan leáll Paks, extrém napok várnak Magyarországra

Megszólalt Paks: várhatóan 24-72 órán belül le kell állítani az erőművet

Kicsúszhat a kezünkből az AI-fejlesztés tempója – ezért kérnek nemzetközi féket a szakértők

a Balaton algaviszonyai elfogadhatónak tekinthetők,

ugyanakkor a nyugati medencékben tapasztalt biomassza-növekedés miatt indokolt a tó állapotának folyamatos nyomon követése.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Magyar Péter bejelentette: leállhat a teljes paksi atomerőmű
Irán bedurvult: olyan ország területét támadták, amire még nem volt példa - Célkeresztbe került a térség egyik legerősebb országa
Meglepetés: a várt alatti a növekedés a magyar gazdaságban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility