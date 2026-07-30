Algásodik a Balaton – Fontos adatokat közöltek a kutatók

A kutatóintézet közlése szerint a legmagasabb a-klorofill-koncentrációt a nyugati medencékben mérték, ahol 50–52 mikrogramm/liter közötti értékeket regisztráltak. A tó keleti része felé haladva az algabiomassza fokozatosan csökkent, ott 26–30 mikrogramm/liter közötti koncentrációkat mértek.
A legutóbbi mintavételhez képest az algaközösség összetétele is átalakult. A tó valamennyi vizsgált medencéjében a fonalas cianobaktériumok váltak a leggyakoribb algacsoporttá. A domináns nemzetségek között továbbra is megtalálható az Aphanizomenon, a Planktothrix és a Cuspidothrix, miközben a Raphidiopsis előfordulása is egyre gyakoribb.
A kutatók szerint a fecskemoszatok mennyisége nyugat felé haladva fokozatosan nőtt, így a Keszthelyi- és a Szigligeti-medencében a fonalas cianobaktériumok mellett továbbra is meghatározó elemei az algaközösségnek.
A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet hangsúlyozta, hogy bár a fonalas cianobaktériumok jelenléte a tó teljes hosszában erősödött, mennyiségük továbbra sem éri el az egészségügyi kockázatot jelentő szintet. A jelenlegi vizsgálatok alapján
a Balaton algaviszonyai elfogadhatónak tekinthetők,
ugyanakkor a nyugati medencékben tapasztalt biomassza-növekedés miatt indokolt a tó állapotának folyamatos nyomon követése.
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