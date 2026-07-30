Annyira alacsony a Duna vízszintje, hogy megint csökkentik egy paksi blokk teljesítményét

A Duna történelmi mélységű, mínusz 121 centiméteres vízállása miatt az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2026. július 30-án 50 százalékkal csökkentette a 2. blokk teljesítményét. A döntés egy sorozat része: korábban az 1. és 3. blokk termelését is visszafogták, utóbbit teljesen le is állították. Az erőmű a Dunából nyeri a reaktorok hűtéséhez szükséges vizet, a rekordalacsony vízszint azonban veszélyezteti a vízkivételi szivattyúk biztonságos működését. A további üzemeltetési döntéseket az aktuális mérések alapján hozzák meg, a biztonság és a környezetvédelmi előírások szem előtt tartásával.

A Duna folyamatosan csökkenő vízállása miatt 50 százalékkal csökkentették a Paksi Atomerőmű 2. blokkjának teljesítményét.

A folyó vízszintje Paksnál jelenleg mínusz 121 centiméteren áll.

- közölte az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

A korábbi termelésvisszafogásokat követően 2026. július 30-án reggel 7 órakor újabb, jelentős teljesítménycsökkentést hajtottak végre a kettes reaktorblokknál.

A vízszint apadása miatt az erőmű szakemberei folyamatosan mérik a Duna vízhozamát és hőmérsékletét. A további üzemeltetési döntésekről és az esetleges újabb beavatkozásokról az aktuális mérések alapján határoznak, szem előtt tartva a létesítmény biztonságos működését és a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartását.

Korábban is visszavettek a teljesítményből

A mostani döntés előzménye, hogy július 27-én, az akkor rekordalacsonynak számító mínusz 106 centiméteres vízállás mellett 254 megawattal csökkentették az 1. blokk teljesítményét. Egy nappal később a Duna már mínusz 112 centiméteren állt, ezért a 3. blokk termelését is 237 megawattal mérsékelték. Miután az apadás folytatódott, szerdán az egység teljes leállítása mellett döntöttek.

Az atomerőmű a Dunából veszi a blokkok hűtéséhez szükséges vizet. A rekordalacsony vízállásnál csökken a hűtővíz-csatornába jutó víz szintje, miközben a vízkivételi szivattyúk biztonságos működéséhez meghatározott minimális vízszint szükséges. A termelés visszafogásával kevesebb hűtővizet kell kiemelni, ami javítja a szivattyúk működési feltételeit. Az MVM folyamatosan figyeli a Duna vízállását, vízhozamát és hőmérsékletét, ezek alakulásától függ, mikor indulhat újra a 3. blokk, illetve mikor állíthatják vissza az 1. blokk teljesítményét.

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