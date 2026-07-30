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Annyira meleg van, hogy nem tartanak kormányszóvivői tájékoztatót csütörtökön
Gazdaság

Annyira meleg van, hogy nem tartanak kormányszóvivői tájékoztatót csütörtökön

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A rendkívüli hőség és az energiahelyzet miatt elmarad a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztató. A kormányzati lépésekről személyesen Magyar Péter miniszterelnök ad majd többszöri tájékoztatást a nap folyamán.

A rendkívüli hőség és a kialakult energiahelyzet miatt

nem lesz kormányszóvivői tájékoztató csütörtökön.

A fejleményekről és a kormányzati intézkedésekről Magyar Péter miniszterelnök számol be több alkalommal is a nap folyamán.

A tervek szerint a kormányfő a következő egy-két napban külön sajtótájékoztatót is tart, amelyen részletesen értékeli majd a hőség- és energiahelyzetet, valamint ismerteti a meghozott döntéseket.

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