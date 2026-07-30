Átfogó vezetőcserét hajtottak végre az MVM-nél

Átfogó személycseréket hajtott végre az MVM Zrt. igazgatóságában, felügyelőbizottságában és auditbizottságában az állami energetikai vállalat egyedüli részvényese. A július 28-án meghozott döntések alapján két igazgatósági tagot visszahívtak, az eddigi elnök pedig a testületben marad ugyan, de az elnöki tisztséget már nem tölti be. A változások július 29-én léptek hatályba.
Az igazgatóságból távozott Horváth Péter János és Fazekas László, Bertalan Zsolt pedig az elnöki pozícióját veszítette el, miközben igazgatósági tagsága változatlan maradt.
Az új elnök Tótth András energetikai államtitkár lett, aki korábban a Boston Consulting Group energetikai szakértőjeként, az E.ON Földgáz Trade igazgatósági tagjaként és az MVM stratégiai vezérigazgató-helyetteseként is dolgozott. Rajta kívül Borbély Ede, Réti Ádám, Kis-Fleischmann Éva, Pekárik Géza és Gáborjáni-Szabó Szabolcs került be az igazgatóságba.
Az új tagok között több, jelentős energiaipari vagy vállalatvezetői tapasztalattal rendelkező szakember található. Borbély Ede energetikai szakértőként és szakmai műsorok házigazdájaként ismert, Pekárik Géza pedig 2018 és 2023 között az MVM Paksi Atomerőmű vezérigazgatója volt, korábban annak műszaki vezérigazgató-helyetteseként dolgozott. Az akkori sajtóhírek szerint leváltására semmilyen szakmai ok nem volt, csupán a Fidesz-kormány szerette volna helyére ültetni Horváth Péter Jánost.
Gáborjáni-Szabó Szabolcs a Matáv pénzügyi igazgatója, majd a Slovak Telecom gazdasági vezérigazgató-helyettese és első elnökhelyettese volt. Kis-Fleischmann Éva a XI. kerületi polgármesteri kabinet vezetőjeként dolgozott. Őt a kormányközeli média 2025 végén vett célkeresztbe, ezután pedig több sajtóhelyreigazítást is közölniük kellett.
A felügyelőbizottság összetétele is szinte teljesen átalakult: a testület új elnöke Zolnay Judit külgazdasági államtitkár lett. A jogász és MBA-végzettségű üzleti szakember korábban a MetLife magyar és bolgár leányvállalatát vezette, majd saját tanácsadó vállalkozást alapított.
Mellette Kupa Mihály Dénes, Tarjányi Krisztina, Zsoldos István, az ismét megválasztott Vajó Regina Alexandra és Szabó Krisztián került a testületbe.
Tarjányi és Zsoldos egyaránt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium helyettes államtitkára: előbbi energiaipari tanácsadóként és az EY-Parthenon szenior menedzsereként, utóbbi pedig korábban a Mol vezető közgazdászaként dolgozott.
Az auditbizottság korábbi három tagjának megbízatása megszűnt, az új testületbe Vajó Regina Alexandrát, Tarjányi Krisztinát és Kupa Mihály Dénest választották be. A változások alapján az MVM vezető testületeiben közvetlenül is megjelent a Gazdasági és Energetikai Minisztérium több jelenlegi vezetője, miközben a társaság a korábbi MVM- és paksi szakmai tapasztalatra is támaszkodik.
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