  • Megjelenítés
FONTOS A túl olcsó magyar üzemanyagnak is van ára – Roham indulhat, ennek nem lesz jó vége
Átvilágítják az Operaházat
Gazdaság

Átvilágítják az Operaházat

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Megkezdődött a Magyar Állami Operaház szakértői átvilágítása, miután a dolgozóktól folyamatos visszajelzések érkeztek a fenntartóhoz. A vizsgálat célja az intézmény pénzügyi átláthatóságának és a munkavállalók biztonságos munkakörnyezetének garantálása – derült ki Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook-bejegyzéséből.

A minisztérium döntése értelmében szakértői csapat világítja át a kulturális intézményt. A lépést az Operaház munkatársaitól érkező jelzések indokolták. A tárca célja, hogy a magyar kultúra a politikától függetlenül, stabil alapokon működve szolgálhassa ki a közönséget, miközben biztosított a dolgozók megbecsülése és védelme is.

Mivel az állami kulturális intézmények működését adófizetői forrásokból finanszírozzák, a hatékony és elszámoltatható gazdálkodás kiemelt prioritás.

Az állami fenntartású kulturális intézmények közpénzből gazdálkodnak, így minden egyes magyar ember érdeke, hogy ezt felelősen és átláthatóan költsék el az intézmények

– mutatott rá a miniszter.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: teljesen leállhat Paks a nagy melegben, összeül az Energiaellátási Műveleti Egység

Gajdos László: "drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadunk vissza"

A túl olcsó magyar üzemanyagnak is van ára – Roham indulhat, ennek nem lesz jó vége

A tárca tájékoztatása szerint az ellenőrzés lezárultával beszámolnak a felülvizsgálat eredményeiről, és szükség esetén megteszik a megfelelő jogi és szervezeti lépéseket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Magyar Péter bejelentette: leállhat a teljes paksi atomerőmű
Irán bedurvult: olyan ország területét támadták, amire még nem volt példa - Célkeresztbe került a térség egyik legerősebb országa
Tisza-kormány: folyik a kormányülés, meg is született az első fontos döntés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility