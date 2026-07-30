Átvilágítják az Operaházat

A minisztérium döntése értelmében szakértői csapat világítja át a kulturális intézményt. A lépést az Operaház munkatársaitól érkező jelzések indokolták. A tárca célja, hogy a magyar kultúra a politikától függetlenül, stabil alapokon működve szolgálhassa ki a közönséget, miközben biztosított a dolgozók megbecsülése és védelme is.

Mivel az állami kulturális intézmények működését adófizetői forrásokból finanszírozzák, a hatékony és elszámoltatható gazdálkodás kiemelt prioritás.

Az állami fenntartású kulturális intézmények közpénzből gazdálkodnak, így minden egyes magyar ember érdeke, hogy ezt felelősen és átláthatóan költsék el az intézmények

– mutatott rá a miniszter.

A tárca tájékoztatása szerint az ellenőrzés lezárultával beszámolnak a felülvizsgálat eredményeiről, és szükség esetén megteszik a megfelelő jogi és szervezeti lépéseket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images