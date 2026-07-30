Az éjszakák sem hoznak már enyhülést Magyarországon

Bár a szerda reggel még kifejezetten hűvös, friss idővel indult – különösen a Dunától keletre fekvő tájakon –, napközben már látványosan erősödött a nappali felmelegedés.

A keddi értékekhez képest országos átlagban 3–4 Celsius-fokkal emelkedett a hőmérséklet, a Kisalföldön, valamint az ország középső területein azonban még ennél is nagyobb, helyenként 5–6 fokos ugrást regisztráltak.

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a folyamat a hét második felében válik igazán intenzívvé. A szakemberek rámutattak, hogy a felmelegedés a következő napokban tovább fokozódik, és

az éjszakák is egyre kevésbé hoznak majd felfrissülést.

Ez azt jelenti, hogy a nappali csúcsértékek emelkedése mellett a hajnali órák is egyre enyhébbek lesznek, így a szervezet számára is megterhelőbb, tartós meleg periódusra kell készülni.

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