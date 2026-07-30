Az utolsó pillanatban jöhet a mentőöv a személyi igazolványokkal kapcsolatban

Év végig bizonyos ellátások igénybevételéhez továbbra is használni lehetne a 2000. január 1-je előtt kiállított személyigazolványokat. Az erről szóló módosító indítványt csütörtökön fogadta el az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága.

Az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat vitájában a testület azért kezdeményezte a személyigazolvánnyal kapcsolatos módosítást, mert azok érvényüket vesztik hétfőn, a törvényi rendelkezés pedig sok idős embert érint,

az okmánycsere várhatóan nem fog befejeződni addig.

A bizottság ezért azt javasolta, hogy a 2000. január 1-je előtt kiállított igazolványokkal december 31-ig továbbra is lehessen a személyazonosságot igazolni a Magyar Államkincstár által folyósított ellátások, például a nyugellátás, a nyugdíjjal azonos módon utalt ellátások átvételéhez, a pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások, támogatások átvételéhez, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítéséhez, illetve az anyakönyvi eljárás során.

Az előterjesztés zárószavazása várhatóan kedden lesz a plenáris ülésen.

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