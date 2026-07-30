Balaton-átúszás: megszületett a döntés

Két halasztás után augusztus 1-jén megrendezik a 44. Lidl Balaton-átúszást – közölték a szervezők.

A HungaroMet siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése alapján – a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével – úgy döntöttünk, hogy a 44. Lidl Balaton-átúszást 2026. augusztus 1-jén, SZOMBATON tartjuk meg!

– írták.

A meteorológiai előrejelzés szerint szombat reggel mérsékelt (10–25 km/h) keleties szél várható, amely délelőtt tovább gyengül, a Balaton vize kisimul. Délután időnként megélénkülhet a déli szél (20–25 km/h). Túlnyomóan napos, száraz, nagyon meleg idő várható.

A nevezést megnyitották az összes távra (5,2 km, 2,6 km és SUP-os „Balaton-áthúzás”).

Nevezni péntek 12:00-ig lehet a szabad helyek függvényében.

A Balaton-átúszást eredetileg július 18-án, szombaton tartották volna meg, de azon a hétvégén a rossz idő, a rákövetkező hétvégén a túl alacsony vízhőmérséklet miatt kellett elhalasztani.

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